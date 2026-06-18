Maturità 2026, il cantante Pupo torna tra i banchi per fare l'esame: "Un regalo postumo ai miei genitori"
Enzo Ghinazzi con gli studenti fuori dall'Istituto Minerva in attesa dell'inizio della prima prova scritta
C’è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra gli studenti chiamati alla prova dell’esame di Maturità 2026. Il cantautore, a 70 anni, ha deciso di rimettersi in gioco per una sfida personale e per fare un regalo postumo ai propri genitori. A pochi minuti dall’apertura delle porte dell’Istituto Minerva di Roma per la prima prova scritta, l’artista si è confrontato con gli studenti sulle tracce d’esame e ha annunciato l’intenzione di iscriversi a Scienze della Comunicazione.