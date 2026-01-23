Mattia Francesco Cozzolino, intervista all'attore di Gomorra: “Alla strada ho preferito la recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte i sogni non servono per scappare, ma per restare vivi. Mattia Francesco Cozzolino ha 17 anni, viene da Ponticelli, estrema periferia est di Napoli, e quando parla ha il tono di chi certe cose le ha capite presto. Non forza le parole, non le veste di retorica. Racconta se stesso con sincerità, con la voce piena di quel misto di ingenuità e lucidità che appartiene solo a chi sta diventando grande passando attraverso la realtà, non intorno. Nel suo quartiere, crescere è spesso una corsa a ostacoli. La criminalità, la povertà, le etichette che si incollano addosso presto. Eppure, Mattia ha scelto un’altra strada: quella della recitazione, della musica, della spiritualità. Lo ha fatto senza clamore, ma con ostinazione. E oggi interpreta Manuele in Gomorra – Le origini, il prequel della celebre serie Sky. Un personaggio che gli somiglia, dice lui, ma che resta comunque una parte da interpretare: perché Mattia Francesco Cozzolino, nella realtà, ha preso decisioni diverse. Ha detto no a un destino che sembrava già scritto. Il primo set, il primo provino, le prime parole di chi ha creduto in lui – tra tutti la regista Nunzia De Stefano – sono state come finestre aperte su un futuro possibile. Ma quel futuro, Mattia Francesco Cozzolino se lo porta dentro da molto prima. Lo ha nutrito da solo, quando saltava la scuola per andare a teatro, quando recitava poesie ai cenoni di Natale, quando scriveva canzoni nei pomeriggi passati a fare freestyle. È un ragazzo che sogna, sì, ma non in modo vago: ha desideri concreti. E uno in particolare che non lo abbandona mai: aprire una scuola di recitazione gratuita a Ponticelli, per offrire ad altri ragazzi come lui l’occasione che lui ha avuto. C’è una cosa che colpisce quando lo si ascolta: la forza tranquilla con cui parla di fede, di amore, di paura, della morte. Temi grandi, che affronta senza pesantezza. Crede in Dio con naturalezza, si emoziona parlando della madre, dei fratelli, di suo padre che condivide ogni sua foto. Racconta di quando era escluso dai coetanei perché preferiva scrivere e cantare, ma non lo fa con rabbia, semmai con una certa fierezza. Perché oggi, quel “diverso”, è riuscito a trasformarlo in bellezza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Mattia Francesco Cozzolino si racconta senza filtri. Parla della serie, della strada, di ciò che lo ha salvato e di ciò che ancora lo spaventa. E mostra, con semplicità, che crescere in un posto difficile non significa diventare duri. A volte, al contrario, significa imparare a sentire più a fondo. E a crederci davvero, quando si dice che un altro futuro è possibile.

“Quando recito, è come se la telecamera non esistesse: vivo davvero la scena”, racconta Mattia Francesco Cozzolino. “Chi mi conosce di persona nota subito quanto Manuele, il personaggio che interpreto, mi somigli. Non ho dovuto forzarmi a recitare: era come vivere la mia vita davanti a una macchina da presa. La recitazione ce l’ho nel sangue, me lo diceva sempre mio nonno Salvatore. Purtroppo, non c’è più, ma ripeteva che ognuno nasce con una vocazione. E secondo lui io ero nato per questo: per recitare. Ora che anche altre persone me lo riconoscono e sono arrivate le prime conferme professionali, sto iniziando a crederci anch’io. Come dicevi tu, se a sceglierti sono persone competenti, forse qualcosa vuol dire”.

Chi è per lei Manuele?

“Per me Manuele è una piccola stella solare. È un ragazzo molto legato al fratello, pieno di entusiasmo. È uno scugnizzo con dei sogni. Vive in un contesto difficile, in mezzo alla povertà, ma ha un mondo interiore ricchissimo. È questo che me lo fa sentire vicino, perché anche io ho tanti sogni. Sogno sempre, dalla mattina alla sera, anche quando dormo. A volte sogno così tanto che finisco per farmi troppe domande. Ma non ci posso fare niente: è più forte di me. E quindi sì, io e Manuele ci somigliamo tantissimo”.

Lei è di Ponticelli, estrema periferia di Napoli. Com’è vivere lì?

