Matthew, l'intervista sul ritorno in musica dopo 'Amici': “Ho imparato a bastarmi: la fatica mi rende sereno”

C’è un momento, nella vita, in cui non si cerca più di capire tutto. Non si cerca un colpevole, una spiegazione, una scappatoia. Si prende atto, si accetta, e si lascia andare. Buona fortuna, il nuovo singolo di Matthew, nasce proprio lì: nel punto esatto in cui il dolore non ha più bisogno di essere urlato ma riconosciuto, e poi lasciato andare con rispetto. Nessun rancore, nessuna redenzione, solo la consapevolezza che a volte restare fa più male che andarsene. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Matthew (all’anagrafe Matteo Rota) si racconta senza maschere: ripercorre la sua scelta di abbandonare Amici, un momento che molti hanno letto come un passo indietro ma che, ascoltandolo, appare chiaramente come un gesto d’amore verso se stesso. «Stavo perdendo di vista il mio obiettivo artistico», dice. «Sentivo che qualcosa dentro di me non stava più funzionando». È qui che entra in gioco il tema della fedeltà a se stessi, che torna in ogni risposta: la fatica, la solitudine, la vulnerabilità, non sono nemici da combattere ma territori da attraversare con rispetto. La musica, per lui, non è solo espressione ma un modo per perdonarsi. Per dire quello che non riesce a dire a voce. Per guardarsi allo specchio e accettare anche le proprie cicatrici. Ancora più maturo della sua età, Matthew parla di etica, di impulso, di autodisciplina, ma anche di coraggio emotivo: quello di mostrarsi per quello che si è, in un mondo che spesso ti premia se ti adatti. La sua è una ricerca di verità, anche scomoda, anche faticosa, che attraversa il corpo, la mente, le relazioni. E che oggi si traduce in una musica sempre più viva, suonata, essenziale. Un’intervista che non racconta solo un artista, ma una persona che ha deciso di non nascondersi più. E di camminare, anche a costo di perdere qualcosa, nella direzione giusta per sé.

Buona fortuna è un brano che parla di distacco, ma senza colpe. È più facile scrivere quando si soffre ancora o quando si è già guariti?

“È più facile farlo quando si è guariti. Però, per arrivare a scrivere qualcosa di autentico e positivo, devi aver attraversato anche la fase del dolore. È lì che trovi la verità emotiva. Personalmente, faccio fatica a scrivere quando sono ancora dentro una situazione difficile: ho bisogno di tempo per elaborare. Magari riesco a buttare giù qualcosa, ma se sono completamente immerso nella sofferenza, no, non ce la faccio. Prima devo metabolizzare ciò che provo”.

E nel percorso di guarigione, dopo un distacco, cosa l’aiuta davvero ad andare avanti?

“Alla fine, anche se può sembrare banale, è sempre il tempo a fare la differenza. In tutte le situazioni difficili che ho vissuto, è stato l’unico vero aiuto. Il tempo ti permette di attraversare tutte le fasi di un lutto: lo shock iniziale, il tentativo di negoziare con te stesso – tipo ‘forse ho esagerato’ – poi la fase più dura, e infine l’accettazione. È un percorso necessario, che va affrontato fino in fondo”.

In quel percorso, quando ha dovuto guardarsi allo specchio e confrontarsi con se stesso, cosa ha scoperto di Matthew?

“Questa esperienza, e in generale tutte quelle che ho vissuto, mi hanno aiutato a capire meglio cosa voglio e cosa non voglio. Sembra semplice, ma non lo è. A volte lo sai già, ma hai bisogno di viverlo davvero, di sbatterci la testa, per raggiungere una consapevolezza vera. Io ho bisogno di fare esperienza, anche di cadere. Solo così riesco a capire davvero. E poi ho scoperto di essere più tenace di quanto pensassi. Anche nei momenti in cui sembra che sia tutto finito, la vita ti dimostra che, finché hai te stesso, un modo per andare avanti c’è sempre. La tenacia, per me, è proprio questo: la capacità di rialzarsi ogni volta, anche quando pensi di non averne più la forza”.

Parlando di tenacia: il pubblico l’ha conosciuta durante il percorso ad Amici, che poi ha deciso di interrompere. Se si trovasse di nuovo in quella situazione, avrebbe ancora la stessa determinazione per dire “me ne vado”?

“Intanto grazie per aver interpretato quella scelta come un atto di tenacia. Molti la vedono all’opposto, come un gesto di debolezza. Per me, invece, è stato il contrario. A un certo punto ho capito che qualcosa dentro di me non funzionava più. Non stavo bene e stavo perdendo di vista il motivo per cui ero lì, il mio obiettivo artistico. Serve coraggio per dire: ‘ok, ricomincio da capo’. Spesso è più comodo restare, anche se non ci credi più. In quel momento ho sentito che dovevo fermarmi e ripartire in un altro modo. E l’ho fatto. Non mi pento di quella scelta”.

