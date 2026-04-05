Maurizio Casagrande, al cinema nel film La salita di Massimiliano Gallo: “La recitazione ha trovato me”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ruoli che non si costruiscono soltanto con la tecnica, ma con la memoria. Interpretare qualcuno che si è conosciuto davvero significa muoversi su un confine sottile: da una parte il rischio dell’imitazione, dall’altra la responsabilità di restituire una presenza viva. Per Maurizio Casagrande, La salita, il film diretto da Massimiliano Gallo al cinema dal 9 aprile, è anche questo: un ritorno a un incontro reale, a un’eredità umana prima ancora che artistica, quella di Carlo Croccolo. Nel racconto di Maurizio Casagrande, Croccolo non è mai una figura da riprodurre fedelmente, ma una vibrazione da ritrovare: l’irriverenza, la leggerezza, quella libertà quasi anarchica che si incrinava solo davanti a Eduardo De Filippo. È da lì che parte il lavoro, ma è anche da lì che si apre qualcosa di più personale. Perché, mentre parla di lui, Maurizio Casagrande finisce inevitabilmente per parlare di sé. E allora l’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie si sposta, quasi senza accorgersene. Dal personaggio alla traiettoria di una vita. Dalla recitazione come mestiere alla recitazione come conseguenza. «Non sono nato attore», dice, e in quella frase c’è una distanza precisa: quella di chi non si è mai identificato completamente con un ruolo, nemmeno con il proprio. Prima la musica, poi il teatro, il cinema, la televisione. Non un percorso lineare, ma un adattamento continuo, una ricerca di linguaggi diversi per dire la stessa cosa: quello che si ha dentro. Dentro, però, non c’è solo espressione. C’è anche una frizione costante con il sistema. Il tema torna più volte, senza diventare mai rivendicazione esplicita: la stima riconosciuta, ma non sempre tradotta in opportunità; la sensazione di essere considerato, ma non fino in fondo scelto. Non è amarezza, piuttosto lucidità. Una consapevolezza che oggi si traduce in una scelta netta: lavorare solo quando ha senso, quando c’è un vero coinvolgimento. Il resto può anche aspettare. In questo, La salita si inserisce come un punto preciso. Non solo perché gli offre un ruolo diverso, ma perché sembra dialogare con la sua idea di arte: qualcosa che non salva in modo retorico, ma che apre possibilità. Che crea spazi. Che, come nel teatro costruito da Eduardo a Nisida, esiste prima ancora di produrre risultati. E forse è proprio qui che il discorso si chiude. O meglio, si tiene insieme. Nel modo in cui Maurizio Casagrande guarda al suo lavoro: senza enfasi, senza bisogno di definirlo assoluto. La recitazione non è tutto, ma è qualcosa da cui non si può uscire davvero. È una forma, tra le tante possibili, di stare al mondo. Con una leggerezza che non è superficialità, ma distanza. E con quella capacità, tutta sua, di trovare sempre un punto in cui il dolore e il sorriso convivono. Anche quando non dovrebbero.

Che prova un attore quando viene chiamato a interpretare un’icona come Carlo Croccolo, come è accaduto a lei per il film La salita di Massimiliano Gallo?

“È stata un’esperienza completamente nuova, perché non mi era mai capitato di interpretare un personaggio realmente esistito. Una sfida che mi affascinava molto. Inoltre, si trattava di una persona che ho conosciuto bene. Carlo Croccolo aveva partecipato a un film di Vincenzo Salemme, Cose da pazzi, interpretando il padre del protagonista: un uomo un po’ cialtrone, opportunista, un piccolo imbroglione. Sul set andavamo molto d’accordo. Era generoso nei complimenti e mi diceva spesso che gli ricordavo gli attori di una volta. Per me aveva un valore enorme, considerando che aveva lavorato accanto a grandi figure come Totò”.

Ricordiamo anche che Croccolo fu la voce di Totò quando quest’ultimo non era più in grado di doppiare.

