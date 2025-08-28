Maurizio Mattioli dato per morto, attore sbotta sui social dopo la fake news: "È la quarta volta, piantatela"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

“Sono vivo e vegeto”, dice Maurizio Mattioli sui suoi social. L’attore è costretto a spiegare al suo pubblico che è vivo e non è ancora morto come scrivono alcuni su internet. Si tratta di una notizia falsa già diffusa in passato. “È la quarta volta”, dice con un sorriso, facendo segni scaramantici.

Mattioli denuncia notizia falsa sulla sua morte

Non può che rispondere con un dei segni scaramantici e rimandando tutto al mittente l’attore Maurizio Mattioli che, all’alba dell’ennesima notizia falsa sulla sua morta decide di rispondere pubblicamente.

Su Instagram pubblica un video nel quale dice: “Sono vivo e vegeto” e aggiunge “Alla faccia di chi mi vuole morto!”. Rimanda indietro con delle corna a chi ha pubblicato su social la notizia falsa su di lui.

ANSA In foto Maurizio Mattioli

“È la quarta volta che lo dite, ma piantala”, dice ancora l’attore romano. E aggiunge: “Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co**ioni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, imbecilli, poveracci”.

È la quarta volta

Mattioli denuncia la notizia falsa con il sorriso, ma anche infastidito. Si tratta ormai della quarta volta che viene dichiarato morto da profili social e la notizia spesso finisce per rimbalzare sui giornali, creando l’attenzione mediatica che può causare molto stress.

Si domanda anche qual è il motivo dietro a questa incessante necessità di dichiararlo morto e a questo risponde dicendo che i soldi, se quello è il motivo, sono già stati tutti destinati. “Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Non mi rompete i co**ioni”, ha sottolineato.

Chi è Maurizio Mattioli

Maurizio Mattioli è un attore e comico romano nato nel 1950. Volto amatissimo della commedia italiana, ha preso parte a film e serie televisive di successo.

Tra i suoi lavori più noti si ricordano i cinepanettoni, le fiction come “Un medico in famiglia” e “I Cesaroni“, oltre a numerose partecipazioni a programmi televisivi e al teatro. La sua carriera lo ha reso uno dei caratteristi più riconoscibili del cinema e della televisione italiana.