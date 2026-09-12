Maurizio Mastrini, l’intervista: “Ho scelto la strada panoramica per cibarmi della bellezza del percorso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono parole che arrivano troppo tardi. Altre che restano per anni sulla soglia, trattenute per paura, pudore, timidezza. E poi ci sono quelle che non pronunceremo mai, ma che continuano comunque a esistere da qualche parte: in un ricordo, in una persona che abbiamo perduto, in un amore rimasto incompiuto. È da questo territorio fragile che nasce Le parole che non ti ho detto, il recital che domenica 13 settembre 2026 porterà Maurizio Mastrini e Giorgio Pasotti nel Teatro di Paglia di Giove, in provincia di Terni, per la seconda edizione de I Teatri di Paglia, progetto inserito nel percorso del Festival Internazionale Green Music. Non sarà semplicemente un concerto e nemmeno uno spettacolo teatrale nel senso tradizionale. Pasotti avrà la parola, Maurizio Mastrini il pianoforte. L’attore attraverserà sceneggiature cinematografiche, poesie, scritti e pagine letterarie legate agli amori impossibili, perduti, desiderati o mai confessati; il pianista risponderà con alcune delle sue composizioni più intime, da Un Fiore a Concerto For The Moon, da Lacrime a Baci, Paris C’est l’amour e Monsieur Satie. La parola provocherà un ricordo, forse una ferita; la musica proverà a raccogliere ciò che rimane quando quella parola si interrompe. Anche il luogo è parte del racconto. A Giove il teatro nasce dalla terra, costruito con balle e rotoballe di paglia, immerso nel paesaggio umbro e pensato secondo un modello di sostenibilità che coinvolge anche l’energia necessaria alle apparecchiature tecniche. Il confine tra palco e natura diventa così più sottile. Non è un dettaglio per Maurizio Mastrini, che alla natura ha affidato una parte importante della propria ricerca e che, proprio durante la nostra conversazione, definisce queste esperienze fuori dalle sale tradizionali come una fusione capace di trasformare il concerto in un evento «multisensoriale». Maurizio Mastrini, pianista, compositore e direttore d’orchestra umbro, ha costruito il proprio percorso mettendo continuamente in tensione rigore e istinto. Diplomato al Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, ha cominciato giovanissimo, fino a essere considerato un enfant prodige. È diventato noto anche per esperimenti radicali come l’esecuzione di composizioni classiche partendo dall’ultima nota per arrivare alla prima e, nel corso della sua attività, ha portato il pianoforte in luoghi lontani dalla liturgia della sala da concerto: dalla neve alle spiagge, dall’Etna alle dune del deserto di Dubai. Ha superato i mille concerti e la sua musica ha raccolto decine di milioni di ascolti. Eppure i numeri raccontano solo la parte più visibile della storia. Dietro quello che è stato definito “il fenomeno” rimane un uomo cresciuto in un paese di poche centinaia di anime, figlio di un fabbro, che da bambino accompagnava la musica della radio nella bottega paterna mentre immaginava palcoscenici che ancora non aveva mai visto. Un uomo che oggi, dopo aver attraversato città e continenti, ha scelto di tornare in una piccolissima frazione dell’Umbria, dove può camminare scalzo, legarsi i capelli, fare il pane e ritrovare quella dimensione nella quale dice di essere riuscito a trovare se stesso. È per questo che Le parole che non ti ho detto, durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, smette presto di essere soltanto il titolo di uno spettacolo. Per Maurizio Mastrini quelle parole hanno il volto dei suoi genitori, ai quali confessa di aver fatto fatica a dire semplicemente “ti voglio bene”. Hanno il volto delle ragazze dell’adolescenza amate senza che lo sapessero, quando aspettava un autobus soltanto per vedere scendere una di loro. Hanno il suono di Un Fiore, il brano dedicato alla madre, il cui videoclip termina con la fotografia del matrimonio dei suoi genitori: in quell’immagine, racconta, c’è già anche lui, ancora nella pancia di sua madre. Da lì abbiamo provato a togliere, uno dopo l’altro, gli strati più visibili: il virtuoso, il compositore, il successo, i concerti, persino il pianoforte. È rimasto il bambino. Maurizio Mastrini torna più volte a definirsi così. Un bambino che continua ad avere bisogno di scoprire, che prima di salire sul palco ha ancora paura di non essere all’altezza, che considera una ricchezza il sapore del pane fatto con le proprie mani e può vivere come una perdita il non aver trovato il tempo, tra un viaggio e l’altro, di raccogliere le more per preparare una composta. Forse il modo più preciso per raccontarlo, però, lo trova lui stesso alla fine della nostra conversazione. Maurizio Mastrini vuole arrivare lontano, non lo nasconde. Vuole essere conosciuto. Ma dice di avere scelto consapevolmente la strada più lunga. Come quando Google Maps propone due percorsi: quello più rapido e quello panoramico. «Io ho scelto quella panoramica. È più lunga, però mi cibo della bellezza di tutto questo percorso». Ed è proprio percorrendo quella strada che abbiamo provato a incontrare Maurizio Mastrini, prima ancora del pianista.

