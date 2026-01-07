Maurizio Belpietro torna ad attaccare Sergio Mattarella, il presidente "non è un banale notaio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maurizio Belpietro mette pressione a Sergio Mattarella. Il giornalista, parlando del referendum sulla Giustizia e della possibilità che questo slitti, posticipando gli effetti della riforma varata dal Governo Meloni sul prossimo Consiglio superiore della magistratura, ha invitato il presidente della Repubblica a non essere “un banale notaio” e a intervenire “per evitare l’aggiramento della volontà popolare”.

Il caso della data del referendum sulla Giustizia

In un’articolo su La Verità, Maurizio Belpietro è tornato a parlare delle manovre che sarebbero in atto per evitare che la riforma della Giustizia varata dal Governo Meloni determini il prossimo Consiglio superiore della magistratura, denunciate sullo stesso giornale da Alessandro Sallusti.

Belpietro ha sottolineato l’importanza di accelerare le tempistiche per il referendum sulla Giustizia, consentendo quanto prima agli italiani di votare sulla possibilità di cambiare la Costituzione e separare le carriere di pm e giudici. In questo modo già in autunno, quando l’attuale Csm esaurirà il suo mandato, si potrebbero eleggere i nuovi Consigli superiori della magistratura previsti dalla riforma.

ANSA

I punti principali della Riforma della Giustizia.

Votare dopo il mese di marzo, invece, significherebbe rendere inapplicabili per almeno altri quattro anni le nuove norme perché i decreti attuativi che dovranno rendere esecutiva la legge Nordio rischierebbero di non essere pronti in tempo per l’autunno.

L’appello di Maurizio Belpietro a Sergio Mattarella

Maurizio Belpietro ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato a non essere solo “un banale notaio” perché “i suoi interventi indirizzano le scelte politiche“.

Il direttore de La Verità ha invitato il capo del Quirinale a intervenire, sottolineando che “dovrebbe stare dalla parte di chi ha fretta di far esprimere gli italiani e non da quella di chi ha intenzione di allontanare l’espressione della volontà popolare”.

“La moral suasion del presidente”, ha ribadito Belpietro nel suo articolo, “può fare molto, anche evitare l’aggiramento della volontà popolare”.

Il precedente attacco di Belpietro a Mattarella

Nel mese di novembre, il quotidiano La Verità aveva fatto esplodere il cosiddetto “caso Garofani“, denunciando che il consigliere di Sergio Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe auspicato durante una cena di beneficenza un “provvidenziale scossone” per destabilizzare il Governo Meloni.

Una nota del Quirinale aveva definito il presunto piano per impedire al centrodestra di vincere le elezioni nel 2027 l'”ennesimo attacco sconfinato nel ridicolo“.