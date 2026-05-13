Matteo Tedde, l’intervista all’attore al cinema con Quasi Grazia: “Tutto succede per un motivo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una generazione intera che cresce con la sensazione di dover fuggire prima ancora di capire da cosa. Ragazzi che lasciano le isole, le province, i paesi troppo piccoli per contenere il rumore che hanno dentro. Partono senza una vera direzione, spesso senza nemmeno un progetto preciso, mossi più da un istinto di sopravvivenza che da un’ambizione definita. Matteo Tedde appartiene a questa generazione inquieta e silenziosa, fatta di giovani che cercano un posto nel mondo mentre cercano, contemporaneamente, anche un modo per restare vivi dentro. In Quasi Grazia, il film di Peter Marcias al cinema dal 14 maggio, Matteo Tedde interpreta Andrea Pirodda, l’uomo che per anni intrattenne un intenso rapporto epistolare con Grazia Deledda. Un amore costruito sulle parole, sull’attesa, sulla distanza. Ma ascoltandolo parlare, si ha la sensazione che quel personaggio non sia soltanto qualcosa da interpretare. Andrea diventa quasi uno specchio. Perché anche Matteo Tedde conosce bene quella frattura invisibile tra il desiderio di partire e il bisogno di restare legati alla propria terra. Conosce il richiamo delle isole, quel legame ancestrale che continua a tirarti indietro anche quando hai già attraversato il mare. La sua non è la storia romanzata dell’attore che “ce l’ha fatta”. È molto più fragile, umana e contemporanea. È la storia di un ragazzo cresciuto a Carbonia, in una realtà che lui stesso definisce soffocante, dove il disagio psicologico spesso si sedimenta nella noia, nell’assenza di prospettive, nell’abitudine al dolore. Una generazione che si anestetizza come può: psicofarmaci, alcol, isolamento, rabbia compressa. Matteo Tedde, invece, ha cercato un’altra via. L’arte. La recitazione, la musica, la scrittura, la pittura, la fotografia: nelle sue parole in questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie tutto sembra ruotare attorno allo stesso bisogno profondo, quasi fisico, di trasformare il malessere in qualcosa di creativo. Non c’è posa nelle sue risposte, né la costruzione artificiale di chi vuole apparire enigmatico. Anzi, colpisce proprio la sincerità disarmante con cui ammette le proprie fragilità: il rimuginare continuo, l’essere “troppo cervellotico”, la tendenza a isolarsi per proteggersi, la paura di perdere quella leggerezza che sta ancora imparando a concedersi. Eppure, dentro questa inquietudine costante, sopravvive qualcosa di molto puro. Matteo Tedde parla del mare come di una cura. Della batteria come di un gesto istintivo che lo libera dal pensiero. Racconta di quando si guarda allo specchio e vede ancora il bambino spensierato che era da piccolo, quasi come se tutta la sua vita adulta fosse diventata un tentativo di ritrovare quella parte perduta di sé. Forse è proprio questo il nucleo più autentico della sua ricerca: non diventare qualcuno, ma riuscire a non smarrirsi. In un tempo in cui molti giovani costruiscono identità perfette sui social, lui sembra muoversi nella direzione opposta. Non usa il proprio aspetto come scorciatoia, non rincorre un’immagine. Cerca piuttosto esperienze, incontri, possibilità di esprimersi. Perfino il successo, nella sua definizione, non coincide con il denaro o la fama, ma con il tempo da condividere con le persone che ama. Parlando con Matteo Tedde si ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcuno che sta ancora diventando se stesso, e forse proprio per questo riesce a risultare così autentico. Non offre certezze, non costruisce teorie motivazionali, non prova a sembrare più risolto di quanto sia davvero. Rimane dentro le sue contraddizioni, dentro le sue domande irrisolte. E probabilmente è anche questo che rende il suo Andrea Pirodda così credibile: la capacità di comprendere intimamente cosa significhi vivere sospesi tra ciò che si è, ciò che si sogna e ciò che, forse, non si avrà mai il coraggio di diventare.