Le parole che non ti ho detto, lo spettacolo che porterete in scena, lei e Giorgio Pasotti, ha un titolo che suona quasi come una confessione. Quali sono le parole che Maurizio Mastrini, nella sua vita, ha fatto più fatica a pronunciare?

“Probabilmente ‘ti voglio bene’ ai miei genitori. Sono profondamente legato a loro e so che anche loro lo sono a me. Abbiamo un rapporto fondato su un affetto molto profondo. Sono però genitori, per così dire, ‘di una volta’, per i quali un bacio o una carezza potevano sembrare quasi manifestazioni di debolezza. Sento profondamente di amarli, così come percepisco il loro amore. Probabilmente, quindi, le parole che non ho detto sono proprio queste: ‘Papà, ti voglio bene. Mamma, ti voglio bene’”.

Pur non riuscendo a esprimerlo a parole, è riuscito in qualche modo a comunicarglielo attraverso la musica? C’è un brano che ha dedicato loro nel corso della sua carriera?

“Sì. Il mio ultimo singolo, uscito due mesi fa, si intitola Un fiore ed è dedicato esplicitamente a mia madre. L’ultima immagine del videoclip mostra una fotografia del matrimonio dei miei genitori. In un certo senso ci sono anch’io, perché mia madre era già incinta di me”.

Tornando allo spettacolo, Giorgio Pasotti ha le parole, lei le note. Ma chi dei due, secondo lei, riesce a esprimere di più? Chi pronuncia una frase d’amore o chi si siede al pianoforte e traduce un sentimento in musica?

“Credo che le due forme espressive siano sullo stesso piano. La parola arriva al cervello. Quando l’ascoltatore o lo spettatore sente pronunciare frasi come ‘mi manchi’ o ‘mi sei mancato’, si innesca un processo mentale: il cervello si mette in moto, elabora quelle parole e porta a immedesimarsi in ciò che viene detto. La musica, invece, non segue lo stesso percorso razionale: arriva direttamente al cuore e all’anima. Può provocare un brivido senza che si sappia neppure spiegare perché. Quando poi si unisce alle parole, l’emozione diventa completa”.

L’intero spettacolo ruota attorno a una domanda semplice, ma piuttosto scomoda: quante parole avremmo voluto dire senza trovare mai il coraggio di pronunciarle? Ciò che rimane inespresso può generare anche rimpianti e rammarichi. Da questo punto di vista, qual è il suo bilancio personale?

“Ho diversi rimpianti legati soprattutto all’adolescenza. Sono tuttora una persona timida: la timidezza fa parte della mia sensibilità e del mio carattere. Ricordo moltissime storie d’amore che esistevano soltanto nella mia testa, mentre l’altra persona non ne sapeva assolutamente nulla. Alcune sono andate avanti così per mesi. Ricordo, per esempio, quando aspettavo l’arrivo di un autobus al paese. Sono nato e cresciuto in un piccolo centro di trecento abitanti e aspettavo che una ragazza scendesse dall’autobus soltanto per poterla vedere. Bastava la sua presenza a farmi stare bene, a farmi battere il cuore. Eppure non trovavo il coraggio di confessarle ciò che provavo. Non l’ho mai fatto. Di episodi simili ce ne sono stati molti. Crescendo, però, si impara a gestire certe emozioni con maggiore facilità”.

Prima ricordava che nello spettacolo c’è Un fiore, che è anche il suo ultimo singolo, ma sono presenti altri brani scelti personalmente dal suo repertorio. Qual è quello in cui emerge maggiormente Maurizio Mastrini uomo e meno Maurizio Mastrini compositore?

