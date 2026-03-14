Mauro Marin del Grande Fratello sorprende due ladri in casa, "Li ho presi a pugni": il racconto e le "minacce"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello, racconta di aver sorpreso due ladri in casa a Poisolo (Castelfranco Veneto) dopo l’allarme dei cani e di averli affrontati: “Ho cominciato a menare pugni a entrambi, ho ancora la mano gonfia”. Marin dice di aver presentato un esposto e di aver ritrovato un drappo con la scritta “Pio Pio”, traducendola come una minaccia.

Ladri in casa di Mauro Marin del Grande Fratello

Notte movimentata per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che racconta di essersi ritrovato due ladri in casa e di essere riuscito a farli scappare. Marin vive a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, in un capannone di duemila metri quadrati che comprende anche il salumificio di famiglia.

“Giovedì sono tornato a casa a mezzanotte, in bici — ha raccontato al Corriere del Veneto — l’ho riposta in cantina e sono andato a letto. Era tutto tranquillo, le mie due cagnoline Attila e Nerona dormivano, ma all’1.30 hanno cominciato ad abbaiare”.

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Marin dice di aver riconosciuto “due uomini vestiti di nero e incappucciati, uno grosso e tarchiato e l’altro alto e magro” intenti a prendere la sua bici. A quel punto “ho gridato: ‘cosa state facendo?’ L’hanno mollata e io ho impugnato un’ascia che tengo vicino alla porta”.

Lo scontro con gli intrusi

Marin riferisce che uno dei due ladri sarebbe rimasto in silenzio, mentre l’altro, “quello grosso”, gli avrebbe detto: “Tu sei un pio pio, devi smetterla”. A quel punto Marin racconta di aver risposto mostrando l’ascia: “Adesso come la mettiamo? Se ve ciapo, ve copo”.

Sempre secondo la sua ricostruzione, il complice “alto e magro” sarebbe salito sul suo furgone bianco Ford Transit, mentre l’altro lo avrebbe affrontato “viso a viso”. Marin dice di aver provato a farli desistere senza arrivare allo scontro: “Gli ho detto: non voglio farvi male, lasciate stare il furgone e andate via”, ma l’uomo gli avrebbe risposto: “E sennò cosa mi fai?”.

Marin racconta di aver buttato via l’ascia e di essere arretrato, ma i due uomini non sarebbero riusciti a far partire il furgone. Da lì sarebbe partita la colluttazione: “Non riuscendo a scappare, uno dei ladri mi ha afferrato da dietro, ma io sono riuscito a divincolarmi”.

“L’ho buttato per terra e ho rifilato una testata al complice, che poi mi ha afferrato per i capelli, picchiandomi — prosegue Marin— Ho cominciato a menare pugni a entrambi, ho ancora la mano gonfia, ma almeno sono scappati, a piedi per i campi”.

La convinzione di Marin: “È una minaccia”

Dopo l’intervento, Marin riferisce che una pattuglia è arrivata “nel giro di 20 minuti” e che insieme hanno controllato la proprietà. Racconta che i due avrebbero tentato di rompere un vetro e scassinare una porta.

Soprattutto, dice di aver trovato un drappo con la scritta “Pio Pio” ripetuta molte volte: “È una minaccia, l’ho consegnato ai carabinieri”. Aggiunge anche un altro elemento lasciato sul posto: “Un bastone piantato per terra con una lattina di Coca Cola infilata in cima, altro avvertimento”.

Marin collega l’episodio a un “vecchio procedimento riguardante una lite finita a botte con un soggetto che si sarebbe così voluto vendicare” e un avviso di archiviazione ricevuto la mattina precedente. “Un salumificio con 100mila euro di prodotti dentro fa gola — conclude poi Marin — ma è rischioso mettersi contro un macellaio, si rischia di finire in polpette”.