Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci giornalista Rai, mostra la foto di un bimbo bruciato il 7 ottobre

Il senatore Maurizio Gasparri ha definito l’inviata della Rai Lucia Goracci una “negazionista del 7 ottobre” durante una trasmissione televisiva alla quale la giornalista non era presente per replicare. Le dichiarazioni hanno suscitato dure reazioni da parte dell’Ordine dei Giornalisti, del sindacato dei giornalisti Rai e dei partiti dell’opposizione.

Cosa ha detto Gasparri su Lucia Goracci

Durante la puntata della trasmissione Re Start di Rai 3, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha attaccato la giornalista Rai Lucia Goracci, non presente in trasmissione.

“Giorni fa è stata qui collegata Lucia Goracci, che ha fatto la negazionista, e ha detto che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre”, ha detto Gasparri, mostrando la foto di due cadaveri carbonizzati sul proprio tablet.

La foto era tra quelle mostrate da Netanyahu all’allora segretario di Stato americano Antony Blinken dopo l’attacco del 7 ottobre e non è mai stata verificata da fonti indipendenti.

Lucia Goracci aveva pronunciato le parole criticate da Gasparri durante un collegamento per la stessa trasmissione il giorno precedente, commentando alcune dichiarazioni del premier israeliano:

Netanyahu è tornato a criticare i Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, dicendo che il riconoscimento è un premio ai killer del 7 ottobre, agli stupratori, a chi ha bruciato bambini, quest'ultima è stata più volte dimostrata essere una fake news.

Gasparri conferma le sue dichiarazioni da Mentana

Il senatore Gasparri è stato interrogato sulla questione anche da Enrico Mentana, durante la Maratona elettorale per le elezioni regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta. Il parlamentare di Forza Italia ha dichiarato:

Io ho mostrato una foto. Dire che la notizia dei bambini bruciati è una fake news è una cosa sbagliata. Io mi fido di quelle immagini tragiche.

Mentana ha risposto a Gasparri sottolineando che riguardo all’attacco del 7 ottobre 2023 ancora molti dettagli non sono stati confermati.

Le reazioni alle dichiarazioni di Gasparri

Quanto detto dal senatore di Forza Italia, Gasparri ha causato diverse reazioni sia da parte del mondo giornalistico, sia da parte di quello politico.

Il consiglio di redazione del Tg3, telegiornale per cui Goracci lavora, ha espresso solidarietà alla giornalista e ha definito gli attacchi di Gasparri “inaccettabili“. Il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli ha chiesto che la Rai le garantisca il diritto di replica.

Diverse anche le critiche a Gasparri da parte dell’opposizione. I membri Pd della commissione di vigilanza Rai hanno dichiarato: “Attaccare in questo modo Goracci significa colpire la libertà di informazione e il pluralismo che la Costituzione garantisce”.

Fa loro eco il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza, Dario Carotenuto: “Maurizio Gasparri dimostra ogni giorno che passa di rappresentare plasticamente il peggio della politica italiana, e probabilmente non solo”, ha dichiarato il parlamentare.