“Esatto, lo doppiò negli ultimi anni. Si può immaginare cosa abbia significato per me interpretarlo: un’emozione molto intensa. Tuttavia, più che imitarlo nei gesti o nelle movenze, ho cercato di restituire la mia percezione di lui. Forse la somiglianza deriva proprio da questo: ho portato in scena ciò che avevo colto della sua personalità. Era un uomo per certi versi irriverente, con una vita sorprendente. Raccontava (e pare ci fossero anche riscontri) di aver avuto una relazione con Marilyn Monroe. Quando l’ho conosciuto era già avanti con gli anni, ma aveva una vitalità straordinaria: utilizzava il computer, montava video, si divertiva molto. Un aspetto che mi ha colpito profondamente”.

Da quale elemento è partito per costruire il personaggio?

“Proprio dalla sua irriverenza, dal modo libero e poco formale con cui affrontava la vita, quasi con uno spirito costantemente dissacrante. L’unico ambito in cui cambiava atteggiamento era il rapporto con Eduardo De Filippo: in quel caso emergeva un rispetto assoluto, quasi reverenziale. Per il resto, ho immaginato un uomo sereno, disteso, capace di divertirsi. Un tratto che, a mio avviso, si consolida con l’età e che mi sembrava coerente con il periodo rappresentato”.

Ha incontrato maggiori difficoltà o maggiore divertimento nell’interpretare Gagà?

“È stata una vera sfida, soprattutto per la scena particolarmente complessa. Ho poca memoria per testi in versi e canzoni, e quella sequenza era girata in continuità, quasi come un’esibizione dal vivo. Inoltre, l’abbiamo realizzata a fine giornata, in condizioni di stanchezza. Tuttavia, Massimiliano Gallo era molto fiducioso: sosteneva che non solo sarei riuscito a farla, ma che l’avrei resa al meglio. Alla fine, l’ho eseguita due volte, e già la prima era soddisfacente”.

Nel film emerge anche un tema forte: il teatro come forma di speranza. Per lei la recitazione è stata salvifica, terapeutica? Che ruolo ha nella sua vita?

“Non riesco a immaginare la mia vita senza recitare. Sono cresciuto in una famiglia in cui l’espressione artistica era naturale: mio padre era attore, mia madre molto estroversa, mio zio pur svolgendo un’altra professione era brillante, cantava e raccontava storie divertenti. Ho sempre vissuto così, dando forma a ciò che sentivo. Ma c’è un aspetto che sottolineo spesso: non nasco attore, ma musicista. È stato il mestiere dell’attore a trovare me, non il contrario. Non ho potuto sottrarmi”.

Quanto riconosce di suo padre Antonio in sé e in che misura se ne è invece distaccato?

“C’è moltissimo di mio padre, anche senza che ne fossi consapevole. A volte, rivedendo alcune scene, noto movenze identiche alle sue, e questo mi colpisce. È sorprendente quanto di un genitore resti dentro di noi senza che ce ne accorgiamo. Allo stesso tempo, però, mi differenzio nello stile di recitazione. Mio padre aveva un talento straordinario, ma apparteneva a un’epoca in cui si privilegiava un’espressività più costruita e marcata. Oggi, probabilmente, quello stile verrebbe percepito come eccessivo: molti attori contemporanei tendono a una recitazione meno definita, e il pubblico si è in parte disabituato a una resa più piena e consapevole. Personalmente cerco una verità più naturale, più vicina alla quotidianità”.

Il passaggio dalla musica alla recitazione le ha mai provocato un senso di disorientamento identitario?

“No, perché l’espressione artistica va oltre il mezzo utilizzato. Mi considero un artista non per presunzione, ma perché avverto l’esigenza di esprimere ciò che ho dentro. Quando questa necessità è forte, disporre di più linguaggi diventa un vantaggio. Le difficoltà possono nascere piuttosto nel rapporto con il pubblico, soprattutto quando si propone qualcosa di diverso rispetto alle aspettative”.

Quando si esce da quella che viene avvertita come zona di comfort?

“Può capitare di voler uscire da quella dimensione senza tradire chi ti segue, offrendo comunque ciò che si aspetta, ma aggiungendo ulteriori sfumature. Una parte del pubblico accoglie questa evoluzione con entusiasmo, un’altra invece reagisce con perplessità, quasi chiedendo il motivo del cambiamento. Credo però che anche nella comicità si possano inserire registri diversi: non solo suscitare il riso, ma anche emozionare, inquietare, stimolare una riflessione”.