“È complicato. Le dinamiche sono sempre le stesse, i problemi anche. A volte si sentono spari, succedono cose che non dovrebbero succedere. È un ambiente difficile, soprattutto per i giovani. Però io non lo vedo solo come un peso. Anzi, cerco di trasformarlo in una forza. Nonostante tutto, vado avanti, anche grazie all’educazione che mi hanno dato i miei genitori, mamma Mena e papà Salvatore. Mio padre, oggi, è uno dei miei fan più accaniti. Il suo profilo è pieno di mie foto, ogni volta che ne pubblico una, lui la condivide subito. Gli voglio un bene immenso. Quando vedo una mia foto postata da lui, mi si riempie il cuore”.

Continua a sognare, nonostante tutto. Qual è il sogno più grande che si porta dentro da sempre?

“Il mio sogno più grande è lasciare Ponticelli. Anche se lo amo, così come amo le persone del quartiere, per fare quello che voglio nella vita sento che devo andare altrove. Poi sogno di vedere felice la mia famiglia: mia madre, mio fratello… E sogno di fare qualcosa di bello nell’arte, a tutto tondo. Ma soprattutto ho un desiderio che mi porto dentro fin da bambino: un giorno vorrei aprire una scuola di recitazione qui, nel quartiere. Una scuola gratuita, per aiutare i ragazzi che hanno poco e che avrebbero bisogno solo di un’occasione, di una speranza”.

La recitazione per lei è diventata quasi una vocazione. Ma com’è cominciato tutto? Da dove è iniziato davvero il suo percorso?

“Mio nonno c’entra in parte. Ma in realtà tutto è nato quando ero piccolo. Mi piaceva stare al centro dell’attenzione: durante i cenoni di Natale recitavo poesie e i miei genitori avevano già notato qualcosa. Poi, però, ho avuto problemi con la scuola: non ci andavo quasi mai, mi sono trovato in situazioni difficili, anche con l’intervento degli assistenti sociali…”.

Perché non andava a scuola? Cos’è che la teneva lontano?

“Non mi sentivo nel posto giusto. Non mi ci ritrovavo. Preferivo studiare copioni piuttosto che stare sui libri. Col tempo ho capito quanto la scuola sia importante, e infatti a breve mi iscriverò al serale. Ma allora non lo capivo. Dicevo sempre a mia madre che volevo studiare recitazione. Così, mentre saltavo la scuola, frequentavo l’Accademia, i corsi di teatro, i centri educativi del quartiere”.

È in quel momento che ha iniziato a recitare sul serio, non più per gioco?

“Sì. Avevo otto anni quando, grazie agli assistenti sociali, ho cominciato un corso di teatro. All’inizio ero scettico, non capivo cosa stessi facendo. Mi chiedevo: ‘Ma che roba è?’. Non sapevo nulla di arte, di teatro. Ma con il tempo, frequentando con costanza, ho cominciato ad appassionarmi. Mi faceva stare bene, e lo vedeva anche la mia famiglia. È lì che ho capito che nella vita volevo fare questo. È una passione che non passerà mai”.

Cosa prova quando recita? Che sensazione le dà?

“Mi sento libero. Recitare è il mio modo per liberarmi da tutto. Quando ho perso persone a cui ero molto legato, il dolore che avevo dentro lo trasformavo in energia per recitare. È il mio modo per sfogarmi. Ogni ferita, ogni sofferenza, la porto in scena. È una sensazione di libertà totale. Quando recito, mi isolo dal mondo. Mi piace entrare nei personaggi, cambiare pelle. È difficile da spiegare, ma è ciò che mi fa sentire vivo”.

Chi è stata la prima persona a credere in lei dal punto di vista professionale?

“Nunzia De Stefano, che mi ha scelto per Malavia, in uscita a febbraio. Dopo il primo provino mi disse che avevo talento. Rimasi senza parole, non credevo stesse parlando con me. È stata la prima a darmi fiducia, la prima a offrirmi una vera opportunità. Da lì è partito tutto: sono arrivati altri provini, poi Gomorra – Le origini. Ma tutto è cominciato con lei. Non smetterò mai di ringraziare anche il mio agente Matteo Cruciani e la Luisa Mancinelli Management”.

Cosa ha provato quando è stato scelto per la serie Sky?