“La farò ridere: in tutti. Nei brani di Maurizio Mastrini compositore, nel senso più tecnico del termine, c’è ben poco del compositore e moltissimo dell’uomo. Maurizio Mastrini è innanzitutto emozione. Quando mi siedo al pianoforte per scrivere, spengo la parte razionale. Sono le dita a cercare le note sulla tastiera e quelle note arrivano direttamente al cuore. Quasi tutti i temi nascono da emozioni, sensazioni e momenti che sto vivendo. La fase di elaborazione viene dopo, così come la componente più razionale. Naturalmente esiste anche il compositore tecnico: i brani li scrivo, li sviluppo e li costruisco. Ma nella fase iniziale, quella della concezione e della creazione, il cuore che pulsa in ogni composizione nasce dall’istinto dell’uomo, prima ancora che dal musicista”.

Non ha mai temuto che, mettendo così tanto di Maurizio Mastrini uomo nella sua musica, qualcuno potesse riuscire a leggere dentro la sua anima?

“Sì, questo rischio esiste, ma è anche l’aspetto che amo di più. Al termine dei concerti, e ne tengo molti sia in Italia sia all’estero, mi capita di incontrare quindici, venti, a volte trenta persone visibilmente commosse, con le lacrime agli occhi. Vengono a chiedermi un autografo e, appena cercano di parlare, la voce trema per l’emozione. Per me è la soddisfazione più grande. In un concerto il compenso non è l’aspetto che conta maggiormente. Naturalmente i miei promoter stabiliscono un cachet, ma se un’associazione mi dice: ‘Avremmo il piacere di averla nella nostra stagione, ma non riusciamo a raggiungere la cifra richiesta’, da parte mia non ci sono problemi. Perché suonare, per me, non è innanzitutto una questione economica. Ciò che conta sono le emozioni che porto a casa. Tengo molti concerti e, naturalmente, è faticoso. Consideri che il 21 aprile ho raggiunto il traguardo dei mille concerti e oggi sono quasi a 1.050. In pochi mesi, quindi, ne ho tenuti quasi cinquanta in giro per il mondo. Avverto la fatica e la stanchezza, ma allo stesso tempo non vedo l’ora che arrivi l’appuntamento successivo, per provare nuove emozioni e cercare di sfiorare l’anima di chi mi ascolta. Per me è quasi una sfida: entrare in sintonia con le persone attraverso la musica e avvicinarmi alla loro sensibilità”.

C’è anche un’altra sfida che la riguarda. Da una parte c’è il Mastrini che punta all’emozione, dall’altra quello che ama sperimentare. Ha realizzato progetti che potremmo definire radicalmente cerebrali, come l’idea di eseguire un brano partendo dall’ultima nota per arrivare alla prima. Come convivono, nella sua personalità, il Mastrini che vuole sperimentare e governare la materia musicale e quello che, invece, desidera semplicemente abbandonarsi all’emozione?

“In fondo sono un bambino. Sono estremamente istintivo, quindi per me queste due dimensioni convivono senza difficoltà. Ho bisogno di emozioni sempre nuove e anche l’idea di suonare al contrario nasce proprio da questa esigenza. Ricordo perfettamente quella notte. Mi svegliai con l’idea di provare a leggere uno spartito al contrario. Scesi al pianoforte, presi il Preludio di Bach dal Clavicembalo ben temperato e lo appoggiai sul leggio. Ricordo ancora ogni istante. Quando iniziai a suonare, mi resi conto che ne nasceva qualcosa di completamente nuovo, quasi irriconoscibile rispetto alla versione originale. Avevo l’adrenalina alle stelle, sudavo per l’emozione della scoperta. Per me sperimentare significa proprio questo: scoprire un’emozione, incontrare qualcosa di nuovo”.

US: Valentina Facchinetti

Ha appena usato una parola decisiva: ‘bambino’. Proviamo allora a capire chi fosse quel bambino. Lei nasce a Panicale e la sua storia musicale comincia in un luogo che, almeno apparentemente, ha poco a che fare con il pianoforte: la bottega di suo padre, che faceva il fabbro. Che bambino era Maurizio?

