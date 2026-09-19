Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex manager Fabio Censi accusato di truffa, è scontro totale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si intensifica la guerra di carte bollate fra il comico Maurizio Battista e il suo ormai ex manager Fabio Censi. Da una parte c’è una indagine per una presunta truffa a carico di Censi, dall’altra parte c’è la denuncia presentata da Censi contro Battista, nella quale viene ipotizzato lo stalking. Nella denuncia si parla di una “opera diffamatoria e minatoria” reiterata nel tempo.

Scambi di accuse fra Maurizio Battista e Fabio Censi

La ricostruzione dei fatti la fa l’edizione romana del quotidiano La Repubblica. “Continua a chiamarmi ‘monopalla'”, dice il manager Fabio Censi, che rischia di dover affrontare un processo per una presunta truffa da quasi due milioni di euro ai danni del comico Maurizio Battista.

Ma facciamo un passo indietro: pochi mesi fa la Procura di Roma ha chiuso le indagini su una grossa somma di denaro che, secondo l’accusa, sarebbero spariti dagli incassi degli spettacoli al Teatro Olimpico di Roma.

ANSA

Ipotesi truffa

Per la precisione, si parla di 1 milione e 915 mila euro. Il quotidiano fornisce una ricostruzione: il pm Luca Guerzoni ritiene che Fabio Censi, già manager del comico romano, avrebbe presentato a Battista come regolari una serie di operazioni che in realtà non lo sarebbero state. I soldi, in sintesi, sarebbero finiti altrove.

Al momento si parla solo di presunte ricostruzioni e di ipotesi dell’accusa. Si tratta, allo stato, di accuse che dovranno essere accertate in sede giudiziaria.

E qui arriva la seconda parte della storia: Censi sostiene che negli ultimi tempi il comico avrebbe pubblicato sui social diversi contenuti riferibili alla vicenda e alla sua persona.

Per il manager, ormai ex, si tratta di “diffamazione“. Da qui la contro-denuncia indirizzata al comico.

Qui un altro passaggio della denuncia, riportata dal quotidiano: “In data 14 settembre 15 settembre 2026 sui social il Battista continua ad infangare ed insultare l’onorabilità del sottoscritto continuando a definirlo ‘monopalla’ in senso dispregiativo”. La precisazione: “Circostanze assolutamente destituite di fondamento”.

Va precisato che il nome di Censi nei vari video non viene pronunciato, ma nella denuncia si scrive che il dettaglio non è rilevante “essendo oramai noto che il monopalla a cui si riferisce è il sottoscritto”.

Denuncia per stalking

La denuncia è stata depositata qualche giorno fa. Sarà ora la magistratura a stabilire se gli eventi possano configurare il reato di stalking.