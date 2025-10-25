Maurizio Landini verso lo sciopero generale contro la Manovra: "Non escludiamo nulla"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Maurizio Landini non esclude la possibilità di uno sciopero generale contro la Manovra. Il segretario della Cgil lo ha dichiarato nel corso della manifestazione a Roma Democrazia al lavoro. Il blocco totale potrebbe scattare “se non saremo ascoltati” e soprattutto se “se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente” la nuova legge di bilancio.

Maurizio Landini verso lo sciopero generale

Sabato 25 ottobre la Cgil è scesa in piazza con la mobilitazione nazionale Democrazia al lavoro. In uno dei suoi interventi Landini ha spiegato che la mobilitazione nasce per “rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono poveri pur lavorando“.

Soprattutto, Landini ha sottolineato la necessità di “rimettere al centro il futuro dei giovani” tramite “un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali”.

E se questa voglia di cambiamento non dovesse arrivare sui tavoli del governo si potrebbe passare al contrattacco con uno sciopero generale.

“Non escludiamo nulla”, dice Landini, che fa notare che “c’è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti”. “Se non saremo ascoltati”, continua, “non finisce qui la nostra mobilitazione”.

L’accusa di truffa al governo Meloni

Nelle ultime settimane Maurizio Landini, non senza polemiche, ha più volte attaccato il governo Meloni. Suo il termine “cortigiana” usato per indicare la premier, ma non solo.

Il 23 ottobre, ospite di Agorà, Landini ha bollato come truffa la Manovra 2026 riferendosi soprattutto alla “riduzione dell’Irpef dai redditi da 28mila in su. A chi è sotto, e stiamo parlando del 70%, questa Manovra non dà 1 euro. Sopra, gli danno 3 euro al mese, perché sono 40 euro all’anno”.

La solidarietà a Sigfrido Ranucci

Nel corso della mobilitazione Landini ha inviato i suoi omaggi e la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci, di recente bersaglio di un attentato di fronte alla sua abitazione a Pomezia.

“La libertà di stampa è sotto attacco“, ha detto. Poi un altro affondo al governo: “La Rai è un servizio pubblico, e poiché tutti paghiamo il canone è inaccettabile che si tagli il giornalismo d’inchiesta o si limiti la libertà di stampa”.