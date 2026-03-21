Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post social

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale. Attraverso i propri canali social ha pubblicato un post con scritto “sì”. Non è la prima volta che lo fa e, anzi, cercando il suo nome con “silenzio elettorale“, si possono contare tutte le volte nelle quali ha violato la norma. Su X i commenti sono molto critici: si va dai variegati insulti fino al fatto che “Salvini non si smentisce mai”.

Matteo Salvini viola il silenzio elettorale

Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale. Nella mattinata di sabato 21 marzo, a distanza ormai di poche ore dall’importante referendum sulla giustizia del 22-23 marzo, il leader della Lega ha pubblicato un post semplice ma molto esplicativo.

Sfondo blu, scritta gialla per un grande “sì”, rimarcato anche nella didascalia del post su X. La mossa di Salvini arriva nel giorno in cui è vietato fare campagna elettorale, perché precede il voto del referendum.

Più volte Salvini nel tempo ha violato il silenzio elettorale. Anche soltanto con una semplice ricerca su Google si può tornare indietro nel tempo a tutte le volte nelle quali il leader della Lega ha infranto la regola. Lo ha fatto nel giorno del voto per le regionali dell’Emilia-Romagna e della Calabria, per le ultime elezioni europee, per le elezioni regionali in Sardegna del 2019 e si potrebbe andare ancora più a ritroso.

Come funziona il silenzio elettorale?

Ma come funziona il silenzio elettorale? Non c’è una tornata elettorale senza che alcuni o tutti i partiti violino il silenzio. Eppure le campagne elettorali sono regolamentate da una serie di leggi che ne assicurano il funzionamento e ne sanzionano le irregolarità. Tra queste c’è la legge del 1956 dedicata alla propaganda elettorale che, all’articolo 9, chiarisce il concetto di “silenzio elettorale”.

L’articolo 9 recita:

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Questo principio vale anche per i mezzi di comunicazione nati dopo il 1956, quindi Internet. Lo ha specificato l’Agcom, che ha chiarito le linee guida in merito al divieto di ogni forma di propaganda elettorale in tv e sulle piattaforme nei giorni precedenti il voto.

I commenti contro Salvini

La violazione del silenzio elettorale non è piaciuta agli utenti di X, luogo dove Matteo Salvini ha deciso di pubblicare il post con la scritta “sì”. Nei commenti si leggono diversi insulti, dai più volgari a quelli più articolati, come il collage di diversi meme a tema “mafia e guerra” con un riferimento alla destra al governo e ai suoi “reali intenti”, come esplicita la didascalia del commento critico.

C’è anche chi scrive: “Già violato il silenzio elettorale? Salvini non si smentisce. È l’ennesima conferma che loro non vogliono rispettare le regole e l’ennesima conferma che questa riforma serve ai politici per fare i propri comodi”.

Tra i commenti, sono tantissime le immagini con il “no” che ricalcano quella pubblicata da Salvini, riprendendo il colore blu e giallo; moltissime le gif di personaggi più o meno noti che gridano “no” e risposte molto meno articolate, ma che ringraziano Salvini per aver dato loro l’ennesima spinta a votare “no”.