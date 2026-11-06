Mauro Repetto e la truffa a Los Angeles dopo l'addio agli 883, "sembra un film di Totò"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mauro Repetto torna a raccontare il suo addio agli 883 e l’avventura americana che avrebbe dovuto cambiargli la vita. Ma così non fu, perché la partenza per Los Angeles si rivelò un fallimento, con tanto di truffa subita che lo portò a tornare in Italia. Dalla decisione di lasciare Max Pezzali al trasferimento negli Usa, infatti il sogno hollywoodiano finì in maniera decisamente diversa dalle sue aspettative.

L’addio agli 883 e la truffa subita

Lasciare gli 883 nel momento di massimo successo per inseguire il sogno americano. È stata questa la scelta compiuta da Mauro Repetto nel 1994, quando decise di separarsi artisticamente dall’amico di sempre Max Pezzali e trasferirsi negli Stati Uniti. Un’avventura che, però, si trasformò presto in una cocente delusione, culminata in una truffa da decine di migliaia di dollari.

A raccontare l’episodio è lo stesso Repetto in un’intervista al settimanale Gente, nella quale ripercorre gli anni successivi all’uscita dal gruppo. L’obiettivo era quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo americano, seguendo le orme dei grandi protagonisti di Hollywood. Ma le cose non andarono come previsto.

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“Non ho mai maledetto quella scelta e mai speculato su quello che stavamo facendo. A me urge sempre il futuro, faccio fughe in avanti. Concretizzo progetti come obbligo morale. Volevo fare la stessa cosa a Hollywood e sottovalutai la lingua”, spiega l’ex componente degli 883.

Proprio la difficoltà con l’inglese rappresentò uno dei primi ostacoli. Repetto ricorda che, durante gli incontri con alcuni importanti produttori, gli veniva fatto notare come la sua conoscenza della lingua fosse insufficiente per lavorare nell’industria cinematografica americana.

Ma il momento peggiore arrivò quando incontrò un sedicente avvocato, che gli promise di aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo.

Il falso avvocato e i soldi persi da Mauro Repetto

Trasferitosi negli Usa per inseguire una modella della quale si era invaghito senza conoscerla, Brandi Quinones, Repetto si ritrovò senza un soldo in tasca dopo avere subito una truffa da 20.000 dollari che ricorda ancora oggi con tanto amaro in bocca.

“Non solo non si trova più l’avvocato, ma è sparita anche la via dove aveva l’ufficio: Little Santa Monica Boulevard. Sembra un film di Totò”, ha spiegato a Gente. Un sogno americano, quello di Repetto, che si concluse velocemente: “Se il sogno americano fosse stato una bottiglia, ecco io quella bottiglia l’ho bevuta di gusto, ghiacciata appena tolta dal freezer. È chiaro che poi prendi la congestione”.

La truffa a Los Angeles non ha comunque cancellato la voglia di reinventarsi. Nel 1997 Repetto cominciò a lavorare a Disneyland Paris, inizialmente come cowboy e successivamente come manager di eventi. Un’esperienza che gli permise di costruire una nuova carriera nel mondo dell’intrattenimento, arrivando a collaborare con il dipartimento creativo della Walt Disney Company.

Perché Mauro Repetto ha lasciato gli 883?

La decisione di Mauro Repetto di lasciare gli 883 ha rappresentato per anni uno degli episodi più discussi della storia della musica italiana degli anni Novanta. In un’intervista al podcast Gurulandia, l’artista ha spiegato cosa lo spinse ad abbandonare il progetto musicale costruito insieme a Max Pezzali, proprio quando il successo sembrava inarrestabile.

“Volevo andare ad abitare e vivere a Los Angeles, volevo avere una ragazza a Los Angeles, vivere una storia d’amore a Miami. Ora fa ridere, di brutto, ma l’American Dream era vero“, ha ricordato.

Un desiderio che, secondo il suo racconto, affondava le radici negli anni dell’adolescenza, quando lui e Pezzali immaginavano insieme un futuro lontano dall’Italia: “Una volta che avevo le tasche piene di soldi e sogni da concretizzare perché non darmi i mezzi per farcela?”.

La separazione dagli 883, secondo Repetto, non fu una fuga da un progetto in difficoltà, ma la naturale conseguenza della volontà di realizzare nuove ambizioni personali. Il finale americano non fu dei migliori, soprattutto dopo il fallimento dell’album Zucchero filato nero, che l’artista giustifica così a Gente: “Non c’ero proprio io, mancava il cantante forte. Nel mio Nirvana di preferenze ci sono prima scrivere come autore, poi recitare. Sono come il bel vestito per conquistare la tipa. Al terzo posto c’è la musica, che è l’orecchino che metti come accessorio”.

Cosa fa oggi Mauro Repetto

Oggi Mauro Repetto vive a Parigi, dove ha costruito la propria famiglia insieme alla moglie Joséphine, designer, e ai loro due figli, Carla e Dean. Dopo l’esperienza alla Disney, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, portando a teatro Ho trovato Spider Woman, uno spettacolo scritto insieme a Monica De Bonis.

A 58 anni ha inoltre debuttato come romanziere con Election Day 2067, un thriller distopico ambientato in un futuro dominato da algoritmi, intelligenza artificiale e grandi interessi economici, nel quale persino figure storiche come Giulio Cesare e Cleopatra tornano protagoniste della politica. Un percorso lontano da quello immaginato al momento dell’addio agli 883, ma che Repetto non sembra rimpiangere.