Chi è Andrea Pirodda dal punto di vista di Matteo Tedde?

“Andrea Pirodda è, prima di tutto, un personaggio che non conoscevo. Avevo studiato Grazia Deledda, ma non sapevo che avesse vissuto questo amore, questa relazione con lui, perché non se ne parla molto. Era un insegnante, un maestro elementare, e aveva iniziato questo legame con Grazia quando lei viveva ancora in Sardegna. Poi, dopo il trasferimento di lei, il rapporto è proseguito attraverso uno scambio di lettere durato quasi dieci anni. Esiste davvero un carteggio molto ampio tra loro”.

Come lo ha immaginato? Come lo ha costruito nella sua mente?

“Me lo sono immaginato un po’ come un ragazzo sardo, in parte simile a me. Aveva questo scambio epistolare con Grazia, questa ammirazione nei suoi confronti, questo amore. Però Grazia è una donna che dalla Sardegna è andata via, mentre lui è rimasto. Secondo la mia percezione, è un ragazzo che non è riuscito fino in fondo a realizzare ciò che avrebbe desiderato. Non so con precisione se avesse altre ambizioni oltre all’insegnamento, ma credo di sì, come accade a ciascuno di noi. È anche vero, però, che la Sardegna è una terra che, in qualche modo, ti trattiene, almeno dal mio punto di vista. Penso che lui volesse forse fare altro, partire, conoscere altri luoghi, ma non sia mai riuscito a farlo. Forse non ne ha mai avuto il coraggio”.

È stato facile comprendere come due persone potessero vivere un rapporto sentimentale anche soltanto a distanza e attraverso le lettere? Oggi ci sembra quasi inconcepibile, persino alieno.

“Sicuramente non dev’essere stato facile. Sono reduce da una relazione sentimentale a distanza durata parecchio, quindi posso immaginare bene che cosa significhi”.

Secondo lei, che cosa li teneva così uniti?

“Secondo me, da quello che ho intuito attraverso i racconti di Grazia, lui viveva una realtà che non poteva vedere né sperimentare direttamente. Grazie a lei aveva un’apertura che in Sardegna non trovava, attraverso le sue parole e le sue testimonianze. Grazia, a sua volta, vivendo a Roma, sentiva una forma di stabilità, un legame con la Sardegna. Aveva un punto fermo a cui restare ancorata”.

Le isole ti ancorano sempre in qualche modo, hanno un richiamo ancestrale anche quando si va via. Immagino anche perché sia un’esperienza che ha vissuto sulla sua pelle. A un certo punto anche lei ha dovuto lasciare la sua terra.

“Sì, perché qui, come credo accada anche in Sicilia, le opportunità per i giovani sono molto limitate. Principalmente si può fare il cameriere, il barista o il muratore. Non esiste davvero qualcosa che spinga i ragazzi a immaginare un percorso diverso. Per questo, inevitabilmente, sono dovuto andare via”.

Tutti hanno compreso la sua scelta?

“Le persone più importanti per me sì, cioè i miei genitori. Altri no, molti non l’hanno capita. Alcuni l’hanno persino svalutata o derisa. Però per me contava soprattutto il sostegno dei miei genitori, e loro mi sono stati vicini”.

Perché è andato via da Carbonia? Che cosa stava cercando?

“Forse non stavo cercando nulla. Stavo scappando. Non avevo nemmeno le idee chiare quando sono partito. Mio padre è un attore, quindi ho avuto un approccio alla recitazione fin da bambino, ma non l’avevo mai coltivata davvero fino a dopo il liceo. Poi sono successe diverse cose: un mio amico si è tolto la vita, un altro ha tentato di farlo senza riuscirci, la mia ex assumeva psicofarmaci… Io lavoravo per tre euro e cinquanta all’ora e mi sentivo soffocare dentro un ambiente molto chiuso e tossico. Sentivo il bisogno di andarmene. Successivamente ho avuto la fortuna di ottenere il mio primo ruolo in un film, Il Vangelo secondo Maria, e grazie a quell’esperienza, anche economicamente, ho scoperto quanto mi piacesse recitare. Così mi sono trasferito a Roma per provarci, o comunque per cambiare aria”.

