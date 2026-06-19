Maturità 2026, nella prova di matematica il terremoto in Friuli del 6 maggio 1976 che fece 990 morti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La prova di matematica del secondo giorno della Maturità 2026 al liceo scientifico cita un evento storico, il terremoto in Friuli del 6 maggio 1976 che fece 990 morti. Agli studenti viene chiesto di fare un calcolo sul rapporto tra le ampiezze prodotte dai due eventi sismici friulani.

Il terremoto del Friuli nella prova di matematica

Il terzo quesito della prova di matematica dei licei scientifici fa riferimento alle due scosse di terremoto che 50 anni fa, ovvero a maggio e a settembre del 1976, di magnitudo 6,5 e 6 della scala Richter, colpirono un vasto territorio a nord di Udine.

Riportando la formula che determina la magnitudo, ovvero il rapporto tra il massimo delle ampiezze registrate da un sismografo e un’ampiezza di riferimento, agli studenti è stato chiesto di fare un calcolo per determinare il rapporto A1/A2 tra le ampiezze prodotte dai due eventi sismici friulani.

ANSA

Citando la legge empirica Gutenberg – Richter è stato anche chiesto di determinare la variazione percentuale dell’energia liberata tra il primo e il secondo terremoto.

Il terremoto in Friuli nel 1976

La prima scossa di terremoto in Friuli nel 1976 è stata registrata alle 21 del 6 maggio con magnitudo 6.5.

Il sisma colpì in particolare la media valle del Fiume Tagliamento, con epicentro localizzato a qualche chilometro a est di Gemona del Friuli, in provincia di Udine.

Come riporta il sito dei Vigili del Fuoco, il terremoto, soprannominato “Orcolat” dai locali, cioè l’orco del folklore che si ritiene essere responsabile dei terremoti, fu avvertito in quasi tutta l’Italia centro-settentrionale e nella vicina Slovenia e fece registrare un valore compreso tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli, classificandosi come il quinto terremoto più distruttivo tra quelli registrati nel nostro Paese.

La scossa interessò oltre 100 comuni delle province di Udine e di Pordenone, per una popolazione complessiva di circa 500.000 persone.

Le conseguenze del terremoto del 1976

Il terremoto provocò solo in Italia, 990 morti e oltre 45.000 senza tetto. L’impatto sull’economia fu enorme, circa 15mila lavoratori persero il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche.

I danni al patrimonio edilizio furono rilevanti e amplificati dalle particolari condizioni del suolo, dalla posizione dei paesi colpiti, quasi tutti posti in cima ad alture, e dall’età avanzata delle costruzioni.

Alle vittime del sisma si aggiunsero altri cinque morti e altrettanti feriti a causa di un incidente nel corso delle operazioni di soccorso, quando uno degli elicotteri si schiantò ai margini del lago Redona.