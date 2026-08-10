Mattia Maestri morto per aver mangiato formaggio a latte crudo, il dolore del papà: "Avevo fatto una promessa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lo scorso 3 agosto Coredo (Trento) ha dato l’ultimo saluto a Mattia Maestri, il 13enne morto dopo aver trascorso nove anni in stato vegetativo per aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Dal dolore per la perdita del figlio e dalla rabbia per una tragedia evitabile è nato l’impegno del padre Giovanni Battista, che da tempo si batte per far approvare una legge per l’etichettatura dei formaggi non pastorizzati. Papà Maestri ricorda la promessa fatta al figlio in coma: queste tragedie “non devono più accadere”.

Mattia Maestri, il dolore del papà

Nove anni fa una decisione apparentemente banale fece piombare una famiglia trentina in un calvario interminabile.

Pochi giorni fa è morto Mattia Maestri, il 13enne della Val di Non che versava in uno stato vegetativo permanente da quando aveva 4 anni dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli.

ANSA

Lasciando nel dolore la famiglia, nonostante sapessero da tempo come sarebbe finita.

“Sapevamo che la fine sarebbe stata questa”, racconta il papà Giovanni Battista Maestri a Morning News, su Canale 5. “Nell’ultima settimana la situazione è peggiorata e purtroppo ci ha lasciato”.

Morto per aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato

Papà Maestri ripercorre la malattia e la vicenda del figlio, a partire da un sabato pomeriggio di nove anni fa, quando Mattia mangiò un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli.

Un formaggio acquistato quella mattina in un caseificio locale, pubblicizzato come “adatto per la merenda dei bambini”, ricorda.

Poi la notte tra domenica e lunedì il bambino ha cominciato a stare male e lo hanno portato all’ospedale. Prima a Cles e poi a Trento, infine a Padova, dove è entrato in coma e non si è più risvegliato.

La promessa del papà Giovanni Battista Maestri

Da tempo Giovanni Battista Maestri ha avviato una battaglia, fondando un’associazione, per evitare che quanto successo a Mattia non capiti ad altri bambini.

Anche per rispettare una delle due promesse che fece al figlio sul letto d’ospedale. La prima, racconta, era quello di salvarlo, “e non ce l’ho fatta”.

La seconda è che “non deve succedere mai più“. “Non è possibile vedere un proprio figlio morire per un pezzo di formaggio e questa promessa la manterrò”, afferma.

La proposta di legge sull’etichettatura

Al centro della battaglia di Maestri l’approvazione di una legge sull’etichettatura dei formaggi non pastorizzati.

Da tempo è nota la pericolosità di questo tipo di formaggi per i bambini piccoli e le donne in gravidanza. La richiesta è semplice, che sui prodotti ci sia un avviso esplicito, come per le sigarette.

Una proposta di legge in merito è ferma in Parlamento da due anni. “Chi non vuole l’approvazione di questa legge sappia che è complice di possibili altri Mattia”, dice il padre.