Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica

Indagini in corso sulla morte del fotografo Maurizio Rebuzzini. Il 74enne ex professore di Storia della fotografia all’Università Cattolica di Milano è stato trovato in fin di vita dal figlio sul ballatoio del palazzo dove aveva lo studio. Inutile la corsa in ambulanza: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli inquirenti stanno seguendo la pista dell’omicidio.

Il ritrovamento in fin di vita

Rebuzzini è stato trovato intorno alle 20 di mercoledì 17 settembre, nel ballatoio di uno stabile di Milano, in via Zuretti, nei pressi della stazione centrale. Il 74enne, direttore della rivista di cultura fotografica “Fotographia”, aveva lo studio in quel palazzo.

A scoprirlo riverso sul pavimento è stato il figlio 44enne che, secondo quanto riportato da MilanoToday, abitava con il padre in un condomino di una via a poca distanza dal luogo del delitto. ANSA

Lo studio del fotografo Maurizio Rebuzzini, vicino la stazione centrale di Milano, davanti al quale il 74enne è stato trovato in fin di vita

La morte di Maurizio Rebuzzini

Trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, Rebuzzini è morto in ospedale dove è arrivato in arresto cardiaco, nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo.

Sul collo del 74enne i medici hanno trovato diverse ecchimosi, possibile segni di uno strangolamento.

Le indagini per omicidio

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che hanno fatto scattare l’intervento della Squadra mobile guidata da Alfonso Iadevaia. Il pm di turno Maria Cristina Ria ha effettuato il sopralluogo nel palazzo dove il fotografo è stato trovato in fin di vita.

Secondo le prime informazioni, sul ballatoio sarebbero state trovate delle macchie di sangue, che darebbero più forza all’ipotesi dell’omicidio, su cui indagano gli investigatori.

Il 25enne trovato carbonizzato a Sermoneta

Il mistero attorno alla morte di Rebuzzini si distanza di pochi giorni con un altro giallo in seguito al ritrovamento in auto di un 25enne, morto carbonizzato a Sermoneta, in provincia di Latina.

La vittima si chiamava Francesco Loverso e sarebbe morto, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre 2025, in seguito all’incendio scoppiato nella macchina del padre, in circostanze ancora in corso di accertamento.