Matthew Lee, l’intervista al musicista: “La sfida più difficile è restare fedeli a sé stessiˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che si raccontano meglio attraverso le deviazioni che attraverso i traguardi. Quella di Matthew Lee è una di queste. Il Conservatorio lasciato alle spalle, i chilometri macinati sui palchi di mezzo mondo, il pianoforte trasformato in un’estensione naturale del proprio corpo e una carriera costruita senza mai inseguire scorciatoie: ogni passaggio sembra riportare alla stessa domanda, quella che accompagna ogni artista autentico. Quanto costa restare fedeli alla propria voce? Con oltre venticinque anni di carriera alle spalle, concerti in Italia e all’estero, festival internazionali e una cifra stilistica che ha saputo fondere rock’n’roll, blues, jazz, country e virtuosismo pianistico in un linguaggio personale, Matthew Lee continua a rimettersi in discussione. Lo dimostrano Burning Hopes, il nuovo singolo che mette in dialogo Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic! At The Disco, e From 20’s to 20’s, lo spettacolo con cui attraversa un secolo di musica intrecciando ricordi, influenze e passaggi decisivi della propria storia. Nelle sue risposte in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non c’è alcuna ricerca dell’effetto, né il desiderio di alimentare il mito dell’artista controcorrente. C’è piuttosto la consapevolezza che ogni scelta comporti una rinuncia e che la libertà creativa richieda disciplina, pazienza e una sottile inquietudine. È la stessa forza che lo ha portato ad allontanarsi dal percorso più rassicurante per seguire la musica nella quale si riconosceva davvero e che, ancora oggi, continua a spingerlo verso nuove direzioni. Questa conversazione con Matthew Lee parte da una canzone e da uno spettacolo, ma finisce per toccare temi molto più profondi: il talento e il sacrificio, il rapporto con il successo, la ricerca di un’identità artistica e la necessità, per chi crea, di non smettere mai di interrogarsi. Perché, come emerge dalle sue parole, la sfida più difficile non è arrivare, ma continuare a restare fedeli a sé stessi.

Burning Hopes è il suo ultimo singolo. Al di là del fatto che unisce Elvis Presley e i Panic! At The Disco, cosa rappresenta per lei, Matthew Lee, sul piano personale?

“Questo singolo riassume un momento della mia vita in cui sento il bisogno di cambiare. Negli ultimi mesi ho intrapreso un percorso di rinnovamento: ho iniziato a lavorare con un nuovo management e una nuova produzione, perché mi piace cercare un’evoluzione costante, sia dal punto di vista sonoro sia sotto il profilo artistico. Il nuovo spettacolo e l’intero progetto trovano sintesi in questo singolo, che rappresenta l’incontro tra due mondi che mi appartengono e che, almeno in apparenza, sembrano distanti. In realtà non lo sono affatto: ascoltando il brano si percepisce un’unica identità musicale. Sono partito dalle mie radici, dalla tradizione del rock’n’roll. Ho preso Burning Love di Elvis Presley e l’ho fusa con una canzone pop contemporanea come High Hopes dei Panic! At The Disco, creando un unico brano. Naturalmente c’è stato un grande lavoro sulle sonorità: non volevamo un pezzo che suonasse datato, ma decisamente moderno. Per raggiungere questo risultato ci siamo ispirati alla musica che ascolto oggi, soprattutto quando viaggio o sono in macchina: il country americano contemporaneo, quello che riempie gli stadi negli Stati Uniti e al quale molti artisti americani attingono. È un genere che in Italia non si è ancora affermato, ma credo che arriverà anche qui. Con questo disco stiamo lavorando proprio in quella direzione. Per me rappresenta un’importante fase di evoluzione.

Burning Hopes, letteralmente, significa ‘speranze che bruciano’. Quali sono le speranze che alimentano questo momento della sua vita?

“Ho sempre affrontato la vita con la volontà di mettermi in gioco, di cambiare e di rinnovarmi. È questo il significato della speranza che brucia. Anche questa fase fa parte dello stesso percorso. Mi piacerebbe riuscire a far affermare questo album nel panorama musicale, almeno in Italia. L’obiettivo è molto ambizioso, ma ogni traguardo si raggiunge iniziando il viaggioˮ.