… altrimenti si rischia di limitare la propria ambizione artistica.

“Il successo non dovrebbe mai diventare un vincolo, ma un’opportunità, un punto di slancio”.

C’è chi sostiene, invece, che il successo rappresenti un punto di partenza.

“Oggi è un’affermazione discutibile. Vedo molti giovani partire dal successo senza aver costruito un percorso solido, e questo rappresenta un problema. La difficoltà è fondamentale per un artista: deve avvertire la necessità di esprimersi e non deve essergli tutto immediato. Se è troppo facile, emerge solo il primo livello. Quando invece si affronta la fatica, si scava più a fondo e si trova qualcosa di più autentico”.

Quale consiglio darebbe ai giovani che desiderano intraprendere questo mestiere?

“I sogni sono fondamentali, rappresentano una delle dimensioni più preziose della vita. Tuttavia, devono essere realizzati oppure, se necessario, lasciati andare. Non si può trascorrere l’intera esistenza inseguendo un obiettivo senza riuscire a concretizzarlo, perché rischia di diventare un limite e di compromettere la qualità della vita. La vita è una sola”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Lei, quando ha compreso di essere un attore?

“A dire il vero non ne sono ancora del tutto convinto. Svolgo questo mestiere, ma non mi riconosco in chi lo considera totalizzante. Per me è solo una parte. Per anni ho lavorato come attore, affrontato tournée e ottenuto buoni risultati economici, ma continuavo a percepirmi come musicista. Poi, a un certo punto, mi sono chiesto se non fossi io l’unico a non aver compreso di essere un attore. Da quel momento ho iniziato ad affrontare davvero questo percorso, mantenendo però uno sguardo da musicista: mi interessano il ritmo, lo scambio, l’interazione. Non cerco il monologo né la predominanza sugli altri”.

Non ha mai avuto la sensazione che questa professione, in qualche modo, l’abbia tradita?

“No, non credo sia la professione ad avermi deluso. Piuttosto, talvolta ho avuto questa impressione nei confronti del sistema dello spettacolo. Sono molto stimato nell’ambiente, e questo naturalmente mi fa piacere. Ma, se devo essere sincero, le opportunità di lavoro e la qualità delle proposte ricevute nel tempo non sono sempre state proporzionate a quella stima. Non so nemmeno se sia sempre autentica, ma viene espressa frequentemente, anche a chi lavora con me. Il mio produttore, ad esempio, mi racconta che quando pronuncia il mio nome, la reazione è spesso di grande considerazione. E allora mi chiedo: se il giudizio è davvero questo, perché non sono mai arrivati ruoli coerenti con tale riconoscimento? In questo senso, sì, a volte ho avuto la sensazione di aver perso alcune occasioni. Proprio per questo apprezzo particolarmente esperienze come quella con Massimiliano Gallo, che mi ha proposto, per la sua opera prima, un ruolo di questo tipo. Ritengo di avere le capacità per offrire un contributo valido a un film, ma non sempre ho trovato, dall’altra parte, la necessaria fiducia. La stima, forse, è presente. La fiducia o, se vogliamo, la percezione della cosiddetta ‘vendibilità’ molto meno. E talvolta si tratta anche di dinamiche puramente commerciali”.

Davvero crede di non essere vendibile come nome?

“Evidentemente sì, almeno da parte di chi prende determinate decisioni. Forse si pensa: ‘Al posto di Maurizio Casagrande scegliamo un altro, perché potrebbe avere un maggiore richiamo’. Può essere una delle ragioni, anche se non sempre riesco a spiegarmelo fino in fondo. Oggi, però, mi trovo in una fase della vita diversa: non sono più un ragazzo e desidero dedicarmi soltanto a progetti che sento davvero miei. Ho bisogno di essere soddisfatto del mio lavoro, di alzarmi la mattina con entusiasmo. Se dovessi iniziare a lavorare controvoglia, a provare insofferenza, allora mi chiederei fino a quando avrebbe senso continuare. Sono compromessi che si possono accettare da giovani, ma non dopo una certa età. In quel caso significherebbe aver perso qualcosa lungo il percorso. Per questo oggi scelgo solo ciò che mi convince pienamente. E questo comporta anche periodi di inattività, quando non arrivano proposte all’altezza delle mie aspettative”.