“Ho pianto, tanto. Io e mio padre abbiamo pianto insieme, perché sembrava impossibile. Avevo fatto il provino con impegno, ma senza aspettarmi di essere scelto. Pensavo di non essere abbastanza bravo. Invece gli altri vedevano qualcosa in me, e questo l’ho capito col tempo. Quel giorno è stato unico. Vedere mio padre, che è una persona molto dura, piangere con me… mi ha fatto capire che stava succedendo qualcosa di importante. Che forse, anche se ero solo all’inizio, stavo davvero iniziando a farcela”.

Ricorda com’è andato il primo incontro con Marco D’Amore?

“È stato a via Foria, durante un callback. Quando l’ho visto ho pensato: ‘È Ciro Di Marzio!’. Ero già fan di Gomorra, ma all’epoca non sapevamo che il progetto fosse collegato a quella serie. Sapevamo solo che parlava di criminalità, amore, fantasia… niente di più. Quindi immaginate me, fan di Marco, al provino con lui. L’emozione era tanta”.

Come ha gestito quell’emozione?

“Mi sono buttato. Ho pensato che quel provino fosse per ragazzi come noi, per scugnizzi. Quindi mi sono calato nella parte. Ricordo che mi presentai con una coppola in testa, come uno scugnizzo vero. È stato un giorno speciale, indimenticabile”.

Il fatto che degli adulti abbiano creduto in lei, l’ha fatta pensare che un futuro diverso fosse possibile?

“Sì. Quando ho visto che persone del genere credevano in me, ho capito che nella vita tutto è possibile. Anche lasciarsi alle spalle certe etichette, certi giudizi che mi portavo dietro fin da piccolo”.

Nel quartiere veniva visto in modo diverso quando studiava recitazione?

“Sì, da sempre. Anche prima di iniziare a studiare recitazione, mi vedevano come il ‘diverso’. Mi piaceva cantare, facevo freestyle in giro, e questo bastava per essere preso in giro. Mi vedevano come lo scemo del gruppo. Ma alla fine ho fatto quello che volevo fare. Quindi tanto scemo non ero”.

Ci è voluta molta forza per non lasciarsi abbattere da quei giudizi?

“Sì, perché certe prese in giro fanno male. Ma crescendo mi sono fatto le ossa. Oggi non mi ferma più nessuno. Non permetterò mai a nessuno di spegnere la luce che ho dentro. È ironico: prima mi prendevano in giro, ora mi ammirano”.

La musica è l’altra sua grande passione. Cos’è per lei?

“Per me la musica è tutto, come la recitazione. Non è un passatempo, è una parte di me. Fin da piccolo cantavo, facevo freestyle, mi registravo, usavo FL Studio per fare beat. Convinsi mia madre a comprarmi un pianoforte. È sempre stato così. Amo la musica. E mi dicono anche che sono bravo a rappare.”

Riesce a portare avanti sia la musica che la recitazione?

“È la domanda che mi fanno tutti. Anche mio padre, che è una parte fondamentale della mia vita, mi dice: ‘Matti, ma come fai a tenere la testa su due cose così diverse? O fai una cosa o fai l’altra!’. Ma io rispondo sempre la stessa cosa: voglio seguire quello che Dio mi manda. In un modo o nell’altro, devo salvarmi”.

Di cosa parlano le sue canzoni?

“Di quello che vivo: la strada, l’amore, la fantasia, i sogni, il mio quartiere. Racconto ciò che vedo, ciò che sento, ciò che mi appartiene”.

Cosa le ha insegnato la strada?

“Mi ha insegnato che bisogna sognare, ma senza restare legati a certi contesti. Vivere in ambienti difficili e lasciarsi trascinare nella malavita non è una strada da seguire. Ho sempre guardato certe situazioni con distacco, quasi con disgusto. Vedevo ragazzi della mia età fare scelte assurde, e mi chiedevo perché. Quando ho partecipato al mio primo film, ho proposto a qualcuno del quartiere di fare i provini con me, ma mi hanno detto di no. Dicevano che non era la loro strada, che erano nati per fare quello che già facevano, anche se era sbagliato. Questa cosa mi fa molta rabbia, perché vedo tanti ragazzi pieni di talento buttare via tutto, ogni giorno. Sono talenti sprecati. Io alla strada non mi sono mai legato. La odio”.