“Ero un bambino che sognava. Quando ripenso a quegli anni, riaffiorano ricordi molto nitidi. Ho una memoria quasi fotografica di quel periodo e, ogni volta che ripercorro mentalmente il cammino compiuto, mi emoziono profondamente. A sette, otto, nove anni sognavo già di diventare pianista, di fare l’artista. Ricordo quando mio padre portò a casa la nostra prima televisione, in bianco e nero. Su Rai Due trasmettevano vecchi film con Fred Astaire e rimanevo affascinato dal palcoscenico, dai musical, dalle luci. Sono cresciuto coltivando quel desiderio. Quando andavo nell’officina di mio padre, lui teneva accesa una radio per ascoltare musica mentre lavorava. Seguivo quelle melodie e, nel frattempo, immaginavo grandi palcoscenici. Era un desiderio fortissimo, accompagnato dalla volontà di arrivare lontano. Non saprei nemmeno indicare da dove provenisse quell’ispirazione, perché sono nato e cresciuto, come le dicevo, in un paese molto piccolo, dove arrivavano pochissimi giornali. Fino a sette, otto, nove anni non avevamo neppure la televisione. Non saprei quindi dirle chi o che cosa abbia fatto nascere nella mia mente quell’immagine del palcoscenico. So soltanto che il desiderio era enorme. Amavo parlare di musica. In paese c’erano pochissime persone con cui poter condividere questa passione, così ne parlavo persino con il sacrestano che suonava le campane. Fortunatamente mio padre, vedendomi così attento e coinvolto e accorgendosi dell’interesse con cui seguivo la musica, decise di portarmi da un maestro. Dopo appena quattro o cinque lezioni, quel maestro consigliò a mio padre di iscrivermi al Conservatorio perché riteneva che avessi doti fuori dal comune. Un anno più tardi iniziai a esibirmi in concerto ed ero considerato un enfant prodige”.

Vorrei soffermarmi ancora per un momento sulla bottega di suo padre. Ha mai pensato a quanto possano avere in comune un musicista e un artigiano? Entrambi hanno bisogno di pazienza, esercizio, ripetizione e della capacità di trasformare un gesto reiterato in qualcosa di naturale.

“Le affinità sono moltissime. In effetti, mi considero un artigiano. Anche la produzione dei miei dischi segue un processo di questo tipo. Per realizzare un progetto discografico impiego circa due anni, proprio perché dedico grande attenzione sia alla scrittura musicale sia agli arrangiamenti. Ogni lavoro viene costruito gradualmente, passaggio dopo passaggio. Lavoro con un’équipe e, a questo proposito, vorrei che nella pubblicazione fossero citate tre persone per me fondamentali. Roberto Marino è il primo ad ascoltare i miei brani e successivamente si occupa dell’orchestrazione. C’è poi il maestro Paolo Scibilia, direttore d’orchestra, con il quale condivido il percorso di ricerca creativa e sonora. Andrea Valentini, invece, cura l’aspetto visivo, dall’identità del progetto alla produzione video. Sono tre collaboratori fondamentali nel mio lavoro. Ogni fase, però, conserva una dimensione profondamente artigianale. Quando arrivo in studio di registrazione seguo un metodo piuttosto particolare. Pochissimi riescono a lavorare come faccio io, non perché sia più bravo, ma perché per me è una necessità. Consideri che nei miei dischi non c’è editing, quindi non intervengo sull’esecuzione in post-produzione. Ogni registrazione parte dalla prima nota e arriva fino all’ultima. Non costruisco un brano prendendo una parte da un’esecuzione e un’altra da una registrazione diversa, perché torniamo al tema dell’anima e delle emozioni. Quando si suona, si trasmettono inconsciamente delle emozioni e queste seguono un filo logico. Ogni brano possiede quindi una propria anima e, attraverso quella, riesce a raggiungere la sensibilità di chi ascolta. Se unisco parti provenienti da esecuzioni diverse, quel filo emotivo si spezza. È come se stessi parlando con lei e, all’interno dello stesso discorso, passassi improvvisamente dallo zucchero al sale. Capisce che intendo? Per me, quindi, registrare in questo modo è una necessità. Nei miei dischi può trovare anche qualche imperfezione: un attacco in cui gli strumenti non sono perfettamente sincronizzati oppure una nota leggermente sporca. Ma non mi interessa. Non sono un equilibrista né un fenomeno da circo che deve eseguire il proprio numero nel modo tecnicamente più impeccabile possibile. Il mio obiettivo è raggiungere l’anima del maggior numero possibile di persone. Preferisco quindi un’imperfezione tecnica che riesca ad arrivare al cuore di chi ascolta”.