Perché, secondo lei, in Italia il country continua a essere così sottovalutato?

“Perché, spesso, arriviamo sempre un po’ in ritardo. Però è importante fare una distinzione: non mi riferisco al country di Johnny Cash degli anni Cinquanta, ma a quello contemporaneo. L’Italia recepisce spesso con ritardo ciò che accade nel resto del mondo e rischia di perdere passaggi importanti. Il nostro obiettivo è portare questa musica nel nostro Paese senza dover aspettare altri cinquant’anniˮ.

Nel suo progetto il pianoforte sembra quasi fare da ponte tra epoche diverse. Si sente più un musicista o un narratore?

“Prima di tutto mi considero un musicista, senza alcun dubbio. È inevitabile, però, che attraverso le canzoni si raccontino esperienze, emozioni e storie. Anche quando non accade esplicitamente nei testi, durante i concerti introduco i brani, condivido episodi e ne spiego il contesto. Credo che i messaggi passino anche attraverso la musica, purché ci sia il tempo di ascoltarla davvero. Oggi siamo abituati a scorrere tutto velocemente. Invece bisognerebbe fermarsi per qualche istante: solo così ciò che una canzone vuole trasmettere emerge con chiarezza. Le mie canzoni raccontano la mia vita, ciò che desidero comunicare e il percorso sonoro che sto costruendo. Ma, prima di tutto, rimango un musicistaˮ.

Oggi la nostalgia sembra essere un elemento che funziona molto. Dietro questo progetto c’è anche la volontà di intercettare questa tendenza?

“No, perché nel mio caso non c’è alcuna nostalgia. Non è un’operazione costruita su quel sentimento. Questo singolo ha sonorità che con la nostalgia hanno ben poco a che vedere, e anche il nuovo spettacolo segue la stessa direzione. Soprattutto, il nuovo album sarà composto da brani originali. È difficile evocare nostalgia attraverso qualcosa di completamente nuovo: non sto riproponendo un mondo passato, ma cercando di costruirne uno nuovoˮ.

Quindi si tratta di una scelta controcorrente?

“Più che controcorrente, direi che è una scelta personale. Un artista dovrebbe fare ciò che sente. Ragionare in termini di corrente o controcorrente appartiene più alle logiche dell’industria, ai ‘ragionieri’ o degli ‘scribacchini’ della musica, che a quelle degli artisti. Chi fa musica dovrebbe seguire la propria sensibilità. È quello che ho cercato di fareˮ.

Nel suo spettacolo attraversa cent’anni di musica in una sola sera. C’è un decennio che sente più difficile da raccontare?

“È una domanda che non mi ero mai posto. In realtà ho sempre attinto a canzoni di epoche diverse, scegliendo quelle che mi interessavano davvero. Sono innamorato del rock’n’roll e, in forme differenti, il rock’n’roll è esistito in ogni decennio. Negli anni Ottanta, per esempio, aveva un suono diverso rispetto agli anni Cinquanta. Penso a gruppi come gli Huey Lewis and the News: era sempre rock’n’roll, ma declinato secondo le sonorità di quel periodo. Lo stesso vale per gli Status Quo e molti altri. Ho sempre ascoltato questa musica, senza preoccuparmi troppo dell’epoca in cui era stata realizzataˮ.

Come sceglie le canzoni che porta sul palco? Sono legate alla sua storia personale o semplicemente ai suoi gusti musicali?

“Tutti i brani che eseguo sono legati a un momento della mia vita oppure a un disco che ho inciso. Esiste un filo conduttore: racconto una storia e quel racconto prende forma attraverso le canzoni che hanno accompagnato la mia carriera e la mia vita. Ogni volta spiego al pubblico perché ho scelto proprio quel brano. Non porto mai sul palco una canzone soltanto perché mi piace. In questo spettacolo, che è particolarmente personale, ogni pezzo ha un significato preciso nel mio percorso. Quando ne introduco uno spiegando perché lo eseguo, il pubblico ascolta con un’attenzione diversa. È un rapporto che si costruisce nel corso dello spettacolo, perché oggi siamo abituati a consumare tutto molto velocemente. La musica, invece, ha i suoi tempi e bisogna concederle lo spazio necessario per esprimere ciò che ha da raccontareˮ.