Ha detto una frase forte: ‘Tutto quello che mi manda Dio’. È raro sentirlo da un ragazzo di 17 anni. Lei crede in Dio?

“Credo tantissimo. Vado a messa la domenica con mia nonna, e per me pregare è importante. Parlare con Dio è una parte fondamentale della mia vita. Amo la preghiera, mi sento molto legato a tutto ciò che riguarda la fede. Quindi sì, credo profondamente in Dio”.

Pensa che Dio l’abbia aiutata a trovare la strada giusta?

“Sì, ne sono convinto. So che può sembrare strano per un ragazzo della mia età, ma per me conta davvero. Se possibile, vorrei che questa parte rimanesse nell’intervista. È una cosa che mi appartiene”.

Cosa risponde a chi potrebbe confondere Mattia con Manuele, il personaggio?

“Siamo simili, è vero. Ma nella vita abbiamo fatto scelte diverse. Manuele è figlio di un contesto durissimo, mentre io, pur avendo vissuto difficoltà simili, ho deciso di non lasciarmi trascinare”.

Escluso da bambino: che idea ha oggi dell’amicizia?

“Sul set della serie ho conosciuto persone che oggi considero amici veri. Ho ricevuto dimostrazioni di amicizia che in 17 anni nel mio quartiere non avevo mai vissuto. Uno su tutti è Antonio Del Duca. Abbiamo passato un anno insieme, ed è diventato come un fratello. Ci sentiamo ogni giorno. Lui fa il barista: mentre lavora, mi chiama, ci facciamo due risate. Gli voglio un bene enorme. È grazie a questo lavoro se ho capito davvero cosa significa avere amici sinceri”.

Si dice spesso che chi fa arte ha bisogno della solitudine per creare. Vale anche per lei?

“In parte sì. A volte sento il bisogno di starmene da solo, mi isolo per riflettere e capirmi meglio. Ma non credo che l’arte sia solo solitudine. Per me è anche relazione, affetto, amicizia. Tutte queste cose mi danno forza e ispirazione. Quindi sì, amo la solitudine quando serve, ma non la vedo come l’unica via”.

Ha già conosciuto l’amore?

“No, non ancora. Sto conoscendo una ragazza, ci stiamo frequentando, ma sono giovane. Devo ancora capire bene cosa significhi amare davvero. L’amore vero può arrivare anche presto, ma io credo di dover ancora crescere per viverlo fino in fondo”.

E allora come fa a scrivere canzoni d’amore se non l’ha mai vissuto in prima persona?

“Mi ispiro all’amore che vedo tra mia madre e mio padre. Loro sono il mio riferimento. Quando nei miei testi parlo d’amore, penso a loro. Perché l’amore vero, quello sulla mia pelle, ancora non l’ho provato”.

Che tipo di amore vede tra i suoi genitori?

“Un amore bellissimo, che secondo me durerà per sempre. Stanno insieme da più di 40 anni. È un amore vero, ed è quello che mi ispira ogni giorno. Per me, mamma e papà sono l’amore”.

È il più piccolo dei figli. Che atmosfera si respira in casa vostra?

“Bellissima. Siamo una famiglia del Sud, molto unita. A volte siamo un po’ pazzerelli: un giorno si canta, un giorno si ride. Ma c’è tanto amore. Ci confidiamo tutto, ci sosteniamo sempre. Non c’è rancore tra noi. Sono fortunato”.

Qual è la sua paura più grande?

“Ne ho due. La prima è perdere i miei genitori. Solo l’idea mi fa venire le lacrime agli occhi. Non saprei come reagire. La seconda è non riuscire a realizzare i miei sogni. Perché se fallisco, non so quale altra strada potrei prendere”.

Ha mai pensato a un piano B?

“Sì, fare il gelataio con mio padre. Ma non sarebbe la mia strada. Mio padre si spacca la schiena ogni giorno in quella fabbrica. Mi dice sempre: ‘Matti, fai quello che ti piace. Perché se fatichi senza passione, quella è vera fatica. Ma se fai qualcosa che ami, tutto diventa più leggero’. Potrei lavorare con lui, certo. Ma solo se non ci fosse altra scelta. Io voglio inseguire i miei sogni”.

Ora che la serie è in onda e il successo sta arrivando, la spaventa essere riconosciuto da tutti?