L’enfant prodige. Essere considerati ‘speciali’ fin da bambini è soltanto un privilegio oppure può diventare anche un peso?

“Secondo me può diventare un peso. Se vieni definito un enfant prodige, e oggi alcuni mi chiamano ‘il fenomeno’, espressione che abbiamo poi ripreso anche nella comunicazione, ciò che mi spaventa è che, quando salgo sul palco, il pubblico si aspetta il massimo. Questo mi mette un po’ di pressione e mi intimorisce. A ogni concerto, glielo confesso, ho una paura tremenda, proprio perché so che le persone che vengono ad ascoltarmi hanno aspettative molto alte. Essere considerato un enfant prodige significa anche questo: il pubblico si aspetta che tu sia capace di prestazioni fuori dal comune. E può essere un peso. Ma per me è fondamentale essere libero. Non ho firmato contratti con Universal. Avevo un accordo con una società londinese, ma dopo due anni ho deciso di interromperlo perché avvertivo troppe pressioni. Ho bisogno di libertà d’azione e di pensiero, della possibilità di scegliere autonomamente che cosa fare e quale direzione seguire. Faccio sicuramente più fatica rispetto ad Allevi o a Einaudi. Non sono al loro livello, questo è chiaro. Per me è più difficile far conoscere i miei brani al grande pubblico. Ma quando mi è stato detto: ‘Deve acquistare un milione di follower su Instagram’, ho risposto: ‘Stiamo scherzando? Dovrei comprarli?’. Preferisco conquistarli uno alla volta, attraverso i concerti. Dopo ogni esibizione arrivano quindici, venti, trenta nuovi follower. Questa è la mia conquista. Non voglio comprare le persone che mi ascoltano. Forse sono numeri contenuti. Ma, se guardiamo agli ascolti, su Spotify sono arrivato quasi a cinquanta milioni”.

Questi numeri mi fanno pensare a un altro aspetto della sua vita. Dopo essersi esibito in tutto il mondo, e dopo aver raggiunto quest’anno prima il traguardo dei mille concerti e ora quasi quello dei 1.050, ha scelto di vivere in un eremo in Umbria. Perché? Dopo tanto rumore sentiva il bisogno di silenzio? Cercava una dimensione che davanti a migliaia di persone non riusciva a trovare oppure aveva la necessità di tornare in contatto con se stesso?

“Perché lì posso legarmi i capelli, sentirmi libero e non avere paura di nulla. Il titolo del mio ultimo album, Capelli, vuole mostrare a chi non conosce Maurizio Mastrini uomo anche una sua fragilità. A quattordici, quindici, sedici anni mi sentivo fuori posto quando iniziai a frequentare città e metropoli molto lontane dal mio ambiente naturale, quello di Piegaro e Panicale, di paesi di poche centinaia di abitanti. Quando torno a casa posso stare scalzo, vestirmi come preferisco, legarmi i capelli e sentirmi completamente a mio agio. Anche la natura mi aiuta a comporre. Mi sostiene quella leggerezza che ho trovato a Colle San Paolo, una frazione minuscola, composta davvero da poche case. Lì ho trovato la dimensione ideale per me. La mia ricchezza è fatta di semplicità. Come le dicevo prima, non attribuisco alla dimensione economica la stessa importanza che le riconoscono molte altre persone. Fortunatamente non ne sento il bisogno. Per me la vera ricchezza è fatta di piccoli gesti. Sentire il sapore di un pezzo di pane che ha impastato e cotto con le proprie mani può valere un milione di euro. In questa dimensione sono riuscito a ritrovare me stesso”.

Che rapporto ha con la solitudine?