Era la noia della provincia a generare quel disagio psicologico?

“Sembra strano, ma è così”.

Che cosa ha provato nel momento in cui ha recitato per lavoro? Quando finalmente ha sentito di poter trovare un posto nel mondo?

“Libertà. In questo mestiere ho trovato libertà. Prima di tutto perché ho avuto l’opportunità di confrontarmi con persone molto diverse da quelle a cui ero abituato. Ero circondato dai miei amici, persone magari anche poco istruite, se vogliamo. Lì invece ho incontrato un ambiente completamente diverso. Con Benedetta Porcaroli, Alessandro Gassmann, Lidia Vitale… tutti avevano una mentalità molto più aperta. Questo mi ha spinto a non fermarmi alla realtà che conoscevo fino a quel momento. Quindi sì, direi libertà, senza dubbio”.

Immagino che questo l’abbia portata anche a porsi un’altra domanda: “Chi sono?”. Quando ci si confronta con gli altri, quella domanda arriva inevitabilmente. Lei è riuscito a darsi una risposta?

“‘Chi sono?’… Sono sicuramente molte cose insieme, non una soltanto. È una domanda che mi mette un po’ in crisi. La direzione che ho scelto è dedicarmi a ciò che amo fare. Non so chi sono con precisione, però so che cosa mi piace fare e vivo attraverso quello: la recitazione, la musica… suono la batteria, mi piace dipingere, mi piace scrivere. Forse non conosco davvero la risposta a quella domanda, ma tutte queste passioni insieme finiscono per costruire la mia identità”.

Che cosa dipinge?

“A volte ragazze, altre volte scene di vita quotidiana”.

E che cosa scrive?

“Sempre scene di vita quotidiana. Sto provando a scrivere un romanzo, anche se al momento è un po’ fermo. La scrittura è un processo discontinuo: si scrive, poi si lascia sedimentare, quindi si riprende. Mi piacerebbe scrivere per il cinema. Non l’ho mai fatto, però è qualcosa che mi attrae. In ogni caso continuo a scrivere soggetti e storie di riscatto. Hanno tutte a che fare con personaggi che attraversano delle difficoltà e cercano un modo per riscattarsi”.

E dal punto di vista musicale che cosa suona?

“Principalmente punk. Amo ascoltare jazz, ma alla batteria suono punk”.

Le sue risposte sembrano scollegate tra loro. In realtà hanno tutte un filo conduttore: la ribellione. Il punk è ribellione per eccellenza. Il jazz nasce da una ribellione ai soprusi. Le storie di riscatto rappresentano una forma di ribellione individuale. Anche la quotidianità che dipinge contiene piccoli slanci di opposizione. A che cosa si sta ribellando?

“Forse non mi sto ribellando. Forse sto soltanto cercando un modo creativo per incanalare le mie energie, anche quelle negative. Un modo sano per gestire il malessere, invece di ricorrere a sostanze, alcol o farmaci, come succede spesso tra i miei coetanei. Ognuno ha i propri problemi, ma io sto cercando un modo creativo e non tossico per affrontarli”.

E come si protegge?

“Isolandomi”.

Al di là della libertà, che cosa le ha permesso la recitazione di comprendere di sé che prima non riusciva a vedere o forse non riusciva a mettere a fuoco, perché offuscato da altro?

“Forse mi ha insegnato a non prendere tutto con troppa pesantezza. Mi ha aiutato a prendermi un po’ meno sul serio. Prima ero molto serio, molto mentale, molto concentrato su me stesso. Non chiuso, ma sicuramente molto introspettivo. Poi ho capito che serve anche leggerezza”.