Ha definito questo spettacolo ‘molto personale’. In che senso?

“Perché, in sostanza, racconto la mia vita attraverso le canzoni. A un certo punto mi sono chiesto come ampliare ulteriormente questo racconto e da lì è nata l’idea di From 20’s to 20’s, cioè dagli anni Venti agli anni Venti. In realtà andiamo anche oltre questo arco temporale, perché durante lo spettacolo faccio riferimento anche alla musica classica. Il mio percorso, infatti, è iniziato proprio dalla musica classica. Ho frequentato il Conservatorio, poi sono stato radiato e durante lo spettacolo racconto anche quella vicenda. Sono episodi divertenti, che fanno parte della mia storia e si inseriscono naturalmente nel racconto dello spettacoloˮ.

Foto: Raffaella Vismara / US: Parole e Dintorni

A proposito del Conservatorio: è stato radiato perché considerato troppo ‘esuberante’. Col senno di poi, è stata la bocciatura più utile della sua vita?

“Sì, direi di sì. Sono laureato in Giurisprudenza, ma in quel percorso non avevo nulla da esprimere: mi sono semplicemente laureato, facendo ciò che era previsto. Con la musica, invece, era diverso. Sentivo di avere qualcosa da comunicare. A un certo punto il percorso del Conservatorio non mi soddisfaceva più e ho iniziato a cercare altri linguaggi musicali: sono passato da Richard Clayderman a Ennio Morricone, da un repertorio che sembrava quasi classico, pur non essendolo, fino ad arrivare al rock’n’roll, al jazz e all’honky tonk. Quel mondo mi ha conquistato completamente. Ho iniziato anche a cantare, intorno ai quindici o sedici anni. Quella bocciatura è stata inevitabile, ma anche fondamentale. Già prima facevo piccoli spettacoli; una volta lasciato il Conservatorio, però, ho capito che dovevo dedicarmi interamente a quella strada. Da allora ho iniziato a lavorare con sempre maggiore intensità. Se oggi siamo ancora qui a parlarne, evidentemente quella scelta aveva un sensoˮ.

Che cosa significava davvero quell’‘esuberanza’ di cui parlava il Conservatorio?

“Credo che quella definizione sia stata utilizzata, ma non descrivesse davvero la situazione. Non si trattava di esuberanza. Semplicemente avevo gusti musicali diversi. Il Conservatorio è una scuola e, come tutte le scuole, propone un percorso ben definito: ci si aspetta che gli studenti lo seguano senza discostarsene. È comprensibile. Al tempo stesso, però, al suo interno si formano degli artisti. E un artista, per sua natura, non procede lungo un percorso prestabilito: segue ciò che sente. Avevo frequentato il Conservatorio per nove anni, quindi avevo imparato molto. Non rinnego affatto quell’esperienza, anzi. Tuttavia cresceva sempre più il bisogno di esprimere la mia personalità artistica attraverso la musica nella quale mi riconoscevo davvero. Non è stata una ribellione studiata a tavolino. Non mi sono detto: ‘Adesso faccio arrabbiare qualcuno’. Ho semplicemente seguito la mia inclinazione. Qualche tempo fa ho raccontato questa vicenda in un video pubblicato sui social, che è diventato virale. Molte persone mi hanno criticato, sostenendo che avrei dovuto limitarmi a seguire le regole della scuola. Spesso, però, si dimentica che gli artisti esistono proprio per esprimere qualcosa di personale. È questa la natura dell’arte. Naturalmente oggi ho 44 anni e una carriera alle spalle. Quando ne avevo 18 era molto più difficile capire se fossi soltanto un ragazzo in cerca di visibilità oppure un artista che stava cercando la propria strada. Dal punto di vista del Conservatorio, comunque, comprendo perfettamente la decisione presa allora. In quel contesto non ero la persona adatta. Per questo motivo dico che il Conservatorio aveva le sue ragioniˮ.

Nietzsche scriveva che bisogna avere ‘un caos dentro di sé per generare una stella danzante’. Qual era il caos che aveva dentro Matthew Lee? Che cosa la spingeva con tanta forza verso quella strada?

