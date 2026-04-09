Maurizio Battista definisce "sciacallo" l'ex manager Fabio Censi, lui lo denuncia per stalking e diffamazione

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Stalking e diffamazione aggravata. È il nuovo capitolo della lunga vicenda dello “sciacallo” e del “cacciatore” che da tempo il comico Maurizio Battista sta portando avanti a colpi di reel su Instagram. Ora il suo ex manager Fabio Censi, scopertosi il destinatario dei contenuti divenuti virali sui social, ha deciso di denunciare. Pur senza fare nomi e cognomi, Battista nei suoi video accusa Censi di avergli sottratto un milione e mezzo di euro.

La denuncia per stalking e diffamazione aggravata

ANSA riporta che Fabio Censi, ex manager del comico Maurizio Battista, ha depositato una denuncia contro Maurizio Battista attraverso il suo avvocato Pietro Nicotera per diffamazione e stalking.

Nicotera riferisce che dal mese di gennaio, ovvero da quando il comico ha avviato sui social un’intensa e copiosa pubblicazione di video in cui racconta di uno “sciacallo” che avrebbe giocato sporco con un “cacciatore col fucile carico”, il suo assistito vivrebbe “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” anche per la propria incolumità.

Anche Battista – continua l’ANSA – avrebbe presentato una denuncia contro il suo ex manager, e ne avrebbe messo al corrente il diretto interessato inviando una mail ai consiglieri del Comune di Canterano (Roma) in cui Censi oggi ricopre la carica di assessore e vicesindaco.

Per questo motivo Censi e il suo difensore Nicotera hanno chiesto alla Procura di applicare “una misura cautelare idonea ad impedirgli la reiterazione delle azioni illecite”.

Le accuse di Maurizio Battista all’ex manager

Il caso era arrivato anche alla redazione de Le Iene, che ai video pubblicati da Maurizio Battista aveva dedicato un servizio dell’inviato Filippo Roma andato in onda il 26 marzo.

Come anticipato, da gennaio 2026 il comico ha iniziato a pubblicare video criptici in cui racconta di uno “sciacallo” che avrebbe fatto arrabbiare un “cacciatore”. Nel servizio di Filippo Roma, che ha raggiunto Battista, viene spiegato che qualcuno avrebbe sottratto un milione e mezzo di euro al comico. Quel “qualcuno” sarebbe Censi, secondo Battista.

La versione di Fabio Censi

All’ANSA Fabio Censi spiega che il rapporto di lavoro con Maurizio Battista, iniziato nel 2018, si è interrotto nel gennaio 2026 e che proprio da quel momento il comico ha iniziato a postare i video sullo “sciacallo” sui suoi canali social.

Nel nuovo video pubblicato il 9 aprile Battista ritorna alla carica, e consiglia ai follower di non siglare rapporti di lavoro con “lo sciacallo” perché “non verrete pagati, o sarete pagati tra due anni, o sarete pagati la metà”, e parla di “truffatore seriale“.

La reazione dell’avvocato di Battista dopo la querela di Censi

Remo Pannain, avvocato di Maurizio Battista, secondo quanto riportato da ANSA ha dichiarato che “la querela di Fabio Censi è una evidente mossa difensiva che non spaventa assolutamente Maurizio Battista, il quale chiarirà certamente, se e quando il pm vorrà sentirlo, la sua posizione rispetto alle accuse contenute nella denuncia”.

Il nuovo commento del comico

Nella tarda mattinata Maurizio Battista ha pubblicato un nuovo video per commentare la notizia della denuncia per diffamazione: “Ha fatto un errore”, dice il comico, “diffamazione vuol dire diffamare qualcuno per una cosa che non ha fatto, ma lui quelle cose che gli urlo le ha fatte“, aggiunge.

Poi rincara la dose: “Gobbo di me**a, non pensare che mi metti paura con una denuncia per diffamazione”.