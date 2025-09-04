Maturità 2026, approvata la riforma di Valditara e regole cambiate per l'esame orale con bocciatura

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il governo Meloni ha approvato la riforma dell’esame di Stato che, a partire dal 2026, torna a chiamarsi esame di Maturità. Le nuove regole, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, garantiranno un esame “più serio e più sereno”. Diminuiscono il numero delle materie e dei commissari e non sarà più accettata la scena muta alla prova orale.

Come cambia l’esame di Maturità

È stato approvato il decreto annunciato la scorsa primavera dal ministro Valditara: dal 2026 l’esame di Stato torna a essere esame di Maturità.

Tra le novità più rilevanti, il numero di materie che sarà limitato a quattro, scelte dal ministero dell’Istruzione e comunicate entro il mese di gennaio.

ANSA Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Addio al documento iniziale che, a partire dalla riforma del 2017, dava il via alla discussione dell’orale.

Diminuisce anche il numero di commissari, ridotto da sette a cinque: due esterni e due interni, più un presidente.

Il punteggio ottenuto tramite le tre prove scritte non sarà rivelato agli studenti se non alla conclusione dell’orale.

Bocciato chi fa scena muta all’orale

La novità che più fara discutere risponde alle polemiche della scorsa estate, quando alcuni studenti si rifiutarono di svolgere la prova orale in segno di protesta.

Ciò non sarà più permesso perché, si legge nel decreto, la maturità non è valida nel caso in cui l’alunno “si rifiuti deliberatamente di discutere le tematiche o di rispondere alle domande”.

A prescindere dai risultati della prova scritta, anche nel caso si sia già raggiunto il voto minimo, si procederà alla bocciatura.

Ciò non si applica alla scena muta dovuta a impreparazione o ansia, ma nei casi di “chiara intenzionalità elusiva da parte del candidato”.

Punti extra per arrivare a 100

Il criterio per attribuire i punti resta invariato: 20 punti per ciascuna prova scritta, 20 per l’orale e 40 per il credito scolastico.

Nuova è invece la possibilità, offerta alla commissione d’esame, di attribuire fino a un massimo di 3 crediti extra.

Se uno studente raggiunge il punteggio di 97, 98 o 99 potrà ottenere punti ulteriori per raggiungere il voto massimo di 100.

L’assegnazione del punteggio extra sarà un’opzione a discrezione dei commissari sulla base della condotta complessiva dello scolaro.