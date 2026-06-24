Maturità 2026, errori nella seconda prova per gli studenti dei licei musicali: la Cgil attacca Valditara

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Polemica per alcuni errori nello spartito della seconda prova della Maturità 2026 per i licei musicali. La Flc Cgil ha puntato il dito contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, denunciando la presenza di numerose incongruenze nella traccia assegnata agli studenti per la prova di Teoria, analisi e composizione. Secondo il sindacato, le anomalie avrebbero potuto penalizzare i maturandi, costringendoli a confrontarsi con materiali discordanti durante una delle prove più importanti del percorso scolastico.

Errori nella traccia della seconda prova, cosa è successo

La contestazione, come riporta Askanews, riguarda la prova del 19 giugno della Maturità 2026 risrvata agli studenti dei licei musicali nell’ambito dell’esame di Stato.

In una nota, la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha segnalato la presenza di diversi errori nello spartito proposto dal ministero dell’Istruzione.

Tra le criticità evidenziate figurerebbero note e accordi sbagliati, alterazioni fuori posto, ottave errate e battute non coerenti con la fonte musicale di riferimento.

A queste si sarebbero aggiunte difformità tra lo spartito consegnato ai candidati e il file audio fornito come supporto alla prova.

Per il sindacato si tratta di problemi che non possono essere considerati secondari, soprattutto perché emersi all’interno di una prova d’esame nazionale destinata a migliaia di studenti.

La Cgil contro Valditara

Secondo la Flc Cgil, le incongruenze presenti nella traccia avrebbero richiesto a studentesse e studenti un lavoro aggiuntivo di verifica e interpretazione, aumentando il livello di difficoltà dell’esame.

Secondo il sindacato, “in una fase delicata come l’esame di Maturità la correttezza delle tracce e l’affidabilità dei materiali predisposti dall’amministrazione sono condizioni imprescindibili di equità, trasparenza e rispetto del lavoro svolto dalle scuole”.

La federazione sindacale ha criticato la gestione ministeriale, accusando il ministero di effettuare “procedure fragili” e controlli insufficienti.

La richiesta di chiarimenti

Sono finite nel mirino anche le nuove “Indicazioni nazionali per i licei”, richiamate dalla stessa Cgil per evidenziare una presunta contraddizione tra i principi di correttezza e rispetto richiamati nei documenti ufficiali e quanto accaduto durante l’esame.

La Flc Cgil chiede ora al ministero di fare piena luce sulla vicenda. In particolare, il sindacato vorrebbe conoscere l’origine degli errori, quali verifiche siano state effettuate prima della somministrazione della prova e quali misure verranno adottate per evitare che gli studenti possano subire conseguenze negative a causa di una traccia ritenuta difettosa.

“LaFlc Cgil continuerà a vigilare”, si legge nella nota, “affinché vengano tutelati i diritti degli studenti e riconosciuto il lavoro del personale scolastico, spesso chiamato a gestire le conseguenze di procedure ministeriali considerate inadeguate”.