“Esiste sempre una certa inquietudine. C’è il desiderio di realizzare qualcosa e il tentativo continuo di riuscirci, anche quando il percorso è difficile. Poi serve il talento, naturalmente, ma da solo non basta: bisogna coltivarlo. Probabilmente, allora, era difficile riconoscere tutto questo. Oggi è più semplice guardarsi indietro, dopo tanti anni di carriera, le esperienze televisive, i concerti in tutto il mondo e i riconoscimenti ricevuti. Quando, invece, si hanno vent’anni e si è agli inizi, nessuno è disposto a concederti credito. In quei casi servirebbero insegnanti particolarmente illuminati, capaci di intravedere un potenziale che gli altri ancora non riescono a cogliere. Sì, dentro di me c’era inquietudine. E, in fondo, c’è ancora oggi. È quella che continua a rimettere tutto in discussione e a spingermi verso nuove sfideˮ.

Chi credeva in lei quando era ancora un ragazzo? Se i professori del Conservatorio avevano dei dubbi, chi sosteneva il suo entusiasmo?

“Ho avuto un insegnante che ha creduto in me. Non comprendeva fino in fondo quello che stavo facendo, perché era molto distante dal suo universo musicale, ma intuiva che ci fosse qualcosa di autentico. Mi diceva semplicemente: «Se è questa la musica nella quale si riconosce, allora deve seguire quella strada». Poi c’è stata la mia famiglia. Da questo punto di vista sono stato fortunato. Mio padre aveva frequentato il Conservatorio ed è sempre stato un grande appassionato di Elvis Presley. Condivideva molti dei miei gusti musicali e mi ha sempre sostenuto. Anche la mia città, Pesaro, mi ha dato molto. È vero che sono stato radiato dal Conservatorio, ma ogni volta che torno a suonare lì trovo sempre un pubblico numeroso. Alla fine è andata bene cosìˮ.

È anche laureato in Giurisprudenza. Era una sorta di piano B, una sicurezza nel caso la musica non avesse funzionato?

“In realtà no. Quando mi sono iscritto a Giurisprudenza, a Urbino, frequentavo ancora gli ultimi anni del Conservatorio e la mia carriera musicale non era ancora decollata. Feci un ragionamento molto semplice: pensai che, prima o poi, avrei dovuto leggere dei contratti e che una formazione giuridica mi sarebbe stata utile. Inoltre mi dissero che era una facoltà che richiedeva una frequenza meno assidua alle lezioni, consentendomi così di continuare ad andare in tournée. La scelta nacque soprattutto da queste considerazioni. Mi offriva una preparazione ampia e mi permetteva di comprendere meglio alcuni aspetti del mio lavoro. Ho seguito il percorso 3+2, conseguendo prima la laurea in Scienze giuridiche e poi quella in Giurisprudenza. Negli ultimi anni ero già molto impegnato con i concerti: trascorrevo gran parte del tempo in tournée e studiavo diritto commerciale durante gli spostamenti. Per me, però, la musica è sempre stata la priorità. Se avevo un concerto, non vi rinunciavo per sostenere un esame: lo avrei affrontato nella sessione successiva. Alla fine ho comunque concluso gli studi, perché sono una persona che porta a termine ciò che inizia. A parte il Conservatorio, ho sempre cercato di affrontare ogni percorso con serietà e sono piuttosto rigoroso sotto questo aspettoˮ.

Ha suonato praticamente in tutto il mondo. C’è un pubblico che l’ha sorpresa più degli altri per il modo in cui vive il rock’n’roll?

“Più che sorprendermi, ho notato che ogni pubblico è diverso. Ogni Paese ha le proprie caratteristiche e le persone reagiscono in maniera differente. Per me è stato particolarmente significativo esibirmi anche negli Stati Uniti, al Cincinnati Blues Festival, accanto ad artisti di altissimo livello. Il rock’n’roll è nato lì e vedere che il pubblico americano comprende e apprezza anche un musicista italiano è molto importante. Già l’invito a partecipare a quel festival rappresentava, di per sé, un riconoscimento. Quando poi ci si accorge che il pubblico accoglie un artista italiano che canta quella musica con lo stesso entusiasmo riservato ai musicisti americani, si capisce che la musica non conosce confini. I limiti, semmai, esistono nella mentalità delle persone o in alcune dinamiche della nostra industria discografica. Prima parlavamo del fatto che in Italia certe tendenze arrivano con molto ritardo. Da quando ho iniziato sento ripetere che «un italiano che canta in inglese non può funzionare». Non è vero. È semplicemente un pregiudizio. Perché uno svedese può cantare in inglese e un italiano no? Chi lo ha stabilito? Che cosa ci mancherebbe? Girando il mondo non ho mai avuto questa impressione. Al contrario, le reazioni che ricevo dimostrano esattamente il contrario. Non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri. Dovremmo soltanto avere il coraggio di osare di piùˮ.

