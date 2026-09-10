Max Laudadio ha paura, l'aggressore che gli è entrato in casa è stato rilasciato: "Com'è possibile?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Max Laudadio torna a parlare dell’aggressione subita in casa e delle novità nelle indagini. Infatti l’uomo, un giovane che lui e sua moglie conoscevano, è stato individuato e poi rilasciato. C’è paura in casa Laudadio per la possibilità che il giovane, tossicodipendente, possa tornare a infastidire o aggredire le stesse o altre persone. Anche per questo Laudadio ha deciso di parlarne in televisione e tenere accese le telecamere su quella che, a suo dire, è un’aggressione con un mandante e non un semplice tentativo di furto.

L’aggressore di Max Laudadio è stato rilasciato

Una svolta imprevista nel caso dell’aggressione in casa a Max Laudadio. Le indagini hanno infatti individuato il giovane, con un passato da lottatore di MMA e tossicodipendente, che però nel giro di pochi giorni sembra essere stato rilasciato.

A darne notizia è lo stesso Max Laudadio, che non è stato però informato direttamente dagli agenti, ma da altre persone del paese che gli hanno riportato la notizia. Un’informazione indiretta, che ha generato subito panico. Questo perché l’uomo, che si trova a Roma, ha lasciato la moglie (vittima dell’aggressione) da sola in casa.

A Storie Italiane racconta che sua sorella e suo cognato si sono offerti di andare a dormire con la moglie per farla sentire più al sicuro.

Il video dell’irruzione

Al programma l’ex inviato di Striscia la notizia ha anche consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della propria abitazione. In queste si sente il presunto ladro e accertato aggressore che parla da solo o con qualcuno.

Secondo Laudadio, il tempo di attesa tra una frase e l’altra, che sono nella maggior parte dei casi delle domande, sembra suggerire la risposta di un interlocutore al telefono.

Nel video si vede l’uomo avvicinarsi all’abitazione e lo si sente dire: “Sono io. Di chi è questa casa? Ma sono sotto. Sotto. Ehi… ehi. Sono qua. Ma siamo sicuri? Sì? Sei sicuro? E lui? Come faccio a entrare Non c’è nessuno”. Poi scavalca.

L’ipotesi del mandante

Max Laudadio parla di un possibile mandante proprio dopo aver ascoltato il filmato della videosorveglianza. Non solo: anche in un altro passaggio di quella notte si è reso conto che c’era qualcosa di diverso da un semplice furto.

L’aggressore infatti avrebbe incontrato per prima la stanza della figlia e del suo fidanzato, rimasti a dormire per caso quella sera proprio dai genitori. È a questi che ha domandato: “Voi non abitate qui, dove sono loro due?“. Per Laudadio intendeva lui e sua moglie.

“È stata una fortuna che sia rimasta a dormire mia figlia con il suo compagno, visto che da tre anni vive da sola. In due siamo riusciti a bloccarlo“, spiega.