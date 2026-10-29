Maurizio Landini cancella Susanna Camusso con l'AI nella foto con Lula, è polemica: attacco di Carlo Calenda

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il caso della foto che ritrae Maurizio Landini insieme a Lula, ritoccata per togliere l’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso, ha provocato la reazione di Carlo Calenda. Il segretario di Azione, su X, ha commentato l’accaduto e non ha risparmiato critiche all’attuale responsabile della Cgil. Calenda ha ripostato la notizia commentando: “Landini al suo meglio. Cancella Camusso con l’AI. Che vergogna”.

Foto con Lula senza Camusso, Calenda critica Landini

Carlo Calenda, fondatore di Azione, ha dedicato un post sul suo profilo X alla vicenda della foto ritoccata con l’AI che ritrae Lula, fresco vincitore delle elezioni presidenziali in Brasile, e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Una foto che, in realtà, includeva anche l’ex segretaria del sindacato, Susanna Camusso, che è stata rimossa con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale o con un programma di ritocco delle immagini.

Cos’è successo tra Camusso e Landini

Il caso è esploso nei giorni scorsi, quando dopo la vittoria di Lula contro Bolsonaro jr in Brasile la Cgil ha pubblicato un messaggio di congratulazioni al presidente rieletto sui propri canali social. La foto ritraeva Landini che stringe la mano a Lula.

A corredo dell’immagine il messaggio del segretario della Cgil: “La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva alle elezioni presidenziali del Brasile è una straordinaria notizia per il popolo brasiliano e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che nel mondo continuano a battersi per la democrazia, la giustizia sociale, la pace e l’uguaglianza”.

L’immagine risaliva al 13 febbraio 2020, giorno della visita in Italia dell’attuale presidente brasiliano dopo 580 giorni di detenzione. Fin qui tutto bene, fino a quando Il Foglio ha rivelato il ritocco dell’immagine: dalla foto era stata cancellata Susanna Camusso, segretaria della Cgil prima di Landini.

Il post di Calenda contro Landini e le parole di Camusso

Successivamente la Cgil ha parlato di “errore tecnico” e di “buona fede dell’organizzazione” confermata dal fatto che la foto originale con Lula, senza alcuna modifica, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Cgil nazionale, dove è tuttora, ben prima della messa online sui social”.

Un errore tecnico al quale non ha creduto, però Susanna Camusso. “Non è stato certo un incidente. Quando si cancella una persona da una foto lo si fa in maniera deliberata e ben ponderata.

Per questo ritengo sia meglio seppellire sotto un “no comment” questa pessima vicenda”, ha dichiarato l’attuale senatrice del Pd. I rapporti tra Landini e Camusso, secondo le indiscrezioni, sarebbero piuttosto freddi. Una vicenda che ha richiamato l’attenzione di Carlo Calenda, che su X ha censurato il comportamento di Landini.