Mauro Corona ha programmato come morire, la rivelazione a Bianca Berlinguer sul "piano pronto da anni"

Mauro Corona si porta avanti: l’ospite fisso di È sempre Cartabianca, di Bianca Berlinguer su Rete 4, ha dichiarato di aver già deciso come e quando morire, sostenendo il diritto di scegliere la propria fine in caso le condizioni di vita dovessero improvvisamente diventare insopportabili. La risoluzione arriva anche alla luce di un’esperienza diretta: un amico morto tra atroci sofferenze, non alleviate nemmeno dalla morfina. “Ho già tutto il piano pronto”, ha confessato Corona.

Mauro Corona ha programmato la sua morte

La confessione del 75enne Mauro Corona segue quella di un altro vip, il coetaneo Diego Dalla Palma che ha raccontato di avere già organizzato tutto per la sua morte: un medico avrebbe preparato un composto per causare il decesso.

“Ho già tutto il piano pronto“, ha raccontato lo scrittore. “Quando mi vedrò in condizioni non più accettabili deciderò io per me. Ho già tutto il piano pronto, sono anni”.

Mediaset

E ancora: “Si cerca sempre, brontolando, di migliorare la condizione della vita, ma io vorrei che si migliorasse la condizione della morte“. Sui dettagli della sua exit strategy, però, Mauro Corona non si è sbottonato.

Poi il racconto del dramma visto da vicino: “Ho visto un amico passare due mesi tra i contorcimenti, non gli faceva più effetto nemmeno la morfina. Chiesi al dottore di farlo fuori, di aiutarlo a smettere di soffrire, ma mi fu risposto che la vita è sacra e non si può”.

Mauro Corona come Diego Della Palma

In un’intervista al Corriere della Sera, Diego Dalla Palma ha confessato di avere già “organizzato tutto” per la sua morte, con un avvocato, un notaio e un medico. Quest’ultimo gli avrebbe preparato un “composto” ad azione rapida: “due, tre minuti”.

Occhiali scuri a È sempre Cartabianca

A inizio puntata Corona si è reso protagonista di un siparietto con la conduttrice Bianca Berlinguer che si è presentata in studio con un vistoso paio di occhiali scuri.

“Io vi chiedo scusa da subito perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio“, ha esordito la conduttrice.

Mauro Corona, poco dopo, si è presentato in collegamento indossando a sua volta un paio di occhiali scuri.

“Che ha fatto, per solidarietà si è messo anche lei gli occhiali?”, gli ha domandato la conduttrice.

“Infatti, ho messo gli occhiali per solidarietà“, ha confermato l’alpinista/scrittore.