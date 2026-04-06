Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor Lupara

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti. Il 16enne ha perso la vita in ospedale, dopo un trasporto d’urgenza al Sant’Andrea. Scosso il IV Municipio Tiburtino e la squadra del Tor Lupara, dove da tre anni il giovane giocava. “Ci hai lasciato un vuoto incolmabile”, hanno scritto sui social. Alla guida dell’auto un 19enne romano, rimasto illeso e sottoposto a controlli su alcol e sostanze stupefacenti.

Incidente a Casal Monastero

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, Mattia Rizzetti è stato investito da un’auto. Il 16enne stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine, nella zona di Casal Monastero a Roma.

L’auto che lo ha investito era guidata da un ragazzo romano di 19 anni. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale e il personale del 118. Vista la gravità delle ferite riportate da Mattia, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Non è ancora emersa la dinamica dell’incidente. Mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi scientifici, il conducente è stato portato al Policlinico Tor Vergata per effettuare i test su assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Il saluto di Massimiliano Umberti

Il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti, ha partecipato al saluto del giovane Mattia. Scrive sui social di come la notizia della scomparsa del 16enne abbia lasciato profondamente addolorata la comunità.

“Una vita spezzata troppo presto, proprio nel suo quartiere, in modo così drammatico, è qualcosa che colpisce nel profondo tutti noi”, scrive sui social.

Si stringe alla famiglia e a chi sta soffrendo: “A nome mio e dell’istituzione che rappresento, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia e agli amici”.

Il saluto del mondo calcistico

Un saluto addolorato anche da parte del mondo calcistico, che aveva accolto Rizzetti tre anni fa. Mattia infatti giocava nell’Asd Tor Lupara, che sui social ha scritto: “Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te”.

Anche Roma City FC ha pubblicato una nota a nome del presidente Doino: “Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto”.