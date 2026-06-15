Maturità 2026, da Blanco (Liceo di Scienze Umane) a Mimì Caruso (professionale): i vip attesi all'esame

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’esame di Maturità 2026 vedrà tra i suoi candidati numerosi personaggi noti della musica, del cinema e dei social. Accanto a Mimì Caruso e ai più famosi tiktoker italiani, spicca il ritorno sui banchi di Blanco, che ha scelto di completare gli studi al Liceo delle Scienze Umane. Le prove scritte avranno inizio il 18 giugno per oltre mezzo milione di studenti.

Il ritorno a scuola di Blanco e Mimì Caruso

Il conto alla rovescia per la Maturità 2026 è ormai agli sgoccioli: il 18 giugno oltre mezzo milione di studenti affronterà la prima prova scritta.

Insieme ai nati nel 2007, tra i banchi ci saranno anche volti notissimi della musica italiana che hanno deciso di rimettersi in gioco. Il caso più eclatante è quello di Blanco, che dopo aver saltato l’appuntamento con il diploma nel 2022 ha scelto di tornare a studiare per superare l’esame al Liceo delle Scienze Umane.

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Destino simile per Mimì Caruso, la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, attesa alla prova di italiano e al colloquio orale presso l’istituto professionale Falck di Sesto San Giovanni dopo un anno vissuto da privatista.

Da Fedez a Fiorello: il successo senza l’esame di Stato

L’ansia da prestazione scolastica accomuna tutti, ma la storia recente dimostra che un inciampo non definisce il futuro di un artista.

Molti personaggi dello spettacolo non hanno mai terminato le superiori o hanno collezionato pesanti bocciature prima di arrivare al traguardo. Nel mondo del rap, Fedez e Lazza hanno abbandonato le aule prima del tempo, mentre Marracash, Tony Effe e Ultimo sono stati fermati più volte dai docenti.

Lo stesso Rosario Fiorello ha frequentato lo scientifico per otto anni a causa di tre bocciature, mentre attori del calibro di Pierfrancesco Favino o scienziati come Margherita Hack e Alberto Angela hanno confessato di essere stati rimandati o respinti durante il loro percorso giovanile.

Tutti gli altri vip attesi alla Maturità 2026

La schiera dei maturandi famosi di quest’anno si allarga poi al mondo dei social, del cinema e dello sport. Davanti alla commissione siederà l’attore Andrea Arru, protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, che si diplomerà al Liceo scientifico sportivo dopo aver sacrificato i tradizionali “cento giorni” per impegni sul set.

Accanto a lui, sosterranno le prove della Maturità 2026 anche il calciatore Mattia Liberali, ex gioiellino del Milan, e Angelica Fiorello, figlia d’arte che ha completato un percorso lineare al classico Dante di Roma.

Infine, l’esame attende molti personaggi noti su TikTok come Fabio Ferrucci, Giulia Bizzarri e l’ex volto del docu-reality Il Collegio Rebecca Parziale.