“Mi piace. Ho un buon rapporto con la solitudine, perché le emozioni che vivo in quei momenti diventano fonte di ispirazione. Il Natale, per esempio, mi ispira molto. Forse perché quelli della mia infanzia erano Natali apparentemente poveri, ma ricchissimi di piccoli gesti. I regali dei miei genitori potevano essere un giocattolo di ferro costruito da mio padre, un mandarino oppure una pinoccata, un dolce umbro fatto essenzialmente di zucchero che oggi, tra l’altro, detesto. I miei regali erano questi. All’epoca, però, non riuscivo ad apprezzarne il valore. Sognavo che un giorno avrei vissuto un Natale da ricchi, come quelli che vedevo in televisione o che immaginavo nella mia mente. Oggi, invece, quando mi siedo al pianoforte nel periodo natalizio, nascono sempre composizioni molto importanti per me”.

Che rapporto ha, invece, con l’Umbria? Se ne è allontanato, poi è ritornato e, quando ne ha avuto la possibilità, l’ha scelta nuovamente come casa. Che cosa rappresenta per lei l’Umbria? E che cosa significa, per lei, sentirsi a casa?

“Adoro l’Umbria. Ne sono profondamente innamorato. Per me l’erba del mio giardino è sempre più verde di quella del vicino. Sono orgoglioso di essere nato e cresciuto qui. È una regione ancora a misura d’uomo e cerco, per quanto posso, di valorizzarla. Dieci anni fa ho creato il Festival Green Music. È una mia creatura e ogni anno organizziamo all’incirca ottanta, cento concerti gratuiti per il pubblico in Umbria. Per quanto ho potuto osservare, è un’esperienza molto particolare anche nel panorama europeo: impegnarsi per avvicinare le persone all’arte e alla musica senza perseguire un fine economico. Per me è bellissimo. Lo faccio qui, nella mia terra, attraverso il Festival Internazionale Green Music, ed è un progetto a cui attribuisco grande valore. Ora è nata anche un’altra iniziativa a cui tengo molto: i teatri di paglia. Lo spettacolo con Giorgio lo portiamo a Giove, in un teatro di paglia interamente improntato alla sostenibilità. Persino l’energia elettrica necessaria alle apparecchiature e al service viene prodotta attraverso un sistema alimentato da pannelli fotovoltaici”.

La natura è molto presente nel suo percorso. Penso alle saline di Marsala, ma anche alla neve, all’Etna, alle spiagge e al deserto di Dubai. Perché sente così forte il desiderio di portare il pianoforte fuori dalle sale da concerto?

“Più che il desiderio di portare il pianoforte fuori dalle sale da concerto, sento il bisogno di vivere emozioni in luoghi diversi da quelli tradizionali. Si crea una fusione. Suonare all’alba, per esempio, significa unire sensazioni differenti, fino a trasformare l’esibizione in un’esperienza multisensoriale”.

A proposito di natura, il suo percorso non si è limitato soltanto a quella intesa nel senso più stretto. C’è persino un progetto in cui il battito del cuore è diventato un elemento musicale. Se prendessi alla lettera questa immagine e le chiedessi a quale ritmo batte oggi il suo cuore, che cosa mi risponderebbe?

“In questo momento batte piuttosto velocemente. Vorrei riuscire a fermarmi un po’, a rallentare, perché sono coinvolto in moltissimi impegni. Il desiderio di fare mi porta ad accettare numerosi appuntamenti e continui spostamenti. Sulla carta, per esempio, organizzare un concerto a Pechino può sembrare semplice. Poi, però, bisogna prendere un aereo, arrivare, affrontare il trasferimento fino all’hotel, fare le prove. Alla lunga diventa faticoso”.

E in mezzo a tutta questa fatica che cosa rischia di perdere di vista?

“Le piccole gioie, sempre. Torniamo inevitabilmente lì. Quando rientro a casa mi rigenero proprio attraverso quei momenti. Quest’anno ho un rammarico: non sono riuscito a raccogliere le more per preparare la mia composta, perché ero continuamente in viaggio. E mi pesa molto. Nel 2027 cercherò di organizzarmi meglio e di trovare un maggiore equilibrio tra gli impegni. Quest’anno, però, avevo un forte desiderio di far conoscere Capelli, il nuovo disco, perché è un lavoro autobiografico. Volevo mostrare al pubblico l’identità più autentica e la vera personalità di Maurizio Mastrini”.

E che cosa è rimasto fuori da quel disco?

