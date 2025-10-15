Maurizio Landini definisce Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump", la reazione di Floris: "Termine sessista"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Fa discutere l’affermazione di Maurizio Landini nel corso della puntata del 14 ottobre di diMartedì in onda su La7. Il segretario della CGIL ha definito Giorgia Meloni “cortigiana” per rispondere a quanto detto dalla Premier sulla scelta da parte del sindacato di indire lo sciopero generale per la pace a Gaza. Il conduttore Giovanni Floris è subito intervenuto per lasciar spiegare al sindacalista il motivo per cui ha utilizzato questo termine definendolo sessista.

Cosa ha detto Giorgia Meloni su Maurizio Landini

Maurizio Landini è stato ospite della puntata di diMartedì per commentare la Manovra 2026 del Governo e gli eventi più importanti della settimana, come la proposta di Matteo Salvini sulle pensioni e il commento di Giorgia Meloni allo sciopero generale per la pace a Gaza.

Proprio le dichiarazioni della Premier durante un comizio a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra per la regione Toscana, hanno indignato il sindacalista.

IPA Stretta di mano tra Giorgia Meloni e Donald Trump durante il summit di pace a Sharm El Sheikh

Giorgia Meloni aveva attaccato Landini sulla scelta di fermare l’Italia per uno sciopero che non avrebbe portato la pace a Gaza.

Una manifestazione del genere avrebbe creato solo problemi agli stessi lavoratori che andrebbero difesi e tutelati in maniera ben diversa rispetto a quanto sta facendo il segretario della CGIL

La risposta di Maurizio Landini ha scatenato la reazione di Giovanni Floris.

La “cortigiana” di Maurizio Landini

Il sindacalista ha spiegato che i lavoratori, in Italia, sono scesi in piazza per difendere l’onore del Paese, in nome della fratellanza.

Poi l’attacco “Cosa che non ha fatto la Meloni” che si è limitata a “fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito”.

Prontamente Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, ha servito l’assist al segretario della CGIL per giustificare il sostantivo usato per definire Giorgia Meloni.

“Cortigiana verrà ripreso perché è un termine sessista” ha asserito il conduttore e poi ha chiesto a Maurizio Landini “intende stare sulla scia di Trump senza incidere?”.

Così il sindacalista ha chiarito cosa volesse intendere, una sorta di portaborse “Certo, stare alla corte di Trump”.

Sul rapporto Trump-Meloni c’è anche un altro precedente, non di Maurizio Landini.

Il presidente degli Stati Uniti, con un post sui social, ha elogiato il libro della premier definendola bellissima e non è tardato ad arrivare il commento di Lilli Gruber.

Cosa significa cortigiana

Il sostantivo “cortigiana” letteralmente indica una donna di corte.

Già a partire dal XVI secolo l’accezione era negativa, come riportato dalla Treccani, perché era usata come sinonimo di donne di liberi costumi e attualmente nell’uso moderno è un sinonimo di prostituta.

Nella metà del Quattrocento la professione di cortigiana era proprio questa.

Maurizio Landini ha utilizzato nei confronti di Giorgia Meloni, come affermato anche durante la trasmissione, il sostantivo cortigiana come donna della corte di Trump e non nell’accezione negativa.