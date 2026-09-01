Max Laudadio aggredito in casa, il racconto della violenza: "Non una rapina, cercava me e mia moglie sidnaca"

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L’ex inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio, aggredito in casa propria da un ragazzo, ha ipotizzato che il motivo dell’effrazione non fosse un furto, ma un tentativo di aggressione contro sua moglie, Loredana Bonora. La donna è sindaca del Comune in cui i due vivono, Cuasso al Monte, e attorno a lei, stando a quanto rivelato da Laudadio, si sarebbe creato un “clima d’astio preoccupante”.

L’aggressione subita da Max Laudadio

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto l’ex inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio è stato aggredito nella propria abitazione di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, non lontano dal Lago di Lugano e dal confine svizzero.

In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha dichiarato di aver sentito qualcuno introdursi nella stanza in cui dormiva sua figlia, che era passata a trovare i genitori insieme al fidanzato in occasione del compleanno del padre.

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Entrato nella stanza, sarebbe stato aggredito da una persona che, sul momento, non era riuscito a identificare. Aiutato proprio dal fidanzato della figlia, lo ha immobilizzato fino all’arrivo dei carabinieri.

L’identità dell’aggressore

Nell’intervista, Laudadio ha rivelato che l’aggressore è un ragazzo del luogo, un trentenne esperto di arti marziali, ragione per cui la colluttazione è stata molto violenta.

Laudadio ha poi dichiarato che l’intruso avrebbe urlato, entrando nella casa: “Dove sono le persone che vivevano qui?” segnale, secondo il giornalista, che non si trattasse di un ladro.

“La cosa più inquietante è che non era venuto per rubare. Se fosse stato un ladro, poco male. Sono cose che capitano. Ma lui lo conosco, non lo è. Ora sta in ospedale, verrà interrogato dai carabinieri” ha aggiunto.

L’ipotesi dell’aggressione alla moglie, sindaca di Cuasso al Monte

Laudadio ha quindi un’altra ipotesi: “Mia moglie è l’attuale sindaca di questo paese, Cuasso al Monte; governa con una lista civica. Ma, ultimamente, le si è creato intorno un clima d’astio preoccupante” ha dichiarato al Corriere.

“Non sappiamo se qualcuno l’abbia mandato. Ciò che è certo è che l’odio genera altro odio” ha poi continuato.

Laudadio ha invece escluso ogni collegamento con i suoi servizi per Striscia la Notizia, con cui non collabora più da due anni.