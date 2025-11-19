Maurizio Cattelan, water d'oro venduto all'asta da Sotheby's a 12 milioni di dollari: ma l'obiettivo era 17

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il famoso water d’oro di Maurizio Cattelan, realizzato dall’artista padovano nel 2016, è stato venduto all’asta da Sotheby’s a una cifra di poco superiore ai 12 milioni di dollari. L’obiettivo iniziale per “America” (questo il titolo dell’opera) era quello di superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per “Him”, la scultura creata sempre da Cattelan e che raffigura Adolf Hitler inginocchiato.

Quanto vale America, il water d’oro di Maurizio Cattelan

Quella venduta all’asta da Sotheby’s è l’unica copia esistente e disponibile di “America“, il water d’oro installato nel 2016 al Guggenheim di New York. La copia “gemella”, infatti, è stata rubata dalla casa natale di Winston Churchill e mai recuperata.

Nonostante l’unicità del pezzo, la sua vendita all’asta non ha raggiunto la cifra sperata: il water d’oro, realizzato dall’artista padovano in oltre 100 chili di oro massiccio e perfettamente funzionante, è stato venduto per poco più di 12 milioni di dollari. A vendere il wc d’oro è stato Steve Cohen, proprietario dei New York Mets, squadra di baseball della MLB.

Maurizio Cattelan.

Qual era l’obiettivo per la vendita all’asta del water d’oro di Cattelan

La cifra di partenza della vendita all’asta del water d’oro realizzato da Maurizio Cattelan era di 10 milioni di dollari.

L’obiettivo era quello di raggiungere e superare i 17 milioni di dollari pagati in un’asta di Christie’s quasi dieci anni fa per “Him”, scultura realizzata sempre dall’artista padovano, raffigurante Adolf Hitler inginocchiato.

La storia e il significato del water d’oro di Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan aveva spiegato così il significato e l’origine di “America”: “In un museo ci sono molti spazi sacri e solo uno che non lo è mai: il bagno. Ho preso il water dal museo, l’abbiamo mandato in fonderia, l’abbiamo fuso in oro e l’abbiamo riportato esattamente nello stesso posto. Per installarlo abbiamo chiamato un idraulico. Per pulirlo abbiamo usato guanti di gomma e molto anticalcare. È nello stesso posto, con la stessa funzione”.

Nel 2016, quando il wc d’oro fu installato nel bagno del quinto piano del Guggenheim, il museo invitò i visitatori a utilizzarlo come normale toilette e oltre centomila persone si misero in fila per sperimentare l’esperienza.

L’altra asta per Comedian di Maurizio Cattelan

La vendita all’asta del water d’oro di Maurizio Cattelan segue quella del novembre 2024 che ha visto protagonista un’altra celebre opera firmata dall’artista padovano: “Comedian“, l’iconica banana incollata al muro con un nastro adesivo nero, è stata pagata oltre 6 milioni di dollari da un imprenditore attivo nel campo delle criptovalute.