C’è anche un altro elemento: la tendenza a etichettare. Se Maurizio Casagrande viene identificato con la comicità, rischia di restare confinato in quel ruolo.

“È proprio così. Eppure, accade spesso ed è successo molte volte che si riscoprano attori in una luce completamente diversa rispetto all’immagine consolidata. Faccio un esempio personale: da giovane non nutrivo una particolare stima per Sean Connery. Era senza dubbio affascinante, ma non lo consideravo un interprete di grande profondità. Poi si allontana dalle scene dopo i film di James Bond e, a distanza di tempo, ritorna con Il nome della rosa. In quel momento ho scoperto un attore straordinario, di enorme talento. La mia percezione è cambiata radicalmente, al punto da considerarlo uno dei miei preferiti. Alla sua scomparsa ho provato un dolore sincero, come per una persona cara. Questo dimostra quanto le etichette possano essere limitanti”.

Nunzia Schiano una volta mi disse che per far ridere davvero bisogna aver conosciuto il dolore. Condivide questa idea?

“Direi che vale per qualsiasi forma espressiva. Se non si è in grado di osservare il dolore con profondità, difficilmente si riesce a far ridere in modo autentico, perché la comicità nasce da una comprensione profonda dell’animo umano. Va fatta però una distinzione: se parliamo di battute o barzellette, si tratta di un meccanismo legato al linguaggio e all’effetto sorpresa. Quando invece si affronta una comicità più articolata, quella che cerco di praticare e che appartiene anche a molti colleghi, non è la battuta in sé a generare il riso, ma la persona, il suo sguardo sulla realtà. È uno sguardo ironico, che può includere anche il dolore. Ma per sviluppare questo distacco è necessario averlo vissuto. In caso contrario non si tratta di ironia, bensì di superficialità. Le faccio un esempio”.

Mi dica…

“Un amico mi raccontava di un quadro sgradevole ricevuto in regalo da suo padre. Nessuno lo apprezzava, ma per ragioni affettive non poteva essere eliminato, così veniva spostato di stanza in stanza, finché a un certo punto sparisce. Successivamente il padre muore e la camera ardente viene allestita in una stanza mai utilizzata. E proprio lì, sopra la bara, ricompare quel quadro. È una situazione dolorosa, ma allo stesso tempo paradossale. Inserita in un contesto narrativo può suscitare il riso. Tuttavia, senza la consapevolezza del dolore legato alla perdita, sarebbe impossibile coglierne la complessità. È questo il punto: bisogna aver fatto esperienza della sofferenza. Detto questo, non condivido l’idea che un comico debba necessariamente essere una persona triste. Se fosse così, non potrei definirmi tale, perché non mi sento affatto una persona malinconica, nemmeno nei momenti più difficili. Anzi, chi mi è vicino osserva spesso che riesco comunque a trovare un elemento positivo anche nelle situazioni più complesse. È come se riuscissi sempre a prendere una certa distanza e a uscire da quella dimensione”.

Nel suo caso, qual è stato un dolore personale che ha generato una risata intensa?

“La morte di mia madre. Mia sorella mi raccontò che, la notte precedente, poco prima che morisse, entrò un prete nella stanza d’ospedale. Nella stanza c’era anche un’altra paziente, un’anziana che non sopportavamo: dormiva durante il giorno e trascorreva la notte a urlare, disturbando mia madre. Quando il prete entra, si crea una situazione paradossale: cerca di parlare con lei, ma la donna non è interessata al dialogo e insiste soltanto perché venga aperta la finestra, sostenendo di non avere aria. Ne nasce uno scambio surreale, completamente disallineato, quasi da commedia dell’arte: il prete non comprende, lei si irrita… E tutto questo avviene poco prima della morte di mia madre. È una scena dolorosa, ma allo stesso tempo comica. Proprio come accade in certe rappresentazioni teatrali”.

Dalle mie parti si dice che non c’è funerale senza una risata, né matrimonio senza lacrime.

