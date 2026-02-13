Maurizio Landini attacca il governo "nemico degli italiani", "strumentalizzano tutto parlando di terrorismo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha sferrato un nuovo attacco al governo, definito “nemico degli italiani”. Secondo Landini, inoltre, il governo starebbe strumentalizzando le recenti manifestazioni in piazza, parlando di terrorismo e Brigate Rosse, per non parlare dei problemi reali che vivono le persone.

L’attacco di Maurizio Landini al governo

Maurizio Landini è stato ospite in studio nel programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli su La7. Parlando delle immagini di violenza che hanno caratterizzato alcune recenti manifestazioni in piazza, il segretario generale della Cgil ha detto: “Quando si manifesta pacificamente e senza violenza, quello è un diritto. Significa che le persone sono interessate a ciò che succede e che vogliono che le cose vadano bene. Va condannato chi manifesta coprendosi il volto, usando la violenza”.

Landini ha poi commentato la frase di Giorgia Meloni “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani“. Il suo pensiero: “‘Nemico dell’Italia’ è una categoria pericolosa perché significa che non rispetti chi ha un altro punto di vista. Se vogliamo usare questa categoria, nemico è il governo quando vuole cambiare la Costituzione, quando davanti allo sfruttamento, al lavoro nero e al caporalato non fa niente, ed è nemico chi non paga le tasse ed evade il Fisco”.

In un altro passaggio del suo intervento, Landini ha poi ribadito: “Il compito di un governo, che ha giurato sulla Costituzione, è quello di applicarla quella Costituzione, non di stravolgerla”.

L’accusa di Maurizio Landini al governo Meloni

A proposito delle manifestazioni violente, Maurizio Landini ha precisato: “Io condanno chiunque manifesta coprendosi il volto e facendo scontri. Sono cose che non vanno fatte e hanno la nostra condanna. Vanno contro chi vuole manifestare democraticamente utilizzando gli spazi della democrazia nel nostro Paese”.

Poi ha sferrato un nuovo attacco al governo: “In questo momento io vedo da parte del governo un tentativo di strumentalizzare la situazione, richiamando il terrorismo e le Brigate Rosse, che sono un altro mondo, per non parlare dei disastri e dei problemi reali che invece ci sono tra le persone, che non arrivano a fine mese”.

Maurizio Landini e la rabbia dei giovani

Maurizio Landini ha dichiarato ancora nel corso della trasmissione di La7: “C’è precarietà. Nelle nuove generazioni c’è rabbia perché non si vede un futuro. L’aumento della rabbia è causato da una crescita delle disuguaglianze senza precedenti“.

Il segretario generale della Cgil ha poi detto: “Se io sono un giovane e vorrei lavorare e realizzarmi ma vedo davanti a me che sono sfruttato, precario e non ho futuro in una situazione di guerra in cui si parla di riarmo, è chiaro che si determina una rabbia, una paura. Il problema in questo momento non è raccontare che chissà cosa sta succedendo, ma dare delle risposte“.