Mattia Furlani oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo, le reazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini

È Mattia Furlani l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica. Con 8,39 metri ha conquistato la prima medaglia d’oro dell’Italia a Tokyo. A commentare la vittoria del giovane anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “Orgoglio azzurro”.

Furlani oro ai Mondiali: la reazione di Meloni e Salvini

Mattia Furlani regala all’Italia la sua prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo. Entra nella storia come il più giovane oro italiano dell’atletica. Si tratta di un traguardo “magico”, per usare le sue parole, ma che rappresenta la naturale prosecuzione del suo percorso da atleta. Lo sguardo è già rivolto ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028.

Le congratulazioni a Furlani arrivano anche dalla politica. Festeggia Giorgia Meloni, sottolineando l’impresa del giovane atleta azzurro e rivolgendo un augurio agli altri italiani impegnati ai Mondiali di atletica: “Il vostro impegno e la vostra passione sono un esempio per tutti noi”.

Tono entusiasta anche per Matteo Salvini, che su Facebook scrive: “Storico!”. Ricorda come Furlani, con l’oro ai Mondiali di Tokyo, sia il più giovane italiano a conquistare questo traguardo. Chiude il messaggio con un “Orgoglio azzurro”.

I commenti razzisti sotto ai post

Potrebbe trattarsi di una semplice notizia sportiva, di orgoglio per i giovani e le giovani atlete che portano lustro al Paese. Ma il caso vuole che Mattia Furlani rappresenti anche il cortocircuito di una politica che alimenta l’odio razziale.

Dopo il recente omicidio di Charlie Kirk, la destra ha strumentalizzato i fatti parlando di escalation violenta da parte di chi la pensa diversamente, di un’ipotetica “sinistra”. La situazione non è poi tanto diversa sotto i post di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due politici hanno voluto festeggiare la vittoria di Mattia Furlani, ma una parte del loro elettorato, alimentato dall’odio razziale, ha sfruttato la tastiera per scrivere commenti razzisti.

Tra questi, c’è chi ricorda a Matteo Salvini che Furlani “assomiglia di più a chi sbarca a Lampedusa che a un italiano”. Sulla stessa linea, chi scrive: “Porti aperti e sbarchi a gogo”, aggiungendo che in questo modo si rischia di perdere elettorato. Altri commenti sostengono che Mattia Furlani non sarebbe italiano per via del colore della sua pelle e lo definiscono un “italiano abbronzato”. Da parte dei politici non c’è stata risposta.

Chi è Mattia Furlani

Mattia Furlani è originario di Marino, ma è cresciuto a Rieti. La sua è una famiglia di atleti: il padre è stato altista, la madre sprinter e la sorella è atleta nel salto con l’asta. Fin da bambino Furlani ha praticato sport, coltivando il talento che lo ha portato a diventare un campione.

Il primo importante risultato lo ha ottenuto nel 2021, con la finale degli Europei under 20. Nel 2022 ha confermato le sue capacità anche nel salto in lungo. Nel 2024 ha ritoccato il proprio record europeo U20 indoor ed è diventato primatista italiano assoluto al coperto.

Sempre nel 2024 ha conquistato l’argento ai Mondiali di Glasgow e agli Europei di Roma, oltre al bronzo alle Olimpiadi. Nel 2025 è arrivato l’oro ai Mondiali di atletica.