Max Laudadio fa chiarezza sull'aggressione subita in casa e rivela il timore: "È stato mandato da qualcuno"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Max Laudadio ribadisce le ipotesi sul “mandante” della persona che lo ha aggredito mentre si trovava in casa insieme alla famiglia e fornisce nuovi elementi. L’ex inviato di Striscia la Notizia ha voluto fare chiarezza sui social riguardo la colluttazione con uomo che si è introdotto nella sua abitazione a Cuasso al Monte, in provincia di Varese. Con un video pubblicato sul suo profilo, il conduttore ha respinto qualsiasi accusa di speculazione sull’episodio rivolta a lui e alla moglie Loredana Bonora, sindaca del comune dove vivono, avvertendo di essere pronto a querelare.

L’aggressione in casa

L’aggressione è avvenuta in piena notte tra il 30 e il 31 agosto, quando Laudadio è stato svegliato da rumori sospetti, trovando un intruso nella camera dove la figlia stava dormendo insieme al fidanzato.

Al termine di una colluttazione, l’ex inviato di Striscia la Notizia è riuscito a bloccare l’uomo grazie all’aiuto del ragazzo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri: “La cosa più inquietante è che non era venuto per rubare. Se fosse stato un ladro, poco male. Sono cose che capitano. Ma lui lo conosco, non lo è” ha dichiarato al Corriere della Sera.

L’ipotesi del mandante

Subito dopo l’episodio, Max Laudadio ha affermato di conoscere l’aggressore e di nutrire dei sospetti che qualcuno lo abbia incaricato di introdursi nella sua abitazione, legando il fatto al “clima d’astio preoccupante” che circonderebbe la moglie sindaca del comune in provincia di Varese.

Il conduttore è tornato a parlare dell’accaduto sul suo profilo social, senza arretrare sull’idea del “mandante”, nonostante le accuse che avrebbe ricevuto di voler speculare sulla vicenda.

“Non sappiamo il motivo per il quale è venuta, ma sicuramente sappiamo che potrebbe essere mandato da qualcuno” ha affermato Laudadio, spiegando che dall’impianto di videosorveglianza della casa con l’audio “si vede benissimo che questa persona più prima di introdursi in casa mia era al telefono con un altro e chiedeva a questa persona dove sarebbe dovuto andare, come avrebbe fatto ad entrare, dove ci avrebbe trovato”.

“Questo è angosciante per vari motivi, è angosciante perché mia moglie fa il sindaco di un paese, è angosciante perché io sono un personaggio pubblico e quindi ci possono essere ripercussioni che derivano dal passato” ha aggiunto.

Il chiarimento di Max Laudadio

Nel video il conduttore ha però precisato di non essersi mai permesso di alludere a possibili motivazioni politiche alla base dell’aggressione e ha inoltre respinto qualsiasi volontà di “speculare politicamente” sull’episodio, secondo alcune accuse che gli sarebbero state rivolte.

“È assolutamente folle anche solo il pensiero” ha detto ancora Laudadio, affermando di non poter accettare “illazioni assurde da parte di persone che non riescono a trattenere la diarrea verbale che nasce dall’invidia, dalla rabbia…”, e annunciando azioni legali contro chi continuasse ad accusare lui e la moglie di fatti “non verificati”.

“L’odio genera odio e questa persona è sicuramente stata mandata” ha ribadito infine.