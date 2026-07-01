Maturità, Pupo canta "Un amore grande" con dedica alla professoressa dopo l'esame orale: "M'aspetto buon voto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cantante Pupo ha sostenuto l’esame orale della Maturità 2026. L’artista, tornato sui banchi di scuola alla soglia dei 71 anni per ottenere il diploma, dopo la prova si è esibito al piano sulle note di ‘Un amore grande’, con dedica speciale a una professoressa che festeggiava il compleanno. “Mi aspetto un voto mediamente buono” ha detto Pupo sulla sua prova d’esame.

Come è andato l’esame orale di Pupo alla Maturità 2026

Nella mattinata di mercoledì 1° luglio Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tornato all’Istituto Minerva di Roma per sostenere l’esame orale della Maturità 2026.

“Credo sia andata abbastanza bene“, ha raccontato il cantante alla fine dell’esame in alcune dichiarazioni riportate da Lapresse. Il colloquio, ha spiegato Pupo, “è stato lungo, è durato quasi un’ora. Credo di avere risposto un po’ a tutte le cose che mi hanno chiesto, mi aspetto un voto mediamente buono“.

ANSA

La dedica di Pupo alla professoressa dopo l’esame

Al termine della prova, Pupo si è seduto al pianoforte della scuola per intonare la canzone ‘Un amore grande‘, con cui si classificò quarto al Festival di Sanremo 1984″.

La sua dedica speciale: “La dedichiamo a tutto l’Istituto che mi ha accolto in questa esperienza meravigliosa e alla professoressa Emilia che compie gli anni proprio oggi”.

Così Enzo Ghinazzi ha presentato il brano: “È una canzone che ho cantato a Sanremo nell’84, sono passati tanti anni. È un inno all’amore, una canzone di quelle che non passano mai di moda e anche quello che abbiamo fatto qui a scuola lo abbiamo fatto solo per amore”.

La proposta di Pupo sull’esame di Maturità

Conversando con il preside della scuola, Pupo ha condiviso la sua impressione sull’esame di Maturità, lanciando anche una proposta.

Le sue parole: “I ragazzi di oggi sono meno maturi di quelli della mia generazione, li ho visti molto in difficoltà. Non sarebbe il caso di fare una proposta per aumentare l’età della Maturità?”.

Perché Pupo ha deciso di tornare a scuola per la Maturità a 71 anni

Pupo aveva annunciato via social il ritorno sui banchi di scuola per sostenere l’esame di Maturità alla soglia dei 71 anni. “Servirà a me per aumentare l’autostima e la fiducia in me stesso“ aveva spiegato il cantante.

In un’intervista successiva, al Corriere della Sera, Enzo Ghinazzi aveva poi aggiunto di aver preso la decisione anche “per fare un regalo al mio babbo che non c’è più e alla mia mamma che se n’è andata un mese fa, che ci tenevano tanto“.