Possiamo considerarla una forma di ribellione? In fondo il rock’n’roll nasce proprio come musica ribelle.

“Non la definirei una ribellione. Non mi ribello contro qualcuno o contro un sistema. Se avessi un messaggio politico o volessi portare avanti quel tipo di discorso, sarebbe diverso. Ma non è ciò che faccio. Mi occupo di intrattenimento. Scrivo e porto sul palco canzoni che parlano di me e della mia vita. Più che ribellarmi, cerco semplicemente di raccontarmi e di fare ciò che sento naturaleˮ.

Eppure il suo percorso ha qualcosa di controcorrente. Si è costruito prima sul palco e solo in seguito sui social. È stata una scelta precisa?

“In realtà no. Quando ho iniziato, i social praticamente non esistevano. Avevo diciotto anni e, se ricordo bene, YouTube muoveva appena i primi passi. Caricavamo video molto semplici, realizzati in modo artigianale, che servivano soprattutto a far conoscere i concerti. Le persone li guardavano e poi venivano ad ascoltarci dal vivo. Se i social fossero esistiti prima, probabilmente li avrei utilizzati fin dall’inizio. Non è stata una scelta strategica. Detto questo, una dimensione non esclude l’altra. Ho iniziato a suonare perché amavo stare sul palco. All’inizio non scrivevo nemmeno canzoni: interpretavo brani che mi piacevano, perché ero un ragazzo che stava imparando il mestiere. Con il tempo sono arrivati i social, la discografia, i dischi e tutto il resto. È stato allora che ho iniziato anche a guardarmi dentro, a scrivere e a raccontare qualcosa di personale. Il mio primo amore, però, resta il concerto dal vivo. Ancora oggi l’aspetto che preferisco è l’incontro con il pubblico. È questo il cuore del mio lavoroˮ.

Durante i suoi concerti quanto spazio c’è per l’improvvisazione e quanto, invece, è pianificato nei minimi dettagli?

“Di solito seguo una scaletta preparata in anticipo, perché uno spettacolo ha una propria dinamica e va costruito con attenzione. Può capitare, però, che durante la serata cambi qualcosa. A volte i musicisti mi guardano chiedendosi che cosa stia succedendo, perché decido di inserire un brano diverso o di modificare il percorso. Accade quando percepisco che il pubblico o la situazione richiedono un approccio differente. La struttura generale dello spettacolo resta quella prevista per il tour, ma, dal punto di vista dell’esecuzione, direi che c’è circa un quaranta per cento di improvvisazione. Ed è proprio questo il bello. Altrimenti si finirebbe per replicare ogni sera uno spettacolo identico. La scaletta può anche essere la stessa della sera precedente, ma cambiano il pubblico, il palco, l’atmosfera e cambiano anche i musicisti. Naturalmente incide anche il mio stato d’animo. Cerco sempre di lasciare fuori le preoccupazioni personali, ma inevitabilmente qualcosa si riflette nel modo di suonare. Succede sempreˮ.

La stampa inglese l’ha soprannominata ‘The Genius of Rock’n’Roll’. È un’etichetta che le pesa o la diverte?

“È una definizione nata parecchi anni fa, dopo alcuni importanti festival ai quali avevo partecipato in Inghilterra. Da un lato mi fa piacere e mi lusinga, naturalmente. Dall’altro non amo essere racchiuso in un’unica etichetta, soprattutto perché un artista è in continua evoluzione. Il rock’n’roll è stato, e continua a essere, fondamentale nel mio percorso artistico, ma rappresenta soltanto una parte di ciò che porto sul palco.Suono blues, rock’n’roll, jazz, honky tonk e country. Per come li interpreto, questi linguaggi sono tutti collegati tra loro. Il pianoforte resta il filo conduttore e permette ai diversi generi di convivere in modo naturale. Per questo motivo non mi definirei esclusivamente un artista rock’n’roll. Il rock’n’roll è importantissimo per me e continua ad affascinarmi, soprattutto come linguaggio pianistico. Spesso ne inserisco elementi anche in brani che, almeno in apparenza, appartengono ad altri generiˮ.

