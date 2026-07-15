Matteo Salvini vuole la grazia per Mario Roggero dopo la condanna in via definitiva: "Farò il possibile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Subito dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, è arrivato l’appello di Matteo Salvini al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo la grazia per il gioielliere, definendo “profondamente ingiusta” la sentenza. Il vicepremier, storicamente vicino al 72enne condannato per l’omicidio di due rapinatori nel 2021, riapre il dibattito sull’ampliamento della legittima difesa.

Matteo Salvini a sostegno di Mario Roggero

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sui social con un duro attacco alla decisione dei giudici, rivolgendo una richiesta diretta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la grazia per il gioielliere Mario Roggero.

Nel post pubblicato su X, Salvini ha scritto: “Ritengo profondamente ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito”.

“E lo faremo” ha ribadito “evitando per legge anche il risarcimento danni ai parenti dei ladri feriti o uccisi in seguito al loro crimine”.

La richiesta di grazia

Il leader leghista ha espresso solidarietà al 72enne definendolo un “padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita” e chiedendo pubblicamente la grazia, affermando che farà “tutto il possibile”.

Il giorno precedente, il 14 luglio, aveva scritto: “Ci sono passato anche io e so bene purtroppo cosa vuole dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita e la tua libertà. Forza Mario!”.

Secondo i giudici della Cassazione, che hanno confermato la ricostruzione dei gradi precedenti, Roggero inseguì i rapinatori nel parcheggio dopo che la rapina era già terminata, sparando contro di loro quando non rappresentavano più una minaccia attuale.

I suoi legali hanno fatto sapere all’uscita dal Palazzo di giustizia che il loro assistito “si costituirà già oggi, non attenderà” il carcere. Tuttavia, la difesa attende le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Le reazioni degli altri politici

Oltre al sostegno di Matteo Salvini sono arrivati altri messaggi di solidarietà e critiche alla sentenza da parte di diverse figure politiche di centrodestra e destra.

ANSA

“Mario Roggero, in quanto imputato in un processo che lo vede coinvolto purtroppo in un duplice omicidio, è in realtà la vittima” ha affermato Riccardo Corsetto, dirigente di Futuro Nazionale, direttamente dal sit-in di protesta organizzato a Roma davanti alla Corte di Cassazione.

“E ancora di più lo sono sua moglie e sua figlia. C’è il sospetto che lo Stato abbia mancato due volte: la prima nel sostenere un cittadino e un commerciante che ha subito diverse rapine a mano armata e la seconda infliggendogli una pena che dovrebbe essere probabilmente inflitta ad altri” ha aggiunto.

“Sono molto sorpreso e amareggiato da questa decisione” ha evidenziato invece il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Sono veramente sconcertato, dispiaciuto, ed esprimo piena solidarietà a Mario Roggero, spero si possa trovare il modo di non destinarlo a un epilogo infausto”.

“Pensare che questa persona debba andare in carcere” ha sottolineato “perché con una condanna definitiva il rischio è che si attui questa sentenza, è una vicenda orribile”.