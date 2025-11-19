Mauro Corona annuncia che andrà in carcere dopo la querela di Aurelio De Laurentiis: "Non ho 600 mila euro"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mauro Corona ha commentato la querela ricevuta da Aurelio De Laurentiis, ribadendo di essere pronto ad andare in carcere dal momento che non ha i 600 mila euro richiesti come risarcimento danni dal presidente del Napoli per alcune frasi pronunciate dallo scrittore nel 2020 sul suo stato di salute durante la pandemia da Covid-19.

Il siparietto tra Corona e Berlinguer sulla querela di De Laurentiis

Mauro Corona, in collegamento con la trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, è tornato a parlare della querela ricevuta da Aurelio De Laurentiis per alcune sue dichiarazioni risalenti al periodo Covid nel 2020.

Incalzato dalla conduttrice sull’argomento, lo scrittore ha detto: “Il presidente del Napoli è un gran signore, tra l’altro io tengo al Napoli come terza squadra: Milan, Udinese e Napoli. Io con lui non ci ho mai parlato. I 600 mila euro non li ho e quindi devo scontare il carcere“.

ANSA

Lo scrittore Mauro Corona.

Scherzando, Corona ha poi aggiunto rivolto a Bianca Berlinguer: “Mi sono già informato: mi faccio rinchiudere con lei a Roma, stessa cella e letto singolo. È lei la causa della denuncia“.

Ancora Mauro Corona: “A De Laurentiis non voglio dire nulla. La querela deve fare il suo corso. Mi avvilisce il fatto che un uomo di tale potenza e forza se la prenda con un poveraccio come me“. Poi, ancora ironicamente: “Capisco che possa farlo con lei, che è la regina delle televisioni…”.

A quel punto, Bianca Berlinguer ha risposto sorridendo: “Lei vuole scaricare su di me una frase che ha detto lei?”.

La replica ironica dello scrittore: “No, non si salvi così Bianchina. Me l’aveva fatta lei la domanda. Se lei mi chiede cosa ne penso della luna non posso parlare del sole. Se verrò imprigionato, è per causa sua“.

Il motivo della querela di De Laurentiis a Corona

Aurelio De Laurentiis ha deciso di presentare una querela nei confronti di Mauro Corona per quanto dichiarato dallo scrittore nella trasmissione Cartabianca nel settembre del 2020.

Commentando il fatto che il presidente del Napoli si fosse presentato all’assemblea di Lega Serie A con la febbre, nonostante le restrizioni allora in vigore per il Covid, Corona aveva detto: “De Laurentiis sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto. Io sono un povero diavolo, ma se sento la febbre non vado al bar, dico che ho la febbre e sto chiuso qui, anche se la febbre può essere indotta da gran bevute”.

La reazione di Mauro Corona alla querela di De Laurentiis

Già nella puntata di martedì 12 novembre di È sempre Cartabianca, Mauro Corona aveva parlato della querela di Aurelio De Laurentiis, confermando di aver ricevuto una comunicazione dal tribunale.

“Mi vengono chiesti 600mila euro di danni, andrò in galera e bòn” aveva detto.