Mauro Corona si scaglia contro Mondadori per il libro "mutilato", la casa editrice si scusa: cos'è successo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lo scrittore Mauro Corona contro l’editore Mondadori per un errore nella stampa del suo ultimo libro. Come ha fatto sapere Corona sui social, il libro “I sentieri degli aghi di pino” è stato pubblicato e distribuito con un capitolo mancante. Lo scrittore ha definito l’errore “madornale e scandaloso” e ha chiesto un intervento tempestivo.

Mauro Corona e il libro “mutilato”

L’ultimo libro di Mauro Corona è uscito lo scorso 21 ottobre. Ma, come ha denunciato l’autore, si è trattato di un libro “mutilato”. “Nel libro manca un capitolo intero, a pagina 106 – ha scritto Corona sui social – Non vi dico il mio stato d’animo, conterebbe poco e vi spaventerebbe. Mi preme però chiedere scusa ai miei lettori”.

Inoltre, l’autore trentino ha chiesto a Mondadori di rimediare al più presto: “Spero, anzi esigo, che la casa editrice rimedi presto all’errore e ristampi il testo con tutti i capitoli, rimborsando chi ha comprato un libro mutilato”.

ANSA

Mauro Corona

Di cosa parla l’ultimo libro di Corona

Il nuovo lavoro letterario di Mauro Corona parla di temi a lui molto cari, ovvero la montagna e il rapporto tra uomo, natura e progresso. I protagonisti sono due fratelli, un ragazzo e una ragazza cresciuti tra boschi e montagne sotto la guida del nonno, che gli trasmette il rispetto per l’ambiente e il valore del lavoro.

Da adulti, intraprendono percorsi diversi: la sorella si dedica all’ecologia e alla salvaguardia ambientale, integrando conoscenze scientifiche e tradizionali, mentre il fratello applica le proprie competenze sugli alberi a fini economici, utilizzando il bosco per ricavare profitto.

Il libro, edito da Mondadori, è arrivato nei negozi lo scorso 21 ottobre, ma una settimana dopo l’autore ha postato il messaggio di scuse per la mancanza del capitolo.

Le scuse di Mondadori

Qualche ora dopo è arrivata la presa di posizione di Mondadori, che sempre sui social ha ammesso l’errore e ha chiesto scusa a Mauro Corona e ai lettori che hanno comprato il libro “mutilato”.

“Cari lettori, ci siamo accorti di un errore. Nel nuovo libro di Mauro Corona, I sentieri degli aghi di pino, uscito martedì scorso, mancano tre pagine tra il capitolo 8 e il capitolo 9”, si legge nel post. Mondadori spiega che le pagine sono saltate “durante la composizione del file a partire dai quaderni di Mauro” e parla di “un errore umano”.

“Un errore di cui siamo gli unici responsabili. Per questo ci scusiamo con Mauro Corona e con tutti voi lettori. Stiamo lavorando per risolvere la situazione tempestivamente”, conclude la nota della casa editrice.