Il pianoforte è sempre al centro della scena. Che rapporto ha con questo strumento? Si è mai sentito tradito dal pianoforte oppure, qualche volta, è stato lei a tradirlo?

“No, mai. Il pianoforte è uno strumento meraviglioso, un’intera orchestra. Non potrebbe tradire chi lo suona. Semmai possono deludere altri aspetti: il mondo della musica in determinati momenti, la discografia oppure le persone che ci circondano e non comprendono fino in fondo il percorso artistico che stiamo seguendo. Il pianoforte, invece, non tradisce. La vera difficoltà consiste nel mantenere la bussola orientata nella direzione giusta. È questo l’aspetto più complessoˮ.

Che cosa intende quando parla di ‘mantenere la bussola’?

“Prima, quando parlavo degli ‘scribacchini’, non mi riferivo ai giornalisti, ma ad alcune figure dell’industria discografica, in particolare a chi prende le decisioni all’interno delle case discografiche. Talvolta queste persone ragionano come ragionieri. Pensano di poter valutare il lavoro di un artista esclusivamente in base a ciò che vende di più o di meno. In realtà, spesso si muovono soltanto secondo logiche economiche. Ho l’impressione che oggi manchino figure come Clive Davis. Vedo troppo spesso professionisti guidati soprattutto dal profitto e dalla volontà di seguire la tendenza del momento. Non sono l’unico a sostenere che gran parte del pop contemporaneo tenda ad assomigliarsi. È un’osservazione ricorrente: ritornano gli stessi autori e i medesimi schemi compositivi. Naturalmente ogni artista è libero di esprimersi come preferisce, ma credo che questo appiattimento non faccia bene alla musica. Gli artisti sono troppo condizionati da quella che definirei un’oligarchia di ‘banchieri discografici’. Ed è proprio questo a rendere difficile mantenere la rotta. La tentazione può essere quella di seguire il percorso che garantisce guadagni maggiori. Bisogna, invece, cercare di restare fedeli alla propria identità e a ciò che si desidera davvero realizzare. Chi vuole dedicarsi a un determinato tipo di pop è naturalmente libero di farlo, senza alcun giudizio. Tuttavia, quando tutto finisce per somigliarsi, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che tanti artisti abbiano la stessa identica intuizione nello stesso momentoˮ.

Qual è stata la rinuncia più grande in questi ventisei anni di professione?

“Il sacrificio principale riguarda il tempo sottratto alla vita privata, soprattutto quando si è giovani. Questo lavoro richiede una presenza costante. Significa perdere compleanni, matrimoni, battesimi e molte occasioni familiari. Chi ci sta accanto spesso fatica a comprenderlo. Può chiedersi perché non sia possibile interrompere il lavoro per un giorno, ma il nostro mestiere segue dinamiche diverse. Lavoriamo quando gli altri sono in vacanza. Naturalmente, una volta terminato il tour, anche noi ci concediamo qualche momento di pausa, ma raramente coincide con i periodi di riposo delle altre persone. Per esempio, vado in vacanza a ottobre, non a Ferragosto. Nei primi anni di carriera, spesso, non esistevano neppure le ferie, perché era necessario lavorare senza sosta e mancavano anche le disponibilità economiche per concedersele. Mentre gli amici andavano a giocare a calcetto o partivano per Ibiza, dovevo restare concentrato sulla mia professione. Occorre essere molto rigorosi, altrimenti si rischia di smarrire la direzioneˮ.

Tutto questo ha inciso anche sulla sua vita privata e sulle relazioni?

