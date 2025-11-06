Mauro Glorioso si laurea a Torino in Medicina con una tesi sul cuore, era stato colpito da una bici ai Murazzi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mauro Glorioso si è laureato in Medicina. Nell’inverno del 2023, in seguito all’aggressione da parte di tre ragazzi e due ragazze, tutti condannati per tentato omicidio, è rimasto ferito in modo grave e da quel giorno è tetraplegico. La sua tesi sulle funzionalità del cuore sarà pubblicata, e nel corso del prossimo anno inizierà la specializzazione. Ha raccontato che l’università gli è sempre stata vicina.

La laurea in Medicina

La discussione si è svolta all’Università di Torino davanti alla commissione di laurea, presieduta dal professor Umberto Ricardi. La tesi di Mauro Glorioso, dal titolo “Valutazione della funzione biventricolare tramite CCT in pazienti con recente STEMI”, analizza l’uso della TAC nello studio dell’infarto del miocardio. È stata giudicata meritevole di pubblicazione e il relatore, Paolo Fonio, lo ha invitato a proseguire il lavoro di ricerca nel gruppo che si occupa dello stesso tema.

Alla cerimonia erano presenti amici, colleghi e familiari, arrivati da Palermo e Torino. L’università ha definito il suo risultato “straordinario”. Il traguardo è stato raggiunto a solo un anno di distanza rispetto ai tempi previsti, nonostante l’incidente che gli ha cambiato la vita.

Facebook di Gianni Strozza In foto il momento della discussione di Mauro Glorioso

Nel 2024, grazie alla collaborazione tra l’Università di Torino e l’Università di Palermo, Mauro ha potuto completare il percorso di studi seguendo lezioni e tirocini nella sua città, con il supporto congiunto di docenti, tutor e personale amministrativo.

Cosa ha scritto nei ringraziamenti

Nel testo dei ringraziamenti, Mauro ha ricordato il percorso che lo ha portato alla laurea:

Penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Ringrazio tutti i professori che mi sono stati vicini durante questo percorso e che mi hanno insegnato a diventare medico, non solo didatticamente, ma soprattutto umanamente.

Dopo mesi di riabilitazione e il ritorno allo studio, Mauro ha completato il tirocinio in Psichiatria sotto la guida della professoressa Rosa Lo Baido dell’Università di Palermo, che ha definito la sua laurea “un simbolo di fiducia e di impegno condiviso”.

Il professor Ricardi, che lo aveva seguito sin dai giorni della terapia intensiva, aveva promesso che sarebbe stato lui a proclamarlo dottore e così è stato.

Cosa è accaduto nel 2023

La notte del 21 gennaio 2023, Mauro, allora studente al quinto anno di Medicina, è stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po da cinque giovani. L’impatto gli ha causato lesioni gravissime e una tetraplegia permanente.

I responsabili, tre ragazzi e due ragazze, sono stati condannati per tentato omicidio. Dopo mesi di ricovero e un lungo percorso di riabilitazione, Mauro ha deciso di riprendere in mano la sua vita accademica.