Mauro Icardi accusa Wanda Nara di un furto da 7 milioni di euro e pubblica la foto del conto corrente

Continuano ad accusarsi a vicenda gli ex coniugi Mauro Icardi e Wanda Nara. Il calciatore argentino ha sostenuto di essere stato vittima di un furto da 7 milioni di euro, puntando il dito contro la showgirl. Di tutta risposta, quest’ultima ha replicato duramente, attaccando anche Eugenia China Suarez, la nuova compagna del giocatore definita una persona “orribile”.

Mauro Icardi e Wanda Nara, continua la faida: accuse reciproche

Il nuovo botta e risposta tra Icardi e Wanda Nara è avvenuto sui social. Da quando si sono lasciati, i due, che stanno definendo i termini del divorzio in tribunale, hanno dato vita a una faida senza esclusione di colpi.

La situazione è degenerata quando l’attaccante argentino ha fatto ritorno in Argentina con la sua nuova compagna, Eugenia China Suarez, con la quale ha incontrato le figlie Francesca e Isabella. Il fatto è stato documentato su Instagram. Wanda Nara ha perso le staffe.

Fonte foto: ANSA Mauro Icardi

“Un altro ricongiungimento rovinato da quella (con l’aggiunta di diversi insulti, ndr)”, ha tuonato la Nara, rivolgendosi a China Suarez.

“Pagherai – ha aggiunto Wanda – per ogni lacrima versata dalle mie figlie, dopo due mesi siamo riusciti a farle vedere con il padre e tu le raggiungi a scuola? E in più fai in modo che mia figlia più piccola non possa fare merenda solo con il padre. Sei una persona orribile”.

Il calciatore contro l’ex moglie: “Pensi solo al tuo ego”

Pronta la replica di Mauro Icardi che è passato al contrattacco: “Sono solo io a pensarlo o la situazione si sta ribaltando? Lascia perdere, Wanda, tanta gelosia, tanto risentimento. Rispetta la mia nuova compagna, la mia futura moglie“.

Il calciatore ha poi deriso l’ex moglie in merito alla sua decisione di essersi presentata su una Lamborghini rosa all’udienza del Tribunale di Milano a fine maggio.

“Ricorda che a soffrire sono due ragazze cui è proibito esprimersi e comunicare ciò che davvero desiderano. Wanda non ha mai pensato alle sue figlie solo al suo ego, alla sua gelosia“, un’altra bordata lanciata dal giocatore.

La foto del conto bancario e l’accusa del furto di 7 milioni di euro

Spazio poi all’accusa di un furto di 7 milioni di euro. Icardi ha pubblicato uno screenshot di un conto bancario evidenziato la maxi cifra. “Mentre passeggiavo e guardavo il mio telefono – ha spiegato il calciatore – ho trovato un’altra prova. Ovviamente il furto di sette milioni trasferiti sul suo conto personale è stato denunciato in Italia“.

“Potrebbe essere che sapendo che ho le prove di tutto, tu abbia chiesto di confiscarmi il telefono? (Me l’hanno già restituito non è servito a niente). Ha imparato a truffare come il suo presunto avvocato”, ha concluso Icardi senza più ricevere risposta dall’ex moglie.