Quello dell’attore è però un mestiere particolare. Lo sta sperimentando sulla sua pelle: manca del tutto la continuità. La precarietà è una condizione costante. È riuscito a fare pace con questa realtà oppure continua a sentirla come una ferita aperta?

“Sì, ci ho fatto i conti. Ho cercato di accettarla, anche se non è semplice, perché i soldi servono a tutti. Però fa parte di questo mestiere. Se vuoi recitare, sai già che non lavorerai tutto l’anno. Adesso provo a viverla con più filosofia. A volte faccio altri lavori e la affronto con maggiore serenità. I primi due anni, invece, sono stati molto più difficili”.

Che lavori ha fatto?

“Principalmente il cameriere. Ho fatto anche lavori di manutenzione nei giardini”.

Ha mai percepito questi lavori come sminuenti rispetto al sogno che stava inseguendo?

“No. Sminuenti rispetto a cosa? Tutti dobbiamo pagare le bollette e portare qualcosa in tavola. Esistono tanti falsi miti attorno alla figura dell’attore. Se si guarda alla realtà, quelli che riescono a vivere soltanto di questo lavoro non sono poi così tanti. Nella maggior parte dei casi l’attore è una persona con uno stipendio normale e una vita normale”.

Che cos’è per lei l’ambizione?

“Per me l’ambizione significa prendersi cura di sé. Provo a spiegarmi meglio: ambisco a qualcosa perché mi piace e perché mi fa stare bene, che sia la recitazione, la musica o altro. Mi pongo un obiettivo e lavoro per raggiungerlo perché quella direzione mi fa sentire bene. Inseguendola, in qualche modo, mi sto prendendo cura di me stesso”.

Non ha mai avuto paura che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione? E riesce a riconoscere il confine tra le due?

“No, non ho mai avuto questa paura. Per me non si tratta nemmeno di ambizione o di ossessione. Si tratta semplicemente di fare davvero ciò che desidero fare. Il resto, sinceramente, non esiste”.

Che cos’è per lei il successo?

“Riuscire a trascorrere più tempo possibile con le persone a cui voglio bene, la mia famiglia e gli amici più stretti che sono rimasti in Sardegna”.

Se le chiedessi, all’improvviso, che cosa le manca davvero della sua terra al di là dei suoi affetti, che cosa risponderebbe?

“Il mare. Per chi cresce su un’isola rappresenta la libertà: mi mette in pace con me stesso, mi fa sentire sereno. Un po’ come il cinema e l’arte, ma in un modo diverso. È una forma di cura”.

Anch’io sono un isolano e dalle nostre parti si dice che chi oltrepassa lo Stretto “va là fuori”. Lei ha mai avuto paura del “fuori”?

“Non mi ha mai spaventato. Mi piace uscire, girare, viaggiare. E poi, se voglio tornare a casa, posso sempre farlo. Però sento il bisogno di conoscere il più possibile. Da quando ho lasciato la Sardegna ho avuto davvero modo di esplorare realtà che, vivendo lì, non avrei mai immaginato. Per esempio, sono stato fidanzato con una ragazza americana e ho realizzato il sogno di andare a New York, che quando vivevo in Sardegna mi sembrava irraggiungibile. Ho attraversato gli Stati Uniti, ho viaggiato molto. Quindi no, il ‘fuori’ lo cerco, lo vivo e poi me lo porto dentro”.

Oggi che cosa le sembra irraggiungibile?

“Rinunciare alle mie passioni e a ciò che amo fare. Prima non era così. Adesso, invece, mi sembra impossibile farne a meno, perché per me significherebbe spegnere una parte essenziale di me”.

Quanto è cervellotico?

“Tantissimo. Forse troppo”.

Non ha mai avuto paura che tutto questo pensare le portasse via la spensieratezza?

“Sì, assolutamente. Per questo dicevo che bisogna imparare a prendersi con più leggerezza e meno sul serio. È qualcosa che ho imparato grazie alla recitazione e ai miei insegnanti, perché altrimenti tutto diventa troppo pesante”.

