Mauro Marin vincitore del Grande Fratello 2010 indagato per violenza a Treviso, l'accusa di una 29enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mauro Marin sarebbe accusato di violenza sessuale a Treviso. A puntare il dito contro il vincitore dell’edizione 2010 del Grande Fratello, secondo quanto riferito da ANSA e LaPresse, sarebbe una conoscente che il prossimo 23 settembre sarà sentita con la formula dell’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta in cui il 46enne risulterebbe indagato. Per Marin si tratterebbe dell’ennesimo guaio con la giustizia, dopo essere stato condannato per violenze sull’ex.

Mauro Marin accusato di violenze

Secondo quanto riferito da ANSA e LaPresse, Mauro Marin sarebbe indagato a Treviso con l’accusa di violenze sessuali ai danni di una 29enne.

La donna, una conoscente dell’uomo salito alla ribalta della cronaca nel 2010 per aver vinto il Grande Fratello, punterebbe il dito contro Marin per un episodio avvenuto lo scorso 7 maggio.

ANSA

La vittima avrebbe riferito di aver subito un’aggressione a Castelfranco, presso l’abitazione dell’uomo.

L’indagine contro Marin

Sempre secondo quanto riportato da ANSA, in mano alla Procura di Treviso che sta indagando contro Marin ci sarebbero diversi elementi.

Tra questi anche un breve video in cui il 46enne ammetterebbe di aver avuto un rapporto con la giovane, negando però di aver usato qualsiasi forma di violenza.

Secondo la ricostruzione fornita, la donna avrebbe subito la violenza sessuale a Castelfranco, presso l’abitazione di Marin dopo aver rifiutato l’invito a bere. L’imprenditore l’avrebbe minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, l’avrebbe legata con la cintura dell’accappatoio e a quel punto avrebbe abusato di lei.

La donna avrebbe anche chiamato un amico per farsi venire a prendere, il quale sarebbe stato a sua volta minacciato dall’uomo con un’accetta.

I precedenti guai di Marin

Come riportano il Gazzettino e la Tribuna di Treviso, per Mauro Marin non sarebbe il primo episodio di problemi con la giustizia.

L’imprenditore 46enne, infatti, ha già una condanna alle spalle per percosse ai danni dell’ex compagna ed è sotto processo per una vicenda analoga.