Max Laudadio e la scoperta della fede: "Dio mi dà gioia e allegria, mi impegno per andare in Paradiso"

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Max Laudadio ha ritrovato la fede circa tredici anni fa e oggi dice di voler andare “a tutti i costi in Paradiso”, impegnandosi ogni giorno per riuscirci. L’ex inviato di Striscia la Notizia lo ha raccontato al settimanale DiPiù, tornando agli anni in cui, preso dall’ego e dalla popolarità, aveva smesso di praticare, “forse anche di credere”.

Del ritorno alla fede aveva già scritto nel libro Il cantico delle formiche, lo stesso mese in cui ha annunciato l’addio a Striscia la Notizia.

L’elezione di Papa Francesco e l’incontro con don Silvano all’oratorio

La sua fede, dice, nasce da una “Dio-incidenza” arrivata durante l’elezione di Papa Francesco, il 13 marzo 2013. Quel giorno disse alla moglie Loredana che il nuovo papa si sarebbe chiamato Francesco. Lei obiettò che i pontefici di solito prendono il nome dei predecessori. Quando Bergoglio annunciò la scelta, un nome mai adottato prima da un papa, a Laudadio vennero i brividi.

Poi cominciò ad accompagnare la figlia Bianca all’oratorio, dove il parroco, don Silvano, un giorno le disse di voler conoscere il padre. Laudadio lo descrive come uno che a 85 anni pratica ancora il triathlon.

Max Laudadio all’Arsenale della Pace di Torino e le tre ore davanti all’ostia

Bianca tornò a casa con un libro regalato dal parroco, Per una Chiesa scalza di Ernesto Olivero. Lo lesse d’un fiato e la mattina dopo, racconta, “spinto da una forza misteriosa”, andò all’Arsenale della Pace di Torino, l’ex arsenale militare che dal 1983 il Sermig di Olivero ha trasformato in luogo di accoglienza e preghiera. Bussò e sull’uscio si mise a piangere senza un motivo.

Gli venne incontro Olivero con un sorriso. Laudadio gli disse subito di non credere in Dio e lui, aprendo le braccia, rispose: “Se sei venuto qui, un motivo ci sarà. Ti voglio bene”. Parlarono per venti ore di fila. Frastornato, si convinse a conoscere don Silvano, che gli chiese una promessa: dedicarsi all’adorazione eucaristica. Laudadio cominciò a ridere.

Andò in chiesa, si mise in ginocchio e, ricorda, “in quel preciso istante, capii che Dio esiste“. Era “ipnotizzato dal crocifisso” e non riusciva a staccare lo sguardo. Doveva restare un’ora e rimase tre, in adorazione davanti all’ostia, convinto che lì dentro ci fosse Dio.

La preghiera di ogni sera e le nozze in Namibia

La messa della domenica è per lui “come andare allo stadio” e l’appuntamento con Dio gli dà “gioia, allegria, felicità”. Prega anche ogni sera prima di addormentarsi e, quando lui e la moglie si sentono scarichi, vanno con don Silvano in un convento di suore di clausura a pregare per tre ore di fila.

Insieme alla famiglia ha accolto in casa due ragazzi stranieri, Ina e Stanley, che considerano figli anche se hanno i genitori in vita e adottarli è complicato. Ina, albanese, l’hanno conosciuta nella stanza d’ospedale in cui era ricoverata Bianca. Stanley, nigeriano, faceva il badante della bisnonna di Loredana e alla morte della donna ha ricevuto la casa, con la richiesta di “restituire” facendo volontariato.

La moglie, Loredana Bonora, sindaca di Cuasso al Monte, è molto credente. Volevano nozze religiose, ma lei era già stata sposata per pochi mesi e, scartata l’idea dell’annullamento alla Sacra Rota, scelsero la Namibia. Nel 2005 hanno celebrato le nozze nel deserto africano, scalzi, con un prete evangelista arrivato dal Sudafrica e due testimoni. Sempre nel 2005 sono seguite le nozze civili, con i genitori invitati.