Maurizio Crozza e l'imitazione di Sigfrido Ranucci, "al telefono è Al Capone, un amico fraterno"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il caso di Sigfrido Ranucci è arrivato anche all’attenzione di Maurizio Crozza, il comico ha preparato l’imitazione del giornalista. Un anticipo dello sketch è stato condiviso sui social con un video, al centro del monologo del finto conduttore di Report c’è l’amicizia con Valter Lavitola e una chiamata di Al Capone.

L’imitazione di Maurizio Crozza

Andrea Zalone, uno degli autori di Maurizio Crozza, ha condiviso un video con uno spezzone dello sketch preparato dal comico con l’imitazione di Sigfrido Ranucci.

Nel video compare la scritta “Report” e viene riprodotto lo studio del celebre programma di approfondimento e inchiesta condotto per anni dal giornalista.

ANSA

Crozza appare vestito come Ranucci, con jeans e la classica camicia bianca, spalline per riprodurre le spalle larghe del conduttore e un parrucchino con il taglio di capelli alla Sigfrido.

Maurizio Crozza nei panni di Ranucci

“Eccoci, buonasera”, dice Crozza/Sigfrido nel video aggiungendo: “io Ranucci, il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?”.

“Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d’inchiesta d’Italia, l’ultimo baluardo della libertà dell’informazione fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?”, si chiede il Crozza/Ranucci.

“Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo ma io non rispondo“, ha continuato.

La chiamata di Al Capone

Nel video si sente poi un telefono squillare. Prima di rispondere, il finto conduttore di Report chiude con una domanda: “Quale sarà il futuro di Ranucci?”.

“Entrerò in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo” è il pronostico di Crozza/Ranucci.

Poi guarda finalmente il telefono che squilla e chiede scusa al pubblico perché deve rispondere “è Al Capone, un amico fraterno”. La chiusura del video cita le parole pronunciate da Sigfrido Ranucci quando Valter Lavitola era stato accusato di essere il mandante dell’attentato al giornalista.

Il conduttore di Report era infatti rimasto incredulo e si era detto scettico sull’accusa affermando di essere certo che l’ex faccendiere non avrebbe mai fatto male a lui o alla sua famiglia.