“E accade spesso che sia così. Nei momenti estremi emerge sempre un elemento che provoca il riso, anche involontariamente. Credo dipenda proprio dall’intensità di quelle situazioni: sono gli estremi a colpire più profondamente”.

Il successo, quello con la “S” maiuscola: che significato ha?

“Per me il successo coincide soprattutto con una forma di serenità. Significa non vivere più con l’angoscia del futuro. Una volta raggiunto un certo livello, si può anche attraversare una fase discendente, ma difficilmente si arriva a una condizione insostenibile. C’è poi l’affetto del pubblico. Identifico il successo proprio con questo: con il legame che si crea con le persone. Ho la sensazione di aver offerto momenti piacevoli che sono rimasti nella memoria di chi mi segue, e da questo nasce una forma di riconoscenza reciproca. Non è un peso. Se proprio si vuole individuare un piccolo limite, riguarda il fatto che molte persone desiderano avvicinarti anche in momenti poco opportuni. Ma è un aspetto minimo, assolutamente gestibile”.

A proposito di situazioni paradossali, Cristina Donadio ci raccontava di aver scattato una foto con un fan mentre teneva ancora in mano le ceneri della madre…

“Sì, può accadere. In fondo li comprendo: chi ti incontra sa che probabilmente non avrà un’altra occasione e cerca di cogliere quell’istante. Magari si rende conto che non è il momento più adatto, ma è l’unico che ha a disposizione. C’è poi un aspetto curioso: spesso le persone più disinvolte si avvicinano senza esitazioni, mentre quelle più sensibili restano in disparte. E questo non è giusto. Infatti, a volte sono io a prendere l’iniziativa con chi percepisco interessato ma esitante, chiedendo se desidera una foto. Altrimenti finiscono sempre per prevalere i più intraprendenti, e non è un equilibrio corretto”.

Questo è anche un segno di sensibilità. Che rapporto c’è stato, nella sua esperienza, tra professione e sensibilità? Sono sempre andate di pari passo o una ha rischiato di compromettere l’altra?

“Credo che un attore sensibile sia, prima di tutto, una persona profondamente sensibile. La sensibilità rappresenta una risorsa preziosa: se viene gestita correttamente e non si diventa vittime delle proprie emozioni, può trasformarsi in un grande patrimonio espressivo. Occorre però attenzione, perché può anche diventare un limite. Se è eccessiva e non viene controllata, si rischia di perdere lucidità. Dunque, è una qualità fondamentale, ma va governata”.

Che tipo di atteggiamento, invece, la ferisce?

“Mi colpisce sempre l’ignoranza. Può sembrare una posizione snob, ma non lo è. Mi riferisco a un’ignoranza chiusa e arrogante. Purtroppo, la si incontra anche in contesti in cui non dovrebbe esserci, in ruoli e posizioni che richiederebbero maggiore consapevolezza. È l’atteggiamento di chi afferma: ‘Sono fatto così e non intendo cambiare’. È come una persona che trascura la propria igiene e sostiene che sia un problema altrui. In realtà diventa un problema per chi le sta accanto. Ecco, l’ignoranza arrogante è esattamente questo: qualcosa di sgradevole, anche quando non è rivolta direttamente contro di te”.

Oggi questa chiusura si riflette anche nel modo di condurre le interviste. Sembra che, senza rivelazioni personali, non si venga considerati interessanti. Qual è stata la domanda più superficiale che le abbiano rivolto?

“Quella che mi ha appena fatto. Sto scherzando, naturalmente (ride, ndr). In realtà mi considero fortunato. Prima parlavamo della stima: credo che abbia influenzato anche il rapporto con i giornalisti. Ho sempre percepito rispetto nei miei confronti, e penso di averlo costruito nel tempo. Anche nei periodi di maggiore esposizione mediatica, quando lavoravo a Carabinieri e comparivo su riviste più popolari, non mi è mai capitato di ricevere domande particolarmente banali. Non ho quindi motivi di lamentela. Forse si crea una sorta di effetto riflesso: quando si è percepiti come persone serie, anche chi non lo sa direttamente tende ad adeguarsi a quell’immagine”.