“Sì, a volte è accaduto. Quando si è spesso assenti, inevitabilmente possono nascere delle difficoltà. Per questo è fondamentale incontrare la persona giusta. Oggi sono sposato e posso dire di averla trovata, anche se è stato comunque un percorso. Per un artista è molto difficile costruire una relazione stabile. Prima di conoscere mia moglie, incontrata nove anni fa, non avevo mai pensato di sposarmi. Avevo trentacinque anni e consideravo il matrimonio estraneo ai miei progetti. Avevo vissuto relazioni importanti, ma non avevo mai immaginato di arrivare alle nozze. Preferivo sentirmi libero, anche perché i problemi erano spesso gli stessi: ‘Non ci sei’, ‘Sei sempre in giro’. Finché non si conosce questa realtà dall’interno, è facile idealizzarla. Solo dopo ci si rende conto delle numerose rinunce che comporta. Con mia moglie, invece, tutto ha funzionato fin dall’inizio. Siamo stati fidanzati per cinque anni e siamo sposati da tre. Tengo moltissimo alla mia vita privata. Quando sono lontano, cerco comunque di esserci con il pensiero; quando sono presente fisicamente, invece, provo a esserlo davvero, senza avere la mente altrove. Credo che dipenda anche dall’età. A quarantaquattro anni mi sento ancora molto giovane, ma inevitabilmente si comincia a riflettere di più sulla vita. La volontà di fare e di continuare a spingere resta invariata, ma cambia il modo di osservare alcuni aspettiˮ.

Guardando al ragazzo che ha iniziato questo percorso, che cosa pensa di aver sopravvalutato e che cosa, invece, di aver sottovalutato di questa professione?

“È una domanda molto difficile. La verità è che sono un artista e non posso fare a meno di svolgere questo mestiere. Tuttavia, se devo essere sincero, non so nemmeno se lo consiglierei a qualcun altro. La fatica necessaria per arrivare fin qui è stata enorme. Credo che, per molte persone, un percorso simile potrebbe risultare persino destabilizzante. Questo lavoro porta continuamente a muoversi contro ciò che viene considerato normale. Professioni tradizionali, come quelle dell’avvocato o del commercialista, vengono percepite come percorsi lineari e sicuri. Quella dell’artista non lo è. All’inizio, inoltre, i risultati non arrivano immediatamente. Servono anni prima che una passione diventi davvero una professione e prima che il lavoro venga riconosciuto e retribuito in maniera adeguata. Per affrontare tutto questo servono stomaco e spalle larghe. Nonostante ciò, rifarei ogni scelta, perché questa è la mia natura. Non potrei dedicarmi ad altro. Quanto all’aver sottovalutato qualche aspetto, direi di no. Nessuno mi aveva mai detto che sarebbe stato un mestiere facile. Certamente, in alcuni momenti, ho sperato che potesse esserlo un po’ di più, ma non è andata così e ho dovuto faticare molto. È una professione nella quale bisogna sperimentare e mettersi continuamente in gioco. Ogni disco, ogni tournée e ogni nuovo progetto richiedono di ricominciare da capo. Con il tempo, avere un nome riconosciuto aiuta, mentre chi è agli inizi incontra difficoltà ancora maggiori. Tuttavia, a meno che non si sia Ray Charles, si riparte sempre. Per quanto ne so, anche artisti immensi come Elvis Presley, morto a soli quarantadue anni, non hanno avuto un’esistenza facile né l’hanno vissuta serenamente. Credo quindi che questa professione sia accompagnata soprattutto da una forma di inquietudine interiore, più che da un ostacolo esterno. Non direi, dunque, di aver sottovalutato qualche elemento. In alcuni momenti avrei semplicemente desiderato che il percorso fosse meno difficileˮ.

Come reagisce quando gli eventi prendono una direzione diversa da quella che si aspettava?

“In questo lavoro si incontrano molte più porte chiuse che aperte. Più che parlare di alti e bassi, penso proprio alle porte che vengono sbattute in faccia. Credo, però, che siano proprio quelle esperienze a favorire la crescita. Se tutto fosse facile, probabilmente non si riuscirebbe nemmeno ad apprezzare davvero ciò che si ottiene. È un po’ come accade a chi nasce in una famiglia benestante: può essere intelligente e capace, ma difficilmente comprenderà fino in fondo la fatica necessaria per costruire quel benessere. La fatica fa parte del percorso e bisogna imparare ad accettarla. Quanto a me, reagisco in modi diversi: talvolta bene, altre volte male. Dipende dal momento. Dopo più di vent’anni in questo ambiente, però, ho imparato a convivere sia con le esperienze positive sia con quelle negativeˮ.