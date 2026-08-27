Mattia Feltri lascia HuffPost Italia dopo 6 anni, perché e cosa potrebbe fare l'ex direttore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mattia Feltri lascia la direzione di HuffPost Italia dopo 6 anni. Il giornalista era alla guida della testata dall’aprile 2020, quando era subentrato a Lucia Annunziata, che aveva lasciato l’incarico a gennaio dello stesso anno, poco dopo l’acquisizione di Gedi da parte del gruppo Exor. L’uscita è stata annunciata con una nota del gruppo editoriale che ha anche comunicato l’inizio della ricerca per un nuovo direttore con “approccio innovativo e visione prospettica”.

Mattia Feltri lascia HuffPost Italia, l’annuncio

Come riporta Open, Gedi ha ringraziato Mattia Feltri “per il lavoro, la professionalità e il contributo offerti in questi anni alla guida della testata”, augurandogli il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale.

Nel comunicato si legge anche che il gruppo avvia “una nuova fase per HuffPost Italia”, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della testata nell’informazione digitale di qualità.

Secondo la nota, si punterà a consolidare HuffPost Italia come punto di riferimento per un pubblico interessato a contenuti autorevoli, accurati e approfonditi.

Mattia Feltri, da parte sua, ha ringraziato l’azienda per “i tanti anni di lavoro pieni di gratificazioni”, aggiungendo che non li dimenticherà.

Perché Mattia Feltri ha lasciato HuffPost Italia

Secondo quanto riportato da Dagospia, la decisione di lasciare HuffPost Italia sarebbe stata presa da Mattia Feltri in vista di una nuova opportunità professionale.

La storica firma de La Stampa avrebbe accettato l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio per entrare nella squadra del nuovo Quotidiano Nazionale come editorialista.

Sempre secondo Dagospia, con Mattia Feltri potrebbe arrivare su QN anche la rubrica “Buongiorno”, che aveva caratterizzato per anni La Stampa.

L’ex direttore di HuffPost Italia aveva ereditato la rubrica da Massimo Gramellini e l’ha firmata fino al 31 maggio scorso.

Dopo la vendita de La Stampa da parte di Gedi al Gruppo SAE, non aveva più potuto proseguire quella collaborazione.

Cosa farà Mattia Feltri

Mattia Feltri potrebbe essere quindi nel team di un presunto nuovo progetto editoriale.

Nella squadra del nuovo Quotidiano Nazionale, secondo la stessa ricostruzione, potrebbe entrare anche Guido Boffo, ex direttore del Messaggero.

Intanto, la successione alla guida di HuffPost Italia seguirà una procedura particolare.

Gedi ha infatti annunciato l’apertura di una ricerca per individuare il nuovo direttore o la nuova direttrice della testata.

Il gruppo editoriale cerca “un giornalista o una giornalista di esperienza”, con “approccio innovativo e visione prospettica”.