Nel videoclip di “Buona fortuna” c’è una figura scura che la segue, poi la situazione si ribalta. Una bella metafora. Ma nella vita reale è sempre riuscito a gestire le sue emozioni? O ce n’è qualcuna che ancora la mette in difficoltà?

“Ci sono emozioni con cui faccio ancora fatica. La più difficile, per me, è l’impulsività. Mi viene spesso attribuita, e non lo nego: è vera. Ma ho anche un’etica molto forte, soprattutto verso me stesso. Quindi, anche quando so che una scelta potrebbe farmi male, se credo sia giusta, la prendo comunque. Quello che mi importa davvero è andare a dormire la sera e potermi dire: ‘Ho fatto quello che ritenevo giusto. Ho detto quello che sentivo di dover dire’. Anche se questo comporta un prezzo da pagare, almeno ho la coscienza pulita”.

Da dove arriva questa etica così forte? L’ha costruita da solo o le è stata trasmessa dalla sua famiglia?

“Sicuramente dalla famiglia. Mio padre, Giovanni, è stato fondamentale da questo punto di vista: mi ha trasmesso valori forti. Mia madre, Letizia, è più pacata, più diplomatica. Credo che serva equilibrio tra queste due forze: da una parte l’istinto e la fermezza, dall’altra la capacità di mediare. Non si può sempre fare ciò che si vuole, ma per me è essenziale restare fedele ai miei valori”.

I suoi genitori l’hanno sempre sostenuta nella scelta di fare musica?

“Sì, sempre. All’inizio mia madre era un po’ più cauta, mi chiedeva: ‘Sei sicuro?’. Mio padre invece, appena gliel’ho detto, si è illuminato. Ha capito subito che avevo trovato qualcosa in cui credevo davvero, e ha visto un futuro possibile. Mi hanno sostenuto entrambi, ed è una fortuna. Non è affatto scontato”.

La musica è un viaggio. Le sue valigie sono leggere o pesanti? E cosa c’è dentro?

“Devono essere pesanti. Non bisogna chiedere pesi più leggeri, ma braccia più forti per portarli. Dentro ci metti tutto: esperienze, emozioni, cicatrici, momenti belli e momenti duri. È tutto quello che sei. Fa parte del percorso”.

Che rapporto ha con la solitudine?

“La considero un privilegio. So che per molti è qualcosa di negativo, ma a me piace stare da solo. Forse c’entra anche quel discorso sui valori: quando sei solo, sei più lucido, più giusto con te stesso. E poi preferisco passare del tempo con me stesso che con persone o situazioni che non lo meritano. Meglio soli che mal accompagnati, e c’è un motivo se si dice così”.

E le cicatrici? Le guarda con ammirazione o con rimpianto?

“Con ammirazione. Ogni cicatrice racconta una storia, ma anche una scelta. Anche non fare nulla, in fondo, è una scelta. Bisogna essere fieri di ciò che si è, sempre. Anche quando si sbaglia, alla fine siamo il risultato delle nostre scelte. E va bene così”.

Qual è oggi la sua cicatrice più grande, il suo punto più vulnerabile?

“La difficoltà più grande per me è mostrarmi vulnerabile davanti agli altri. Ci sto lavorando. È anche il motivo per cui scrivo canzoni: faccio fatica a parlarne a voce, guardando qualcuno negli occhi, e allora lo faccio con la musica. È il mio modo per perdonarmi”.

Perdonarsi di cosa?

“Di scelte che non ho fatto. Di momenti in cui non ho difeso le mie idee, i miei valori. Di quando ho permesso a qualcuno di calpestarmi. Sono errori che non voglio ripetere”.

Si è sentito usato, più nella vita personale o in quella professionale?

“Decisamente nella vita personale. A livello professionale, no, non ho mai avuto quella sensazione”.

Il non mostrarsi vulnerabile è una questione di carattere o è paura del giudizio?

“Forse entrambe. Quando in passato mi sono mostrato vulnerabile, spesso non sono stato capito. E allora ti dici: ‘Meglio sembrare forte’. È un po’ come dire: non sanguinare davanti agli squali. Ma poi, quando sanguini da solo…”.

…quando sanguina da solo, che succede?

“Succede che è un momento prezioso. Ti senti vivo. È lì che puoi toglierti l’armatura e guardare davvero la ferita. Solo così puoi iniziare a curarla. Come dicevamo prima: elabori, chiudi, vai avanti. Perché nella vita non c’è alternativa. Non è mai davvero finita, finché non è finita”.