“No, per niente. È qualcosa che ho sempre desiderato. Non vedo l’ora che tutto questo cresca. Spero di avere successo perché mi piace parlare con le persone, mi piace il confronto, portare sorrisi. Su Instagram cerco di rispondere quasi a tutti. Poco fa mi ha scritto un signore: ‘Mia moglie e mio figlio piccolo sono pazzi di te. Puoi mandarci un videomessaggio, magari anche con Antonio? Io lavoro poco, non riesco a dare tanto alla mia famiglia. Questo video sarebbe una gioia per loro. Te lo chiedo col cuore. Ti voglio bene’. Leggere queste parole mi ha toccato profondamente. Sapere che un mio gesto può dare felicità a chi ha poco… mi riempie il cuore. È una cosa bellissima”.

Quindi per lei il successo non è solo un traguardo personale, ma anche un modo per restituire qualcosa agli altri?

“Esatto. Mi piace far sorridere le persone, regalare un momento felice a qualcuno. Per me il successo non è solo fama: è anche condivisione. E no, non mi spaventa. Lo aspetto”.

Ama regalare sorrisi. Ma cosa fa sorridere lei?

“Mi fanno sorridere le cose che sto vivendo: questo lavoro, la musica, la mia famiglia. Mi fa sorridere vedere mia madre felice. Mi fa sorridere essere lo sfondo del telefono di mio padre. Sono piccole cose, ma per me valgono tantissimo”.

Non le capita mai di pensare: “Vorrei essere più spensierato, come tanti ragazzi della mia età”?

“No, perché non sono fatto così. Non sono spensierato. Sono un ragazzo determinato, mi piace fare, costruire. Mi piace mettermi in gioco. Ho tanta fame… Ma non parlo di fame in senso letterale. Ho fame di diventare qualcuno. Di fare qualcosa di grande. Non voglio spegnermi, non voglio vivere senza scopo. Non voglio staccarmi da questa voglia di fare. Per me è il mio motore”.

E il divertimento? Non ha voglia di divertirsi come gli altri ragazzi?

“Io mi diverto con il cinema. Mi diverto sul set. È lì che trovo la mia gioia. Questo è il mio gioco, il mio modo di essere felice. Non mi serve altro”.

Si vuole bene, Mattia?

“Tantissimo”.

C’è mai stato un momento in cui si è guardato allo specchio e ti è detto: “Bravo, Mattia”?

“Sì. Succede spesso. Ogni volta che mi guardo allo specchio mi dico: ‘Bravo. Stai facendo la strada giusta. Stai facendo qualcosa di buono’. E in quello specchio rivedo il ragazzino che ero prima, tanti anni fa. Un ragazzino che non pensava di poter diventare quello che sono oggi. All’epoca non credevo molto in me. Ora invece sì. Mi guardo e mi dico: ‘Ce la stai facendo, Mattia. Vai avanti. Fallo sempre più forte. Non ti fermare mai’.

Lo sai che questo lavoro è fatto di salite, di fatica, di rifiuti. È pronto ad affrontare anche i “no”?

“Lo so. Ma non smetterò mai. Anche quando arriveranno i ‘no’, sarò pronto. Già ora ne ho ricevuti, a vari provini. Ma non mi sono mai fermato. Continuerò a inseguire i miei sogni, sempre: cinema ma anche teatro. Per me sono due mondi completamente diversi ma che mi affascinano allo stesso modo”

Si è ora guardato in tv?

“Sì. E mi è piaciuto molto. Amo come ho lavorato, mi vedo molto naturale davanti alla macchina da presa: sono molto fiero del lavoro che ho fatto. Certo, come ogni attore, qualche difetto lo vedo. Capita di pensare: ‘Quella scena avrei potuto farla meglio’, ma fa parte del mestiere. Serve anche a crescere”.

C’è una scena che l’ha divertita di più e una che ha amato particolarmente?

“Quella che mi ha divertito di più è la scena del ballo, all’inizio del racconto: mi sono proprio goduto quella giornata. E poi c’è la scena che ho amato di più: una sparatoria ma non roviniamo la sorpresa. Per me è stata una scena molto intensa, commovente, quella dove mi sono impegnato di più”.

Non l’ha spaventata impugnare un’arma?

“Non mi ha fatto paura perché ovviamente era tutto finzione: non ero io, Mattia, a sparare”.