“Tutto e niente. Quando finisci un disco, sul momento pensi: ‘Accidenti, che lavoro ho fatto!’. Il giorno dopo, invece, cominci a dirti: ‘Questo avrei potuto farlo meglio. Anche quest’altro. Avrei voluto raccontare anche questo…’. Ci sono molti spunti che sto iniziando ad annotare e che, poco alla volta, confluiranno nel prossimo album. Per me funziona sempre così. Porto a termine un progetto e subito sento il bisogno di raccontare altro, di iniziarne uno nuovo. Con Capelli volevo dire al pubblico: ‘Ecco, questo sono io’. C’è molta musica latinoamericana, ci sono sonorità fusion e anche qualche elemento jazz. È un disco che considero interessante: credo sia un bel viaggio.”

Se, con un atto di inaudita crudeltà, togliessi a Maurizio Mastrini il pianoforte, la musica e perfino i capelli, che cosa resterebbe dell’uomo?

“Non rimarrebbe molto. Perché, in un certo senso, l’ho già fatto. Dal 2000 al 2007-2008, prima di avere l’intuizione di leggere la musica al contrario, avevo messo da parte il pianoforte. Ero diventato manager di un’azienda. Ma avevo perso tutto. Davvero tutto. Ero un uomo di successo, impegnato nel business, eppure sentivo di aver perso la parte più importante di me. Quindi, se mi toglie tutto questo, resta davvero poco”.

C’è ancora una domanda che voglio farle, proprio a proposito delle domande. Qual è quella che continua ad accompagnare, quasi come un fantasma, la sua ricerca?

“Non saprei risponderle. La mia ricerca nasce dal sentirmi ancora bambino, dal desiderio di scoprire, di assaggiare ogni volta una caramella dal gusto diverso. Non so quale possa essere la prossima domanda, né quale sia quella che nessuno mi ha ancora rivolto. Davvero non saprei dirglielo”

A una domanda, però, ha trovato risposta: ‘Chi sono?’.

“Sì. Gliel’ho detto prima: un bambino”.

Torna sempre questo bambino.

“Sì, decisamente. Lo sento molto. A volte mi guardo allo specchio e vedo che gli anni passano, ma il desiderio di scoprire è rimasto identico a quello che avevo a cinque, sei, sette, otto anni. Non è cambiato. Sono una persona molto tranquilla. Questo approccio mi piace, anche perché viaggio sempre in modo piuttosto semplice, mentre spesso la gente si aspetta l’arrivo della star. Conduco una vita estremamente sobria. Anche quando vado a Dubai o a Montecarlo, dove mi capita spesso di essere invitato a convention nelle quali suono, resto fondamentalmente una persona molto semplice. Non perché rifiuti l’idea di essere considerato una star: è proprio una categoria nella quale non riesco a riconoscermi. Sono fatto così. E poi, ogni volta che salgo su un palco, ho sempre il timore di non essere all’altezza. Per questo faccio fatica a sentirmi una star”.

Qual è stato, finora, il sacrificio più grande che questa vita le ha richiesto? Quale rinuncia ha dovuto accettare?

“Credo di non aver rinunciato quasi a nulla. Per me una rinuncia equivale in qualche modo a una sconfitta. Se però ci penso meglio, i continui viaggi mi costringono a trascorrere meno tempo con i miei cari, con la mia famiglia. Questa è probabilmente l’unica vera rinuncia. Per il resto, non sento di aver sacrificato nulla. Passo molte ore al pianoforte, ma per me è un piacere, quindi non lo considero un sacrificio. E quando sono a casa, nel luogo in cui vivo, ho i miei figli, mia moglie, i miei genitori. Ho tutto. Davvero tutto. Non credo di aver rinunciato a nulla. Non avrò rimpianti”.

Mi conferma una frase che Pasquale Panella scrisse in una canzone: ‘La musica è niente se tu non hai vissuto’. Quindi la musica può diventare tutto se si è vissuto davvero e non ci si è lasciati frenare dalle rinunce.

“È proprio così. Professionalmente ho un obiettivo: arrivare lontano, farmi conoscere e diventare un artista riconoscibile da tutti. Ma non ho scelto la strada più veloce. Quando sale in macchina e apre Google Maps, generalmente le vengono proposte due possibilità: la strada più rapida, magari con pedaggio, e quella panoramica. Ho scelto quella panoramica. È più lunga, ma lungo il percorso mi nutro di tutta la bellezza che incontro. Questa è la mia scelta e continuerò ad andare avanti così. Sono convinto che, prima o poi, arriverò dove desidero”.