Hanno mai cercato di farla uniformare alla massa?

“Sì, è successo. Non credo sempre con cattive intenzioni. A volte succede semplicemente perché è il modo più facile per ottenere un risultato. Anche da parte di collaboratori, o dentro certe dinamiche. Ma non è quello che voglio”.

Che rapporto ha avuto con il successo? E con l’immagine pubblica di Matthew?

“Domanda interessante. Io non sono uno attaccato all’idea della fama. Se per fama si intende essere fermati per strada, avere gente che pensa di sapere tutto su di te, anche quante volte fai l’amore… ecco, quella roba lì non mi appartiene. Non mi lamento della vita privata diventata pubblica, sia chiaro. Ma se scegli di condividere certe cose, devi accettare anche il lato scomodo. Detto questo, non misuro la mia felicità in base a quanto vengo riconosciuto. Se mi chiedono una foto, la faccio volentieri, ma non è quello che mi definisce. Quello che mi interessa è restare fedele a me stesso, anche se richiede più tempo. Non voglio forzarmi a essere qualcosa che non sono, solo per piacere di più. Preferisco essere autentico”.

E con il suo corpo, che rapporto ha?

“Penso sia importante guardarsi allo specchio con positività. Abbiamo un solo corpo, ed è nostro dovere prendercene cura. Per me mente e corpo sono collegati: se stai bene dentro, devi stare bene anche fuori. Quindi cerco di tenermi in forma, ma non solo per una questione estetica: è un equilibrio personale”.

E quando le cose non vanno, chi tende la mano a Matthew? Chi c’è, quando non vuole mostrarsi vulnerabile?

“Me stesso. Non è egocentrismo, è lucidità. Le cose non vanno sempre bene, e non possiamo aspettarci che tutto fili liscio. Ho imparato che è proprio la difficoltà a dare valore alle cose. Se fosse tutto facile, perderebbe senso. Mi piace lottare per ciò che conta, perché è quello che lo rende speciale”.

Quando invece qualcosa che era speciale inizia a incrinarsi, come se ne accorge?

“Quando smette di darmi qualcosa. Quando sparisce quella scossa positiva, e il negativo inizia a prevalere. A quel punto lo capisci. E sai che è il momento di andare”.

C’è qualcosa che le fa pensare: ‘Mi sto rovinando la vita’?

“Sì, i pensieri negativi. Sono loro che ti logorano. Perché il modo in cui pensi si riflette su come agisci, su come parli, su chi frequenti. Per questo bisogna fare attenzione anche alle persone che si hanno intorno. Se stai con chi ha la tua stessa energia, va bene. Altrimenti ti trascinano giù. Bisogna scegliere con cura”.

Tra le persone che la affiancano oggi ci sono Francesco Monti e Lorenzo Galli, i suoi collaboratori. Cosa le danno che altrove non ha trovato?

“Credono davvero in quello che facciamo. E senza questo, non ci sarebbe nulla di solido. Abbiamo anche punti di vista diversi, e questo è fondamentale: non voglio accanto solo persone che dicono sempre sì. Serve confronto, serve visione. Con loro questo succede. Anche se ci sono discussioni, anche forti, le superiamo. Fa parte del gioco”.

Dalle sue parole emerge il giovane uomo, non solo l’artista. Pensa che conti anche questo per il pubblico?

“Sì, penso che chi ascolta si affezioni anche alla persona, non solo alla musica. A me non è mai piaciuto l’atteggiamento da vip irraggiungibile. Voglio che chi ascolta la mia musica senta che io sono lì con lui, in quel momento. Non mi interessa sembrare il figo o l’intoccabile. Sono un compagno di viaggio”.

Anche perché l’atteggiamento da star non porta lontano…

“Esatto. E poi se dici qualcosa che magari esce male, ti massacrano. Ma se sei sincero, anche quando sbagli, la gente lo capisce. È peggio chi non prende mai posizione. A me quelli che stanno nel mezzo, gli ignavi, non piacciono. Anche Dante li ha messi nel posto peggiore della Commedia. Li odiava più degli altri”.

È sereno oggi, Matthew?

“Sì, lo sono. Anche se sono stressato, anche se ci sono giorni difficili, sto facendo quello che voglio fare. E questa è la cosa più importante”.

Si lascia turbare da quello che dicono o scrivono su di lei?

“No. La vedo così: siamo come una nave, l’acqua ti affonda solo se la fai entrare. Devi tenere chiuse le porte stagne. Ho visto anch’io battutine o commenti online, ma sinceramente… mi viene da ridere. L’importante è che si parli della musica. Anche se ci arrivano per caso, anche per hype, se poi ti ascoltano… è quello che conta”.