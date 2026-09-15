Max Laudadio aggredito in casa, i sospetti sulla moglie come obiettivo: "Sindaca scomoda, tra poco si vota"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In tv il racconto di Max Laudadio, aggredito in casa a Cuasso al Monte. L’ex inviato di “Striscia la Notizia” esclude il tentativo di furto, sospettando che il vero obiettivo fosse la moglie Loredana Bonora, sindaca del paese, che sarebbe già bersaglio di un clima d’odio in vista delle prossime elezioni amministrative.

Aggredito in casa, la ricostruzione

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, la villa di Max Laudadio in provincia di Varese è stata teatro di un’aggressione che l’ex inviato di “Striscia la Notizia” definisce tutt’altro che casuale. L’irruzione è avvenuta poche ore dopo il compleanno del giornalista, 55 anni, festeggiato con la moglie Loredana Bonora, sindaca del paese, e i figli.

Quella sera, a differenza del solito, la figlia Bianca (che non abita più con i genitori) aveva scelto di fermarsi a dormire lì insieme al fidanzato Mattia. Una circostanza che, secondo Laudadio, potrebbe aver cambiato il corso degli eventi.

Verso le 4:30 di notte le urla della ragazza hanno svegliato il padre, precipitatosi nella stanza dove un uomo si aggirava ripetendo di cercare chi abitasse lì. Ne è nata una colluttazione durissima, fatta di calci, pugni e una presa al collo, che si è protratta per lunghi minuti prima che Laudadio e Mattia riuscissero a bloccare l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri.

L’uomo è stato riconosciuto quasi subito dalla famiglia, avendo lavorato per due anni al Comune nell’ambito dei progetti collegati al reddito di cittadinanza attivati proprio dall’amministrazione di Bonora, ed era già noto per pregressi problemi psichiatrici e di dipendenza.

I dubbi di Max Laudadio

Proprio questo aspetto, insieme al fatto che l’intrusione non si sia conclusa con un furto, ha spinto Laudadio a scartare l’ipotesi dell’introduzione in casa di un semplice ladro. “Non era venuto per rubare, cercava mia moglie” ha raccontato durante la trasmissione “La volta buona”.

Laudadio lega il sospetto al clima acceso che si respirerebbe attorno alla moglie, sindaca di Cuasso al Monte dal 2021. “L’esperienza dei 23 anni di ‘Striscia’ mi ha insegnato che se qualcuno volesse rifarsi su di me non verrebbe a casa mia” ha affermato. “Io sono comunque una persona che pubblica le cose sui social, faccio eventi di beneficenza, vado in giro. Quindi se qualcuno si volesse rifare su di me saprebbe dove trovarmi facilmente”.

La moglie sindaca era l’obiettivo?

“Mia moglie è sindaco in questo paese” ha sottolineato. “È un sindaco un po’ scomodo perché è un sindaco che fa rispettare le leggi a chiunque gli si trovi davanti, è un sindaco che sta cambiando quel paese, e intorno a lei negli ultimi due mesi è nata una campagna di odio molto violenta, perché tra poco ci saranno le elezioni”.

Laudadio ha ipotizzato che dietro al gesto ci siano motivazioni futili, ma che il clima pesante in paese abbia amplificato il tutto. “Se tu crei odio, l’unica cosa che ne deriva dall’odio è altro odio” ha evidenziato. “Quindi è come dare la pistola in mano a una persona che magari ha preso una multa, non è contento di quella multa e decide di farsi giustizia da solo”.

“Questa roba non è accettabile” ha concluso “quindi è necessario che si ricalmino le acque, che si ricalmino gli animi, che si debba ricreare intorno a mia moglie un clima di ascolto, di condivisione, di affrontarsi su dei programmi e non affrontarsi su delle bugie, su delle falsità”.

Mentre Laudadio era collegato da remoto con la trasmissione, in studio era presente anche Luca Burini, 39 anni, direttore di Novella 2000, aggredito brutalmente da tre giovani poco più che ventenni nel centro di Milano, mentre attendeva un tram in zona Porta Romana.