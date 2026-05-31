Maurizio Gasparri e l'interrogazione sulla serie "Due Spicci" di Zerocalcare, la replica dei produttori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il senatore Maurizio Gasparri chiede informazioni sulla serie animata “Due Spicci” di Zerocalcare, in streaming su Netflix. L’esponente di Forza Italia ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere lumi in merito alla presunta violazione dei diritti dei lavoratori che hanno realizzato il cartone animato. Gasparri ha ipotizzato “ritmi di lavoro e trattamenti economici non accettabili”. I produttori, sentendosi diffamati da chi ha inizialmente messo in dubbio la loro correttezza tramite notizie di stampa, hanno annunciato le vie legali. Ma non contro Gasparri.

Gasparri contro la serie firmata da Zerocalcare

Tutto è iniziato dalla pubblicazione di un articolo su Il Giornale. Poi è arrivata la mossa di Gasparri. La notizia viene riportata da Adnkronos.

“Ho presentato – ha reso noto Gasparri – un’interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dopo aver letto l’articolo pubblicato su Il Giornale riguardante una miniserie televisiva, in otto episodi, trasmessa da Netflix, dal titolo “Due spicci”. Ispiratore di questa iniziativa sarebbe l’artista Michele Rech, soprannominato Zerocalcare”.

ANSA

Il senatore ha aggiunto che “da quanto si apprende dal Giornale alcuni lavoratori che hanno collaborato a questa produzione lamentano ritmi di lavoro e trattamenti economici non accettabili. Si parla di sei euro l’ora e anche di un aumento del carico di lavoro dovuto a un maggior numero di puntate realizzate rispetto alle previsioni”.

La richiesta al Ministero del Lavoro

Gasparri ha sottolineato che “trattandosi di ipotesi” la verifica viene richiesta al “Ministero competente, quello del Lavoro” con lo scopo di “fugare ogni sospetto ed evitare di pensare che per fare ‘due spicci’ in TV si siano dati due spicci a lavoratori trattati in maniera non adeguata”. “Non sarebbero la prima volta che qualcuno predica bene ma razzola male”, la conclusione.

La replica della produzione

La produzione della serie “Due Spicci” firmata da Zerocalcare è pronta a tutelarsi nelle sedi opportune contro chi ha diffuso accuse ritenute diffamatorie.

“In queste ore – viene scritto in una nota – ci stiamo trovando davanti a un attacco inaccettabile, partito da un collettivo di persone che si celano dietro l’anonimato, attraverso la pubblicazione di una serie di accuse prive di alcuna attendibilità e che respingiamo con forza”.

“Tanto Movimenti Production quanto DogHead Animation tutelano da sempre il lavoro e i lavoratori del mondo dell’animazione e non hanno mai proposto condizioni contrattuali fuori legge, né hanno mai posto in essere condotte di sfruttamento del lavoro”, si aggiunge. E ancora: “Entrambe le società si sono sempre comportate nel pieno rispetto della normativa applicabile, dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nelle proprie produzioni, adottando comportamenti coerenti con i principi di correttezza, legalità e responsabilità professionale“.

La conclusione: ”Riteniamo molto grave la diffusione, anche da parte di altri profili, di attacchi basati su dichiarazioni non verificate e non verificabili, senza mai contattare direttamente l’azienda per verificare i fatti. Fino a oggi, a fronte di numerose produzioni, non ci sono mai pervenute lamentele attraverso le associazioni di categoria, istituzionalmente riconosciute e alle quali ogni artista ha la possibilità di rivolgersi e con le quali continuiamo a essere in costante e aperto dialogo”.

”Date queste premesse – concludono i produttori – e alla luce della natura di queste pubblicazioni, fortemente diffamatoria e lesiva della nostra immagine, abbiamo dovuto dare mandato ai nostri avvocati per procedere per vie legali. Nel frattempo, rinnoviamo la nostra apertura al dialogo attraverso le associazioni di categoria, con le quali arrivare a un confronto che sia costruttivo per tutti”.