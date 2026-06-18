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Maturità 2026, il cantante Pupo torna tra i banchi per fare l'esame: "Un regalo postumo ai miei genitori"

Enzo Ghinazzi con gli studenti fuori dall'Istituto Minerva in attesa dell'inizio della prima prova scritta

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C’è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra gli studenti chiamati alla prova dell’esame di Maturità 2026. Il cantautore, a 70 anni, ha deciso di rimettersi in gioco per una sfida personale e per fare un regalo postumo ai propri genitori. A pochi minuti dall’apertura delle porte dell’Istituto Minerva di Roma per la prima prova scritta, l’artista si è confrontato con gli studenti sulle tracce d’esame e ha annunciato l’intenzione di iscriversi a Scienze della Comunicazione.

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