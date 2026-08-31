Max Laudadio aggredito in casa vicino Varese, l'inviato di "Striscia la Notizia" in ospedale: ipotesi furto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Max Laudadio, storico inviato di “Striscia la Notizia“, è stato aggredito nella notte nella sua casa di Cuasso al Monte (Varese) da un uomo introdottosi nella proprietà, forse per un furto. Sarebbe rimasto coinvolto anche un amico di famiglia. Il giornalista è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul caso indagano i carabinieri.

Aggredito in casa Max Laudadio

Lo storico volto di “Striscia la Notizia” è finito in ospedale dopo essere stato aggredito nella propria abitazione di Cuasso al Monte, piccolo comune del Varesotto dove risiede con la famiglia.

L’episodio è avvenuto tra la notte di domenica 30 e le prime ore di lunedì 31 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe introdotto in modo illecito nella proprietà di Max Laudadio, con l’obiettivo (probabile, ma non ancora confermato) di commettere un furto.

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La possibile ricostruzione

Alcune testate locali, citando il quotidiano La Prealpina, riferiscono che l’intruso sarebbe stato sorpreso addirittura nella camera della figlia del giornalista, prima che la situazione degenerasse in un violento corpo a corpo nel giardino della villetta.

Secondo questa ricostruzione, l’uomo sarebbe un soggetto già conosciuto in zona per pregressi problemi legati alla tossicodipendenza. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche un giovane amico di famiglia, presente in casa in quel momento e intervenuto per aiutare l’inviato di “Striscia la Notizia” a fronteggiare l’aggressore.

Come sta l’inviato di “Striscia la Notizia”

A seguito dello scontro fisico, Max Laudadio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stato sottoposto ai controlli medici del caso.

Raggiunto telefonicamente da Il Fatto Quotidiano, lo stesso giornalista ha rassicurato sulle proprie condizioni: “Sto bene. Un po’ ammaccato. Sono ancora in ospedale per i controlli”.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Varese, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica della vicenda e di chiarire il movente dell’intrusione, oltre a stabilire se l’uomo sia entrato materialmente nell’abitazione o si sia limitato ad accedere al giardino.

Chi è Max Laudadio

Nato a Pistoia il 30 agosto 1971, da famiglia di origini calabresi, Massimiliano “Max” Laudadio ha esordito nel mondo dello spettacolo come autore per Disney Channel e volto di Match Music.

Nel 2000 ha fatto il suo ingresso a “Le Iene” come inviato, per poi approdare nel 2003 a “Striscia la Notizia”, dove ha lavorato ininterrottamente da oltre vent’anni, firmando numerose inchieste contro truffe e raggiri.