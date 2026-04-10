Maurizio Battista denunciato dall'ex manager Fabio Censi per stalinkg e diffamazione, "un errore, ho le carte"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prosegue la battaglia a colpi di denunce tra il comico Maurizio Battista e il suo ex manager Fabio Censi. Il primo accusa il secondo di avergli sottratto un’ingente somma di denaro, circa un milione e mezzo di euro. Censi invece sostiene di essere vittima di diffamazione e stalking da parte del suo ex assistito, che in diversi video social, a partire da gennaio 2026, ha parlato di uno “sciacallo”, rivolgendosi proprio a Censi, senza però mai menzionarlo esplicitamente.

Maurizio Battista contro l’ex manager Fabio Censi

“Se si è offeso, mi dispiace, ma ha fatto benissimo a fare quella denuncia per stalking”, ha dichiarato Battista nell’ultimo video postato sui social, replicando all’azione di Censi.

“Però deve sapere che la sua denuncia arriva tre settimane dopo la mia. E la mia non è per stalking e diffamazione: la mia è ‘tanta roba'”, ha aggiunto l’attore.

ANSA

La querela per stalking e diffamazione

Il manager ha querelato per stalking e diffamazione aggravata il comico romano nei confronti del quale è anche stata chiesta una misura interdittiva.

La vicenda ha avuto inizio dopo che Battista ha pubblicato sui social video, senza mai fare il nome di Censi e parlando di ”uno sciacallo”, in cui ha accusato quest’ultimo di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Si è scoperto che la definizione di ‘sciacallo’ usata dall’attore era riferita al suo ex manager.

Per Battista, Censi “ha fatto un errore”. “Diffamazione – ha proseguito – significa accusare qualcuno di una cosa che non ha fatto, ma lui quelle cose le ha fatte, e ho tutte le carte che parlano”.

“Se devo pagare, pago. Se devo incassare, incasso. Però poi lei dovrà rispondere alla mia denuncia, e la mia non è stalking né diffamazione. La mia è la verità, tutta documentata con perizie tecniche“, ha concluso Battista, che si è detto pronto alla battaglia legale.

Il caso trattato da Le Iene

Le Iene, nelle scorse settimane, si sono occupate del caso e hanno raggiunto Battista.

Nel servizio dell’inviato Filippo Roma è stato raccontato l’episodio della sottrazione di un milione e mezzo di euro al comico. Quest’ultimo è convinto che a far sparire il denaro sia stato Censi, che di tutta risposta ha sporto querela.