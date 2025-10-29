Mauro Coruzzi in arte Platinette fatica a parlare, come sta dopo due ictus e cosa fa durante la riabilitazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sta lavorando sodo per recuperare l’uso motorio e del linguaggio dopo essere stato colpito da due ictus. Il primo si è manifestato nel 2023, il secondo a inizio 2025. Il programma Le Iene ha incontrato il conduttore e alcuni specialisti che lo stanno seguendo nel percorso riabilitativo, spiegando dettagliatamente la situazione di Coruzzi.

Mauro Coruzzi, come sta dopo i due ictus: “Sono un miracolato e sono un neonato”

Maria Sessa, neurologa dell’ospedale Niguarda, ha spiegato che Coruzzi la prima volta è stato colpito da un ictus ischemico, la seconda da un ictus emorragico.

“Si possono prevenire gli ictus? Ci sono fattori di rischio modificabili e non modificabili. Ad esempio l’età non è modificabile. Un fattore di rischio modificabile è invece l’alimentazione non adeguata”, ha sottolineato la professoressa, parlando con Le Iene.

“Pesavo 180 kg. Mangiavo mezzo chilo di pasta, bevendo una bottiglia di Coca Cola da un litro e mezzo”, ha aggiunto Platinette a proposito della sua dieta sregolata.

“Sono un miracolato e sono un neonato“, ha detto il conduttore, riferendosi al fatto di essere sopravvissuto a due ictus e di aver dovuto ricominciare, come i bimbi piccoli, a imparare a parlare e a muoversi correttamente.

Platinette, parla la neurologa: “Può tornare come prima”

Dopo il primo ictus, Coruzzi uscì dal ricovero dimagrito di 40 kg e avendo recuperato l’uso del linguaggio. Dopo il secondo ictus, che ha colpito il lobo frontale, ossia la parte del cervello che si occupa del linguaggio e dei movimenti, la situazione si è complicata.

“La possibilità di tornare come prima è molto alta”, ha spiegato la neurologa Sessa, aggiungendo che “serve una riabilitazione con fisioterapisti e logopedisti“. E infatti Coruzzi sta lavorando con tali figure professionali.

Coruzzi: “Il mio cervello è come l’emmental, ha grossi buchi”

Platinette ha concesso a Le Iene di seguirlo e di riprenderlo durante gli esercizi riabilitativi, facendo vedere le difficoltà che oggi ha sia quando si deve muovere, sia quando si deve esprimere. In particolare, è stato mostrato come Coruzzi fatichi a fare esercizi elementari e a formulare frasi semplici.

“Il mio cervello – ha dichiarato il conduttore a Le Iene – è come l’emmental, ha grossi buchi e sono rimasti vivi tre neuroni che fanno il lavoro per gli altri cento miliardi di neuroni. Purtroppo non ho più il controllo di me stesso”.

Coruzzi, nonostante i problemi, si è mostrato combattivo, assicurando che lavorerà duro per recuperare le facoltà perse.