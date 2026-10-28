Mauro Corona contro Giorgia Meloni: "Presidenta del Consiglio, le parole sono pallottole... stia attenta"

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La nuova legge elettorale, detta Stabilicum, non ha soltanto destato la disapprovazione del mondo politico – per lo meno all’opposizione, ma anche il biasimo di opinionisti e intellettuali. A criticare il sistema proposto dal governo di Giorgia Meloni è lo scrittore Mauro Corona, che alla premier lamenta anche le parole scelte per commentare la scarcerazione di Youssef Siher.

Le critiche alla nuova legge elettorale

Così come Massimo D’Alema a Otto e mezzo, anche Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, ha commentato la nuova legge elettorale.

Rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni, lo scrittore ha chiesto: “Con quale legge elettorale lei è stata votata e di conseguenza mandata al potere? Lei mi dirà quella di prima. E allora perché non avete lasciato quella che vi ha permesso di andare al potere?”.

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Corona si fa la domanda e si dà la risposta: “Glielo dico io, cara Meloni, perché dopo la badilata in faccia del referendum avete preso paura, una paura anche fondata. E avete cambiato una legge che è incostituzionale”.

Giorgia Meloni contro la Gip di Milano

Parlando di Giorgia Meloni non si poteva non fare riferimento alle critiche da lei rivolte alla Gip che non ha convalidato il fermo in carcere di Youssef Siher, considerato mente del Movimento 17 ottobre.

“Si invocava con il referendum la divisione delle carriere, – ha sottolineato Corona – e per fortuna che da noi c’è la divisione delle funzioni con le carriere, e va rispettata però la divisione delle carriere”.

Lo scrittore non capisce in che modo, come affermato dalla premier, la scelta del giudice milanese possa aver provocato “una mortificazione delle forze dell’ordine”.

“Non è che era stato arrestato in flagranza di reato, – conclude sull’argomento – era stato arrestato su ordine di un Pubblico Ministero”.

Mauro Corona si appella al filosofo

Infine Mauro Corona torna a fare lo scrittore e si concentra sul linguaggio utilizzato dalla Presidente del Consiglio.

“Le parole sono pallottole e quando partono da qualche parte arrivano. Le parole non sono cani che con un fischio li puoi riportare indietro”.

“Un Presidente del Consiglio, o una Presidenta del Consiglio, deve stare attenta a quello che dice. – continua – Bisogna misurarle le parole”.

Infine, citando il filosofo Ludwig Wittgenstein, Corona suggerisce che “di ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere”.