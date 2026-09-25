Mauro Icardi, patente sospesa fino al 2099 dopo un video social: potrà tornare a guidare a 106 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha sospeso in via cautelare la patente argentina di Mauro Icardi fino al 2099, dopo un video in auto con la compagna China Suárez pubblicato sui social. Il calciatore, che aveva il documento scaduto ma avrebbe una patente italiana valida fino al 2029, ha reagito con un attacco pubblico alle autorità molto colorito.

Mauro Icardi, addio patente

Se prima di salutare questo secolo gli esseri umani saranno riusciti ad aumentare significativamente la propria aspettativa di vita (e le facoltà psicofisiche dopo i cento anni), allora Mauro Icardi potrà avere soddisfazione, e riprendersi quello che è suo.

Ma a quel punto, probabilmente, la guida autonoma delle auto sarà ormai superata. Questo perché il calciatore dovrà aspettare addirittura l’annus domini 2099 se vorrà riavere la sua patente argentina.

Gli è stata tolta dopo che un video di pochi secondi, pubblicato senza pensarci troppo sui social dalla compagna, è diventato potenzialmente il suo ultimo ricordo al volante di un’auto, almeno nel suo Paese.

Il video incriminato

Il ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha analizzato le immagini diffuse da Eugenia “China” Suárez, in cui la donna si sporgeva dal finestrino senza cintura mentre l’ex attaccante di Inter e Psg era alla guida.

Il filmato, diventato virale nel giro di poche ore, ha spinto le autorità locali a controllare la posizione amministrativa del calciatore. Dai riscontri è emerso che la sua licenza di guida risultava scaduta.

Da qui il provvedimento, motivato dal ministero con un comunicato pubblicato sui propri canali social. Si legge che “la sicurezza stradale non ammette eccezioni”.

E prima di poter richiedere un nuovo documento, Icardi dovrà sottoporsi a una valutazione di idoneità alla guida.

La furia del calciatore

Il calciatore, oggi svincolato dopo l’esperienza in Turchia, è a dir poco contrariato. Sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029, frutto della conversione di quella argentina dopo anni di residenza in Europa, ha accusato pubblicamente il dicastero di cercare visibilità sul suo nome.

“Pensate a sistemare le strade anziché grattarvi le p**le” ha commentato Icardi. Secondo la ricostruzione del ministero, però, vivere stabilmente fuori dal Paese e avere un documento europeo non esonera comunque un cittadino argentino dall’obbligo di mantenere valida la patente nazionale. Che ora rischia di diventare un cimelio di un’altra epoca.