Che rapporto ha oggi con Napoli?

“Amo profondamente Napoli, ma è una realtà complessa, fatta di molte sfumature. C’è però un aspetto che non condivido. Esiste una dimensione più rumorosa, talvolta eccessiva, che in certi contesti può anche risultare divertente, ma non esaurisce affatto l’identità della città. Il problema è che oggi, soprattutto nei grandi mezzi di comunicazione, viene rappresentata quasi esclusivamente quella dimensione. E in questa rappresentazione non mi riconosco pienamente”.

Dall’immaginario televisivo, sembra quasi che esistano solo due Napoli: quella chiassosa e quella legata alla criminalità.

“Esattamente, ed è un vero peccato. Esiste un’altra Napoli, caratterizzata da una cultura profonda, radicata, non nozionistica ma vissuta. Una cultura che consente espressioni artistiche e umane uniche. Anche il teatro nasce da questa matrice: da un modo di vivere, di pensare, di osservare la realtà. Eppure, oggi questa dimensione viene raccontata poco. Penso a figure come Luciano De Crescenzo: un filosofo capace di essere anche narratore accessibile, in grado di far riflettere e allo stesso tempo intrattenere. Nei suoi film emergeva una visione della napoletanità che oggi fatico a ritrovare. Oggi prevale spesso una rappresentazione più rumorosa che, personalmente, avverto come limitante”.

C’è una parola tipicamente napoletana su cui vorrei il suo punto di vista, dal momento che ognuno la definisce diversamente: “cazzimma”. Come la interpreta?

“La considero la capacità di restare costantemente in sintonia con la realtà, al punto da sapere come comportarsi nel modo più efficace possibile. Non in senso opportunistico, ma come forma di adattamento, quasi di sopravvivenza. È una prontezza istintiva che permette di agire nel momento giusto, con grande rapidità. Talvolta può non coincidere con l’interesse degli altri, ed è per questo che la definisco più una forma di sopravvivenza che di astuzia”.

C’è chi la definisce come ‘furbizia’.

“Ed è un equivoco. Chi approfitta della debolezza altrui non dimostra ‘cazzimma’, ma un atteggiamento diverso. Per me rappresenta una capacità istintiva di trovare soluzioni efficaci in ogni contesto, senza schemi precostituiti. Ritengo di averne avuta molta, soprattutto nel costruire il mio percorso. Quando entrai nella compagnia di Vincenzo Salemme, i ruoli erano già assegnati e il mio non era ancora definito. È stata proprio la capacità di adattarmi e cogliere le opportunità a permettermi di costruire il mio spazio. Con un atteggiamento rigido, probabilmente, non ci sarei riuscito”.

Che cosa spera di lasciare in eredità agli attori che verranno?

“Il patrimonio. Vedo attori che lavorano con me migliorare, e questo mi fa piacere. Tuttavia, non mi interessa insegnare in senso accademico. Cerco piuttosto di aiutare le persone a esprimere ciò che hanno dentro. Attribuisco poco valore alla tecnica fine a se stessa o a uno studio eccessivamente rigido, che rischia di trasformare l’attore in un meccanismo: il vero patrimonio è interiore. E spero che chi lavora con me incontri sempre persone disponibili a condividere la propria esperienza. Altrimenti, tutto ciò che si accumula nel tempo rischia di non avere continuità”.

Oggi sembra difficile ritrovare quella qualità nel suo mestiere.

“Non dipende dalle persone, ma dal percorso. Senza un percorso solido è molto difficile raggiungere certi livelli. Eduardo De Filippo non è diventato tale per caso: ha maturato anni di esperienza. Oggi, invece, molti iniziano con grandi opportunità, ma senza affrontare il percorso necessario. Questo rende più difficile la nascita di nuovi grandi interpreti. Si pensi a Vittorio De Sica: aveva talento, certo, ma si è formato lavorando accanto a figure straordinarie. Già la mia generazione ha avuto accesso solo in parte a quella ricchezza, e chi viene dopo ne ha ancora meno. Di conseguenza, il livello tende inevitabilmente ad abbassarsi. La speranza è che qualcuno riesca a invertire questa tendenza”.