E che cosa fa, concretamente, per ritrovare quella leggerezza? Mi dica un’attività totalmente istintiva, quasi sciocca.

“Suonare la batteria. Mi metto lì e suono senza pensare a nulla”.

Però, vede, anche quella che dovrebbe essere un’attività completamente istintiva la riporta comunque all’arte.

“Sì, ma io vivo attraverso quello. Quindi, non è mai davvero una fuga. Però, forse, dall’esterno posso sembrare ridicolo mentre suono in quel modo”.

Se il luogo in cui dorme, la sua stanza, potesse raccontarmi qualcosa di Matteo che nessuno conosce, che cosa direbbe?

“Racconterebbe quanto tempo passo a rimuginare. Direbbe anche quanta musica ascolto. A volte passo ore in camera semplicemente ad ascoltare musica. Quindi probabilmente racconterebbe soprattutto quanto tempo trascorro su Spotify”.

Ci sono fotografie nella sua stanza?

“No, ci sono quadri. In realtà ho anche una passione per la fotografia. Ho moltissime immagini che vorrei stampare, ma continuo a rimandare, perché sono anche un grande procrastinatore. Per ora ci sono quadri, ma prima o poi arriveranno anche fotografie scattate da me”.

Tra tutte le fotografie che ha scattato, qual è quella a cui è più legato?

“È una fotografia che ho scattato in Texas. Mi ha fatto capire quale fosse il mio stile fotografico. Uso molto la simmetria, perché mi trasmette tranquillità: sento il bisogno che tutto sia perfettamente equilibrato. E utilizzo anche colori molto vivaci. C’era questo negozio di caramelle dai colori fortissimi e ho fotografato frontalmente la facciata. Quando riguardo quell’immagine mi sento tranquillo. Sarà sicuramente la prima che stamperò”.

Ci sono specchi nella sua camera?

“No”.

Non si guarda mai?

“Mi guardo anche troppo, ma nello specchio del bagno”.

Chi è la persona che vede riflessa quando si guarda allo specchio?

“Quando mi guardo, vedo ancora il bambino spensierato che ero da piccolo. Rivedo quella vivacità e tutta quella mia parte che devo ritrovare”.

Non ci ha mai visto, invece, il bel ragazzo che è diventato? Glielo chiedo per un altro motivo: molto spesso chi è consapevole del proprio aspetto fisico tende a sfruttarlo sui social. Una foto in costume, uno scatto studiato, e arrivano migliaia di follower. Lei non l’ha mai fatto. Perché?

“Non mi interessa davvero, sinceramente. Anche perché nella vita voglio fare ciò che amo fare”.

Che cosa sogna, Matteo?

“I sogni notturni quasi mai li ricordo. Nella vita, invece, sogno di riuscire a vivere di tutte queste passioni di cui abbiamo parlato: recitazione, musica, scrittura, arte. Credo che mi darebbe una grande serenità. Sarebbe una forma di equilibrio”.

E se non dovesse riuscirci? Lo vivrebbe come un fallimento?

“No. Troverei comunque il modo di continuare a farlo. Non esiste un piano B”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che ha avuto verso se stesso?

“Mi sono comprato una videocamera vintage che desideravo da tanto tempo. Vorrei iniziare a realizzare video, riprendere scene di vita quotidiana”.

E torna sempre lì…

“Che devo dire? Sono fatto così (sorride, ndr). C’è una frase che porto sempre con me, in inglese. Tradotta in italiano significa più o meno: ‘Tutto accade per una ragione’. Ho imparato a fidarmi di ciò che succede, anche quando sto male o quando accadono eventi dolorosi. Penso sempre che esista un motivo che magari oggi non riesco ancora a comprendere, ma che capirò più avanti. Per questo credo sia giusto avere fiducia nella vita. Anche perché le risposte arrivano quando meno te l’aspetti”.