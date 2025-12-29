Maurizio Sarri operato al cuore per fibrillazione atriale, cos'è e come sta il tecnico della Lazio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore presso il Policlinico Tor Vergata di Roma a causa di una fibrillazione atriale. L’operazione di ablazione con tecnologia PFA è perfettamente riuscita e il tecnico, attualmente in buone condizioni, dovrebbe tornare a guidare la squadra in pochi giorni. A dirlo è la Lazio, lunedì 29 dicembre, in una nota ufficiale.

Maurizio Sarri operato al cuore per fibrillazione atriale

Come riporta il Corriere della Sera, il mondo del calcio ha vissuto ore di apprensione per le condizioni di salute di Maurizio Sarri.

L’allenatore toscano è stato ricoverato presso il Policlinico Tor Vergata di Roma per risolvere un problema cardiaco che era stato monitorato con attenzione negli ultimi mesi.

La Lazio ha rotto il silenzio con una nota ufficiale, confermando che il tecnico si è sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere per correggere una fibrillazione atriale, un’aritmia che richiedeva un’azione risolutiva per permettergli di proseguire la sua attività professionale con la consueta energia.

Come è andato l’intervento

L’intervento è stato eseguito dal professor Andrea Natale, un’autorità mondiale nel campo dell’aritmologia, e si è svolto in un clima di ottimismo.

Nonostante il termine “operazione al cuore” possa evocare scenari drammatici, nel caso di Sarri si è trattato di una procedura programmata con cura, finalizzata a eliminare le anomalie elettriche che causavano il battito irregolare.

Al fianco del mister era presente anche il medico sociale della Lazio, Italo Leo, a testimonianza della costante vicinanza del club in questo momento delicato.

Quale tecnica è stata utilizzata dai medici

Dal punto di vista prettamente medico, la fibrillazione atriale riscontrata a Maurizio Sarri è una delle aritmie cardiache più diffuse, caratterizzata da un’attività elettrica del cuore disorganizzata che porta a battiti accelerati e irregolari.

Se non trattata, questa condizione può causare affaticamento cronico e aumentare il rischio di complicazioni serie.

Per risolvere il problema, l’équipe medica ha utilizzato la tecnologia PFA (Pulsed Field Ablation), una metodica all’avanguardia e meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali.

A differenza della radiofrequenza o della crioablazione, che utilizzano il calore o il freddo estremo, la PFA sfrutta impulsi elettrici ultrarapidi che agiscono in modo selettivo solo sulle cellule cardiache responsabili dell’aritmia.

Questo permette di proteggere i tessuti circostanti e di ridurre drasticamente i tempi di recupero.

Si tratta di una tecnologia di precisione che garantisce una sicurezza elevatissima, permettendo al paziente di tornare alla vita normale in tempi record, proprio come previsto per il tecnico laziale.